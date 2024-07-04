Российская армия освободила н.п. Сокол и Восход на Покровском участке фронта, есть продвижение на Торецком направлении

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Российская армия освободила н.п. Сокол и Восход на Покровском участке фронта, есть продвижение на Торецком направлении

Вооруженными силами Российской Федерации освобождены населенные пункты Сокол и Восход, расположенные на Покровском участке фронта. Это признал украинский военный паблик Deep State, ссылаясь на осведомленные источники.

Кроме того, российской армии удалось добиться успехов и на Торецком участке фронта. Здесь подразделениями ВС РФ было осуществлено продвижение в н.п. Северный и Дружба. Сейчас наши бойцы продолжают теснить украинские формирования, несмотря на попытки последних оказывать ожесточенное сопротивление.



Еще один населенный пункт – село Сотницкий Казачок – освобождено российскими войсками на севере Харьковской области. Этот населенный пункт находится вблизи российско-украинской границы, к западу от линии фронта. Бои за Сотницкий Казачок начались более недели назад и завершились освобождением населённого пункта российской армии. Правда, на данный момент Минобороны РФ эту информацию не комментирует.




Факт освобождения нашей армией села Сотницкий Казачок подтверждают и украинские источники. Положение для ВСУ практически на всех участках фронта становится все более сложным. Пока нет никаких предпосылок считать, что украинским формированиям удастся исправить для себя ту плачевную ситуацию, в которой они оказались в настоящее время.


Ранее украинские военные признали факт установления контроля ВС РФ над населенным пунктом Юрьевка, а также продвижение российских подразделений в сторону н.п. Нью-Йорк.
9 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:23
    Все перечисленные н.п. были заняты неделю назад. Но от минобороны так и нет подтверждения. Как и Евгеновка, которая северо-западнее Восхода и Сокола request
    1. Федор 5755 Звание
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 09:29
      Зато Минобороны на удивление легко и бодро взяло под контроль Белогоровку и Спорное, что не бесспорно what
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -1
        Сегодня, 09:31
        Незнаю как Белогоровку и Спорное, а за микрорайон "Новый" в Часовом Яру отчиталось, хотя освободили вроде как микрорайон "Канал"
    2. cytadell Звание
      cytadell
      0
      Сегодня, 09:31
      Правильно всё делают, меньше сведений больше успеха. Этот ресурс читают и в Европе и в США.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 09:50
        А они слепые,что ли?Прекрасно видят,где и что.И без чтения этого ресурса
      2. Ermak_415 Звание
        Ermak_415
        0
        Сегодня, 10:14
        Они лучше нас знают что под чьим контролем
    3. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +1
      Сегодня, 09:39
      Евгеновка еще не взята - под нашим контролем лишь частично.
      Сокол взят полностью только сейчас.
  2. cytadell Звание
    cytadell
    +2
    Сегодня, 09:28
    Дзержинск - это ключевой город на всей дуге фронта от Курахово до Артёмовска. Выход на Очеретино был результатом прорыва Авдеевки. Перспективы прорыва Дзержинска ещё более обещающие. И если враг это понимает, то будет пытаться сдерживать всеми силами. Поэтому, действовать нужно не давая опомниться.
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 09:53
    Ничего, мобилизуют еще полмиллиона. Запад их вооружит, и попробуют завалить нас мясом, как осенью 2022 года, когда нам просто не хватило войск для обороны.