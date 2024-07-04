Над тремя российскими регионами сегодня ночью силы ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ

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Над тремя российскими регионами сегодня ночью силы ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ

При помощи дежурных средств противовоздушной обороны в небе над территорией России была пресечена очередная атака украинских дронов. Над тремя российскими регионами сегодня ночью силы ПВО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Два украинских дрона уничтожили в Брянской области, а также по одному в Тамбовской и Белгородской. Таким образом, удалось обезвредить в общей сложности четыре вражеских БПЛА. Террористическая атака киевского режима была успешно отражена.

Некоторые подробности сообщили представители местных администраций. Так, губернатор Брянщины Александр Богомаз написал ранее в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ были обезврежены в небе Трубчевского и Клинцовского районов. Пострадавших и разрушений удалось избежать. На месте ведут работу экстренные службы.

Согласно сообщению главы Тамбовщины Максима Егорова, люди и здания в этом регионе не пострадали. При этом он утверждает, что средствами ПВО были сбиты два беспилотника противника, а не один, как в сообщении оборонного ведомства РФ. Егоров написал, что вражеская атака произошла около четырех часов утра.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о ночной работе ПВО в регионе пока не сообщал. С утра он лишь отчитался об установке защитных модульных конструкций для населения в приграничных районах области. А в своем вчерашнем вечернем сообщении в ТГ он написал, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадала семья из трех человек в селе Новостроевка-Вторая.
2 комментария
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    0
    Сегодня, 09:10
    ПВО неплохо справляется со своими задачами.Ракетный комплекс С-350 "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет HIMARS в зоне СВО.

    ЗОНА СВО, 4 июл — РИА Новости. Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.
    "Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет РСЗО — Прим. ред.) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", — рассказал командир ракетного комплекса.


    https://ria.ru/20240704/vityaz-1957249739.html
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:17
    За каждый беспилот по нашей территории, надо отправлять десять по районам где блатные хахлы обитают.