Над тремя российскими регионами сегодня ночью силы ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ
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При помощи дежурных средств противовоздушной обороны в небе над территорией России была пресечена очередная атака украинских дронов. Над тремя российскими регионами сегодня ночью силы ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Два украинских дрона уничтожили в Брянской области, а также по одному в Тамбовской и Белгородской. Таким образом, удалось обезвредить в общей сложности четыре вражеских БПЛА. Террористическая атака киевского режима была успешно отражена.
Некоторые подробности сообщили представители местных администраций. Так, губернатор Брянщины Александр Богомаз написал ранее в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ были обезврежены в небе Трубчевского и Клинцовского районов. Пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте ведут работу экстренные службы.
Согласно сообщению главы Тамбовщины Максима Егорова, люди и здания в этом регионе не пострадали. При этом он утверждает, что средствами ПВО были сбиты два беспилотника противника, а не один, как в сообщении оборонного ведомства РФ. Егоров написал, что вражеская атака произошла около четырех часов утра.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о ночной работе ПВО в регионе пока не сообщал. С утра он лишь отчитался об установке защитных модульных конструкций для населения в приграничных районах области. А в своем вчерашнем вечернем сообщении в ТГ он написал, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадала семья из трех человек в селе Новостроевка-Вторая.
Минобороны РФ
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