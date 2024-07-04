Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской, Сумской и Житомирской областях

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской, Сумской и Житомирской областях

Украинские телеканалы сообщают, что в трёх областях страны – Черниговской, Сумской и Житомирской - минувшей ночью были слышны взрывы.

По словам местных жителей, на которых ссылается телеканал, в Житомирской области взрывы произошли на западе региона в Звягельском районе. Что касается Черниговской и Сумской областей, то о конкретных местах взрывов информации пока нет.



Напомним, что вчера утром украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепропетровске, Запорожье, Харькове и Одессе. В нескольких областях страны работали сирены воздушной тревоги.

А прошедшей ночью сирены воздушной тревоги были слышны в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях. Так как о взрывах в Киевской и Полтавской областях не сообщалось, возможно, там средствам ПВО удалось отразить удар, а возможно, власти просто скрыли эту информацию.

Очевидно, что речь идёт о российских ракетных ударах, либо атаках беспилотниками-камикадзе по объектам, связанным с ВСУ или относящихся к критической инфраструктуре.

Стоит отметить, что украинская сторона ежедневно пытается атаковать различные объекты на территории российских регионов. Только прошлой ночью, как сообщает Минобороны РФ, над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями были сбиты четыре вражеских дрона.
5 комментариев
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  1. Старый мореходЪ
    Старый мореходЪ
    +5
    Сегодня, 09:36
    Сёння у ноч на варце (сегодня в ночь на дежурстве), закинув ноги на стол, смотрел "95 Квартал" - так себе, юмор какой-то вроде есць, но очень пошлый (там усё суспильство (общество) тако, весь воровской жаргон суть еврейские и вукраиньски словечки). "Уральские пельмени" на порядок выше, так, к слову сказать. Но тако же к слову: по концу кожнаго (каждого) выпуска "95 Квартала" вдруг всплывает реклама - обращение к беларусам (белорусам)! Мол, вы на нас войной-то не идзыце! Мол, у нас в "Квартале" двое ваших паяцов було и мы завсегда вместях веселились!
    Странная реклама и странные прапунованьня. Кожный беларус памятуець (каждый беларус помнит), што (что) вёски его дзядов жгли вукраиньские полицаи. Так называемый нонешний "полк" им. Кастуся Калиновского?! Там не беларусы, там вырадки - потомки недоумороженных и недобитых в наших сибирских краях полицаев. А ежлив копнуть генэтику: там обязателно в предках вукраиньское рыло вылезет.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 09:37
    Очевидно, что речь идёт о российских ракетных ударах, либо атаках беспилотниками-камикадзе по объектам, связанным с ВСУ или относящихся к критической инфраструктуре.

    Ну не так уж очевидно... Может это взорвались "кондиционеры" из той же серии, которые в Луганске 10 лет назад в здании областной администрации взорвались... Автором этого «мема» стал один самых омерзительных украинских пропагандистов, уроженец Луганска Сергей Иванов, сын депутата-регионала и заместителя губернатора Владимира Иванова. Погибли восемь человек, 28 были ранены осколками. Их память почтили возложением цветов. В 2015-м, спустя год после трагедии, в центре города был открыт памятник, а в 2018-м напротив Дома правительства ЛНР появился небольшой памятный знак. Надеюсь теперь и на остальной Украине по достоинству теперь оценили работу таких "кондиционеров"... am
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 09:48
      Остается злорадствовать.Хоть это и не хорошо.Получите бумерангом!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:03
      Что-то давно ВСУ не проводили массированную атаку дронами. Похоже накапливают дроны для более массированной атаки. Нужно что-то делать с американскими дронами-разведчиками над Чёрным морем. yes
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Бородач
        Что-то давно ВСУ не проводили массированную атаку дронами. Похоже накапливают дроны для более массированной атаки. Нужно что-то делать с американскими дронами-разведчиками над Чёрным морем. yes

        с чего это давно ? не далее чем два дня назад . ,даже полтора над Крымом была тревога и работа ПВО .Сбивали ракеты Атак МС . Топили укросвидомые БЭКИ .. По ам дронам над Чёрным морем . разведчикам . Пока их нет . Но из Румынии выглядывают глаза и уши англосакских ,Посейдонов . Самолётов разведчиков .США и Англии .