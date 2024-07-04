В США усовершенствовали разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper, сделав их менее заметными

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В США усовершенствовали разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper, сделав их менее заметными

В США решили доработать один из наиболее известных и популярных беспилотных летательных аппаратов американского производства – разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper.

По словам командующего Корпусом морской пехоты США генерала Эрика Смита, они оснастили эти беспилотники новыми модулями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что сделает дрон ещё более незаметным.



Если верить Смиту, то модуль превращает MQ-9 Reaper в что-то наподобие «черной дыры», так как дрон «в некоторой степени исчезает с радаров» противника.

Модуль может имитировать отправленные ему данные, которые он обнаруживает, разворачивать их и отправлять обратно. Таким образом, он становится "чёрной дырой". Его практически невозможно обнаружить

— заявил генерал, видимо, не особо владеющий нюансами астрономии.

Модуль Reaper Defense Electronic Support System / Scalable Open Architecture Reconnaissance (RDESS/SOAR) является совместной разработкой двух американских компаний - General Atomics и L3Harris.

Напомним, что и беспилотник MQ-9 Reaper был разработан той же компанией General Atomics в 1990-е годы, а его первый полёт состоялся в феврале 2001 года. Дрон оснащён турбовинтовым двигателем и может развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полёта составляет 24 часа, а предельная высота - около 15 километров.
11 комментариев
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  1. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    -1
    Сегодня, 10:02
    А модуль РЭБ от керосинового душа помогает?
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 10:02
    С этой новости, вчера только ухохатывались)))
  3. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 10:02
    черная дыра поглощает сигнал и ничего не возвращает, а если дрон отправляет сигнал обратно, значит он уже виден, хенерал явно не в курсе , но это даже и хорошо, побольше таких генералов
  4. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 10:04
    У Смита"Черная дыра" в голове,однако.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:27
      Дык, м.б. он негр? request ...........
  5. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +1
    Сегодня, 10:04
    Ждем постпродакшн тестирование от спецов по приземлению заморских птичек - "Хуситс Интернешнл Антисионист компани". Вот тогда и можно будет судить насколько они стали невидимыми. Если бы еще россияне не пошли на поводу у просионисткого лобби и поделились бы Ониксами... Тогда бы можно было протестировать и побольше размером, водоплавающие изделия.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:12
      КЗаКВО32923
      (Ереван)
      +1
      Сегодня, 10:04
      Ждем постпродакшн тестирование от спецов по приземлению заморских птичек - "Хуситс Интернешнл Антисионист компани". Вот тогда и можно будет судить насколько они стали невидимыми. Если бы еще россияне не пошли на поводу у просионисткого лобби и поделились бы Ониксами... Тогда бы можно было протестировать и побольше размером, водоплавающие изделия.
      тов. хуситы молодцы, они приземлили уже несколько таких фигур)). И ничего, меркиатос войной не идёт на ребят в тапочках. А тут ещё и их делегация в Москве появилась. Обсуждают острые вопросы wink в Красном море. Надо помогать ребятам, ох как надо! wink
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:19
    В США усовершенствовали разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper, сделав их менее заметными

    Я не знаю, что они там совершенствовали, только они и ДО ТОГО были несбиваемыми, и ПОСЛЕ ТОГО будут неприкасаемыми, даже если разведданные с них будут передаваться по мегафону, во всеуслышание...
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:39
    На каждый "хитрый" болт обязательно найдётся гайка с левой резьбой....
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:40
    Об этом ещё вчера на ВО писали
  9. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 11:19
    Максимум, что этот модуль может сделать - это исказить представление о дистанции от радара до него, и то под вопросом. Возможно, всё упирается в успешность раскодирования сигнала радара потенциального противника. Это можно проверить только в реальном взаимодействии с ним. Скорее всего , именно с этой целью амеры и заявляют о своей модернизации, чтобы потом проверить, насколько ближе они могут подойти к закрытой зоне, не вызывая активного противодействия со стороны нашей авиации.
    Могу ошибаться, ибо кухня эта достаточно закрытая.