Систем ПВО не будет: стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США

19
Систем ПВО не будет: стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США

Стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 2,35 миллиарда долларов. Судя по ранее сделанному заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это седьмой пакет в рамках с трудом одобренного американским Конгрессом, вернее, нижней палатой, транша поддержки Киева в размере 60,8 млрд долларов.

И хотя оказание военно-финансовой поддержки официально одобрено всеми ветвями власти, для получения очередного пакета из Киева в Вашингтон накануне прибыла «тяжелая артиллерия» в лице главы офиса Зеленского, считающегося серым кардиналом, Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. Именно после их визита и переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином официальный представитель американского военного ведомства генерал Патрик Райдер и объявил о скорых поставках новой партии вооружений на Украину как раз на эту сумму. Выходит, что уже даже официально утвержденную поддержку Киеву приходится буквально выклянчивать повторно.



Вообще, визит Ермака и Умерова в Вашингтон нельзя назвать удачным. В ходе переговоров с Остином они сделали упор на предоставление средств ПВО, способных хоть как-то снизить ущерб от массового применения ВКС РФ фугасных и корректируемых авиабомб (ФАБ и КАБ) против ВСУ на передовой.

Хотя Пентагон и сделал упор на противовоздушную оборону, новых ЗРК Украина не получит. В очередном пакете будет лишь неназванное количество ракет к системам ПВО Patriot, NASAMS и HAWK. Две последних установки относятся к ЗРК малой и средней дальности. Кроме того, ВСУ получат некоторое количество боеприпасов для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также артиллерийские мины к минометам.

Пентагон выделит Киеву противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, противотанковые ракеты TOW, боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия. В новый пакет военной помощи войдут подрывное оборудование, средства для буксировки и перевозки, аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолётов. Видимо тех F-16, которых у ВСУ пока еще нет, но они вроде как должны появиться в самое ближайшее время. Еще Киев получит запчасти, техническое обслуживание и другое оборудование.

Соединенные Штаты никогда не дрогнут, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками и партнерами будет продолжать обеспечивать критически важные возможности, необходимые Украине для отражения российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра

— с привычным пафосом после встречи с украинским коллегой заявил министр обороны США, откровенно намекая, что помогать Киеву должны не только Штаты.



Очевидно, что и эта все более превращающаяся в ручеек, в сравнении с предыдущими объемами, военная помощь США и вовсе может прекратиться, если после ноябрьских выборов в Овальный кабинет вернется Дональд Трамп, неоднократно обещавший прекратить конфликт на Украине за сутки. Добиться этого проще всего полным прекращением снабжения ВСУ Штатами. Остальные «примерно пятьдесят» союзников Киева заместить поддержку Пентагона точно не в силах.

Да и в нынешней администрации Байдена уже объявили, что больше обращаться в Конгресс за выделением средств для Украины не будут. Впрочем, ничего нового, стандартный подход США к «союзникам», которые в какой-то момент становятся неинтересны Вашингтону.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 09:37
    Не стоит надеяться на приход Трампа,ничего не изменится....музыку заказывает не президент..да и не стать ему президентом...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 09:44
      да и не стать ему президентом...

      Я бы не был в этом так уверен, а в остальном Вы абсолютно правы...
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 10:02
        Предполагаю,что нас ждут очень интересные события (это про ситуацию в штатах)....если в предыдущие выборы было замутено BLM,то сейчас нельзя исключать ничего,даже нового Освальда....демократам как то выкручиваться надо.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 10:21
          даже нового Освальда
          "Новый Освальд", это было бы замечательно wink
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:39
        А говорили, что у России ракеты заканчиваются. lol laughing
        Это у НАТО ПВО заканчивается. yes
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:44
      Тогда журналисту будет нечего или незачем выдавать новость. Скучно работать тупо диктором новости, без неких заключений или выводов.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:07
      Блинкин заявил совершенно противоположное.
      Будут системы,но через поляков,немцев и т.д.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:37
    Так много говорилось о мощности промышленности США а вот с ЗРК, как то не задалось. Может еврее прогнут? Хотя, в преддверии большой заварухи на БВ, отдавать пусть даже не очень эффективные ЗРК, не самое умное решение.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:39
    в Вашингтон накануне прибыла «тяжелая артиллерия» в лице главы офиса Зеленского, считающегося серым кардиналом, Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова.

    Эту "тяжëлых артиллерию" надо на передовую, для поддержки ухилянтов-неудачников...
  4. Tagan Звание
    Tagan
    -2
    Сегодня, 09:39
    Соединенные Штаты никогда не дрогнут, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками...

    Всё время кодлом. А в одиночку?
  5. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 09:47
    На Украине это тренд такой ходить в рубище? Как нищеброды честное слово...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:22
      Как нищеброды
      Они и есть нищеброды. Голодранцы с голой дупой wink
  6. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +5
    Сегодня, 09:48
    Опять ввод читателей в заблуждение. В пакет не входит противовоздушная оборона, поскольку ее предоставят другие страны НАТО. Италия должна поставить второй SAMP/T. Румыния предложила одну систему Patriot вместе с системой IRIS-T. Нидерланды также присоединились и устанавливают еще одну систему Patriot. Неизвестно, чем закончатся переговоры с Израилем по поводу передачи старых «Патриотов», но последнее слово там остается за США. Вывод - в упаковке именно то, что нужно - боеприпасы. И назвать пакет стоимостью 2 миллиарда долларов «ручейком» — это полное преуменьшение.
  7. Alex100 Звание
    Alex100
    +1
    Сегодня, 09:48
    " военная помощь США и вовсе может прекратиться, если после ноябрьских выборов в Овальный кабинет вернется Дональд Трамп"
    Как раз Трамп - это упёртый самодур, от которого можно ожидать что угодно.
    Недаром Песков на вопрос " Кто лучше- Трамп или Байден", ответил, что лучше Байден, т.к. он предсказуем.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      0
      Сегодня, 10:15
      Так это политика. Здесь можно говорить одно, а на уме иметь другое. Приём приуменьшения значимости объекта тоже никто не отменял.
  8. Тополь Звание
    Тополь
    +2
    Сегодня, 09:51
    Добиться этого проще всего полным прекращением снабжения ВСУ Штатами.
    Такой ход будет означать капитуляцию окраины. Пиндocы вряд ли на это не пойдут без ооочень веских причин. Пока таких причин не наблюдается. А то, что говорит Трамп, - просто предвыборная трескотня. Ему его же олигархи от ВПК по тыкве настучат за такие дела.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 09:59
    Да будут системы ПВО. Им верить - себя не уважать.
  10. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 10:02
    прикольная фотка...у этих дырявых гендеров даже лебёдок на транспортниках нет....дэги
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:19
    Остальные «примерно пятьдесят» союзников Киева заместить поддержку Пентагона точно не в силах
    А с ними, вроде как, был весь мир? wink