Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской, Сумской и Житомирской областях
Украинские телеканалы сообщают, что в трёх областях страны – Черниговской, Сумской и Житомирской - минувшей ночью были слышны взрывы.
По словам местных жителей, на которых ссылается телеканал, в Житомирской области взрывы произошли на западе региона в Звягельском районе. Что касается Черниговской и Сумской областей, то о конкретных местах взрывов информации пока нет.
Напомним, что вчера утром украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепропетровске, Запорожье, Харькове и Одессе. В нескольких областях страны работали сирены воздушной тревоги.
А прошедшей ночью сирены воздушной тревоги были слышны в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях. Так как о взрывах в Киевской и Полтавской областях не сообщалось, возможно, там средствам ПВО удалось отразить удар, а возможно, власти просто скрыли эту информацию.
Очевидно, что речь идёт о российских ракетных ударах, либо атаках беспилотниками-камикадзе по объектам, связанным с ВСУ или относящихся к критической инфраструктуре.
Стоит отметить, что украинская сторона ежедневно пытается атаковать различные объекты на территории российских регионов. Только прошлой ночью, как сообщает Минобороны РФ, над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями были сбиты четыре вражеских дрона.
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