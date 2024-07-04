Российская компания сообщила о начавшихся испытаниях ВС РФ новой беспилотной бронированной машины «Зубило»
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В Российской Федерации начались испытания военными новой беспилотной бронированной машины «Зубило». Об этом рассказал генеральный директор компании АО «Ремдизель» Александр Захаров.
По словам руководителя компании, интерес к беспилотной бронемашине проявляют подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Но машину тестируют и представители других родов войск.
Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава
В войсках растут запросы на беспилотную военную технику. Российские военно-промышленные компании работают над тем, чтобы как можно более оперативно удовлетворить потребности Вооруженных сил РФ в подобной технике.
Напомним, что беспилотную бронемашину «Зубило» впервые показали на форуме «Армия-2023». Данная бронемашина может использоваться для поддержки штурмовых групп пехоты, подвоза боеприпасов и иных грузов, зарядки радиостанций и дронов. Также есть возможность оснащения боевой машины зенитными установками.
Как сообщают в компании-разработчике, броня машины выдержит попадание из 30-мм орудия. Сейчас специалисты компании продолжают совершенствовать возможности бронеавтомобиля «Зубило». В частности, основной упор делается на повышении автономности этой бронированной машины, что позволит использовать ее на фронте с еще большей эффективностью.
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