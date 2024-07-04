«Дары» НАТО киевскому режиму: какие мины зарубежного образца применяет противник в зоне конфликта

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Номенклатура поставок оружия и военной техники Украине зарубежными странами ширится. Казалось бы, ещё совсем недавно мы на «Военном обозрении» обсуждали «душевные терзания» западных чиновников и военных по поводу того, поставить или не поставить ВСУ снайперские винтовки и ПЗРК Stinger. Потом перешли к обсуждению вопроса поставок ПТРК Javelin, гаубиц M777. Далее – по нарастающей, вплоть до танков Leopard и Abrams и дальнобойных ракет ATACMS.

Между тем, в течение всего этого времени натовские «друзья» киевского режима как минимум не снижали поставок мин, включая противопехотные образцы, о необходимости запрета которых сами же западники кричали с пеной у рта. Мины, поставленные в рамках многочисленных пакетов западной военной помощи, войска киевского режима использовали не только для оборудования линий обороны, но и, например, для того, чтобы с помощью ДРГ и авиации минировать тыловые автодороги, по которым перемещаются и гражданские лица.



Некоторые образцы мин, которые ВСУ используют в зоне боевых действий и которые в разное время были обезврежены нашими сапёрами.

«Дары» НАТО киевскому режиму: какие мины зарубежного образца применяет противник в зоне конфликта

Американская противотанковая тяжёлая мина M21


Она может использоваться как противогусеничная, так и противоднищевая. В первом варианте мина срабатывает, когда на неё оказывается давление, эквивалентное массе примерно в 130-131 кг. Обычно разрушает 2-3 гусеничных трака танка или любой другой гусеничной техники. Мина активируется при помощи системы датчик-взрыватель, когда металлический стержень-антенна высотой 61 см интегрируется со взрывателем. В другом варианте датчиком цели является не стержень-антенна, а кольцо. Срабатывает в этом случае мина в фугасном варианте, когда бронемашина воздействует на это кольцо, расположенное в верхней части взрывателя.


Немецкая противотранспортная мина DM1239


Представленная мина была обезврежена нашими бойцами весной 2024 года в городе Авдеевка.

Это мина, которая может использоваться для минирования территории за линией фронта. Мина гравитационная (свободнопадающая), многонаправленного действия. Предназначена в первую очередь для уничтожения колёсной техники. Устойчивое движение мины обеспечивается двумя направляющими кольцами, одно из которых (стопорное) фиксирует 12 пружинных элементов.


Американская противотанковая разбрасываемая мина BLU-91/B


Была принята на вооружение армией США в 1979 году. Взрыватель располагается в верхней части мины. Взрыв происходит после того, как техника наедет на мину. Причём речь идёт о не механическом контакте, а о контакте магнитного поля. Так мина реагирует на металлический корпус танка, БМП или БТР. Основная задача – пробить днище техники кумулятивной струёй. Данная мина обезврежена российскими бойцами в 2022 году в Харьковской области.

Очередной «дар» американского военного ведомства – противопехотная мина M18A1 Claymore:



Данный экземпляр был обнаружен и обезврежен сапёрами ВС РФ в районе харьковского Изюма в апреле 2022 года. Пластиковый корпус мины затрудняет её обнаружение. Мина запрещена к использованию Женевской конвенцией. То есть, поставляя её украинской армии, США сознательно подталкивали ВСУ к совершению военных преступлений. От использования мин такого типа в районе конфликта погибли десятки мирных жителей. Тысячи таких мин продолжают оставаться необезвреженными на огромных территориях.


Шведская противотанковая противогусеничная мина M52/B


Подрыв мины происходит в момент наезда техникой на зажимную крестовину, закреплённую в верхней части мины. Именно она возвышается над грунтом после того, как мину размещают и активируют на дальнейший подрыв.



Может устанавливаться не только в грунт, но и, к примеру, в снег. Данный экземпляр был обезврежен сапёрами российской армии в Авдеевке 3 марта этого года.
7 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:15
    А ведь начинали с касок времён второй мировой войны и просроченных аптечек.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Ирек
      А ведь начинали с касок времён второй мировой войны и просроченных аптечек.
      Организовать бы из того, что представлено в статье, передвижную выставку по столицам Европы. С раздачей экспонатов. Ну, чтобы обратно не тащить...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:36
        Причём, ведь хлама человеческого, из мигрантов, полно, и за десятку поставят любую мину в любое место, хоть на эйфелевую башню
  2. Илья22558 Звание
    Илья22558
    0
    Сегодня, 09:20
    Да, любопытные образцы были представлены на выставке битой техники нато в Москве... Могу сказать, что был сильно поражен размерами противопехотных мин амеркосовских и бельгийских. Это размер хоккейной шайбы (бельгийские) и "детской" шайбы (америкосовские). Почему то всегда считал что противопехотные мины большего размера...
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 09:32
      Причем сильно сомневаюсь, что бы Украина за них платила. Но упоротый Зеленский яростно кукарекает со всех трибун, как он спасает Европу от войны. А Европа делает вид, что пытается найти мирное решение, да она сама бензинчик подливает старательно.
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 09:24
    Красные линии нашего главкома довели поставки до f16 и дальнобойных ракет. Страшно представить каким оружием закончит США И НАТО. Но рисование линий продолжается
  4. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 10:00
    Военное Обозрение (ВО) это солидный (ну по крайней мере должен быть таким)) сайт. Зачем печатать это(недостатью)? Хотя бы уточнили, что номенклатура мин производства не Украины и ею используемых в СВО гораздо шире.