Российская компания сообщила о начавшихся испытаниях ВС РФ новой беспилотной бронированной машины «Зубило»

7
Российская компания сообщила о начавшихся испытаниях ВС РФ новой беспилотной бронированной машины «Зубило»

В Российской Федерации начались испытания военными новой беспилотной бронированной машины «Зубило». Об этом рассказал генеральный директор компании АО «Ремдизель» Александр Захаров.

По словам руководителя компании, интерес к беспилотной бронемашине проявляют подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Но машину тестируют и представители других родов войск.



Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава

- рассказал ТАСС руководитель компании.

В войсках растут запросы на беспилотную военную технику. Российские военно-промышленные компании работают над тем, чтобы как можно более оперативно удовлетворить потребности Вооруженных сил РФ в подобной технике.

Напомним, что беспилотную бронемашину «Зубило» впервые показали на форуме «Армия-2023». Данная бронемашина может использоваться для поддержки штурмовых групп пехоты, подвоза боеприпасов и иных грузов, зарядки радиостанций и дронов. Также есть возможность оснащения боевой машины зенитными установками.

Как сообщают в компании-разработчике, броня машины выдержит попадание из 30-мм орудия. Сейчас специалисты компании продолжают совершенствовать возможности бронеавтомобиля «Зубило». В частности, основной упор делается на повышении автономности этой бронированной машины, что позволит использовать ее на фронте с еще большей эффективностью.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 08:45
    В войсках растут запросы на беспилотную военную технику.

    Да. Но при всëм уважении - шушпанцер какой-то, модели "я его слепила из того, что было"...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:50
      Так ведь лучше в такое дистанционно-управляемое старьё всякое переделывать, нежели посылать с живыми людьми брать опорники. Вернее живых людей лучше во что то более защищённое посадить, чтобы доехали, а огнём вот такие штуки будут поддерживать.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Васян1971
      шушпанцер какой-то, модели "я его слепила из того, что было"...

      Главное, чтобы действовало эффективно, а так..."Голь на выдумки хитра". Пойдет.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Васян1971
      В войсках растут запросы на беспилотную военную технику.

      Да. Но при всëм уважении - шушпанцер какой-то, модели "я его слепила из того, что было"...
      Так-то оно давно известно, что для военной техники дизайн - далеко не первостепенная вещь. Но Вы, Василий, правы - тут что-то выдающееся. Дизайнеры явно не для парада старались, попутно покуривая что-то запрещённое. Может, "Ремдизелю" всё-таки сосредоточиться на ремонте дизелей, а не на разработке беспилотной бронетехники? А то завтра БПЛА спроектировать захотят...
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:53
      Без мангала на крыше - это Зубило всего лишь очередная мишень для фпв-дронов. yes
      Уже было видео, как фпв-дроны уничтожили два наших беспилотных наземных ударных машин, которые были гораздо компактнее Зубила.
      Броня от дронов не спасёт. yes
    5. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 08:54
      А она и не должна выглядеть как БТР, там удобство экипажу не требуется по причине его отсутствия, профиль занижен, место есть только под боекомплект и дополнительные грузы
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 08:53
    Здоровая машина не похожа на робота, значит будут думать что в ней человек, она соберёт весь огонь на себя. Полноразмерные беспилотники тоже нужны