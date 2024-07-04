«Одна винтовка на троих»: ирландский журналист рассказал о дефиците стрелкового оружия в бундесвере

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«Одна винтовка на троих»: ирландский журналист рассказал о дефиците стрелкового оружия в бундесвере

В настоящее время в бундесвере (вооруженных силах ФРГ) на трёх-четырёх военнослужащих приходится всего одна автоматическая винтовка. К такому выводу пришел сотрудничающий с российской прессой ирландский журналист Чей Боуз.

По утверждению обозревателя, сейчас на вооружении немецкой армии находится около 50-60 тысяч автоматических винтовок. При этом штатная численность бундесвера составляет 200 тысяч военнослужащих. Следовательно, речь идет о масштабном дефиците стрелкового оружия в вооруженных силах ФРГ.



В такой ситуации довольно странно выглядят призывы немецких «ястребов» к конфликту с Россией. Слишком много проблем у немецкой армии, чтобы она могла вступить в прямую конфронтацию с нашей страной. Наличие проблем с вооружением признают и сами высокопоставленные офицеры бундесвера. Ранее они заявляли, что немецкой армии не хватает буквально всего – от винтовок до рюкзаков и бронежилетов.

Ситуация с материально-техническим обеспечением бундесвера значительно ухудшилась после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Ведь Германия начала поставлять товары военного назначения для украинской армии в огромных количествах, в ущерб собственной обороноспособности.

Теперь немецкой армии потребуется значительное время на восстановление своего боевого потенциала. Впрочем, еще более значимой проблемой для бундесвера, чем нехватка оружия и амуниции, является кадровый дефицит. Молодые немцы в подавляющем большинстве не желают служить в армии по контракту. Из-за этого министр обороны ФРГ Борис Писториус не раз поднимал вопрос о необходимости восстановления призыва на военную службу.
10 комментариев
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  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 10:40
    да ты шо! И небось последнюю сосиску без капусты доедают..всё жовто блакытная саранча пожрала. Вот только воен концерны лапы греют на заказах..и эти стынания из этой оперы - мол, треба заказывать больше...нет...ещё больше оружия...а то русские придут и обратят всех в свою правильную веру
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 10:46
      ирландские журналисты такие же как британские ученые гомолюбы)))и винтовка одна на троих и хеклер без коха и камуфляж гуано поэтому у нас бушное бундесовское по чипкам разлетается как пирожки
  2. Не_боец Звание
    Не_боец
    +4
    Сегодня, 10:44
    А она нужна им, эта винтовка? Минусуем офицерский корпус, которому кроме пистолета, планшета, карты и бинокля ничего не надо. Минусуем экипажи машин, расчеты группового оружия и прочих специалистов, которым положено только оружие самозащиты в лучшем случае. Так и выходит что пехоты которая будет воевать тыщ 50 от силы наберется.
    Короче, главное - громко прокукарекать.
    1. DIM(a) Звание
      DIM(a)
      +3
      Сегодня, 10:47
      Совершенно верно!
      Бред какой-то, все включая поворов и секретарш с винтовками?! А те кто с пистолетом, ПП, гранатометом или пулеметом и т.д. и т. п.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 11:11
        Бред какой-то, все включая поворов и секретарш с винтовками?! А те кто с пистолетом, ПП, гранатометом или пулеметом и т.д. и т. п.
        А будесы собраются воевать исключительно штатным соством в 200к состоящим на 3/4 из поворов и секретарш? Вот это точно бред.
  3. Комментарий был удален.
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:53
    Ключевая фраза статьи
    По утверждению обозревателя, сейчас на вооружении немецкой армии находится около 50-60 тысяч автоматических винтовок.

    "Я так решил". О существовании другого оружия, кроме штурмовых винтовок, автор похоже не слышал.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ручного_оружия_Бундесвера
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -2
      Сегодня, 11:00
      да все у них плохо а у нас все огонёк доказано зануссей))) все правильные патриоты со временем находятся на личных дачках в районе Висбадена товарищ Шлегель не даст соврать))
  5. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 11:04
    Такое положение дел в бундесвере происходит давно - многие годы, и странно то, что тупостью немецкого правительства разоряется своя армия в ущерб украине - западному маразму нет предела, но хамить в адрес РФ они не забывают.
  6. Arifon Звание
    Arifon
    -1
    Сегодня, 11:48
    А кто на вас нападёт? А если и дадут вам по башке, то не понадобятся вам, фрицы, винтовки в новой войне. Стволы поплавятся.
    А против главного вашего врага, Америки, которая вас имеет - никакие винтовки не помогут.
    Если только для элиты вашей продажной нужны, чтобы отстреливать их, как собак.
    Судя по фото у вас не только винтовок не хватает, но и форма камуфляжная вся разная, в сэкондхенде что-ли вояк своих одеваете??
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:49
    А они им надо? recourse
    За них краина повоюет..... yes