В США усовершенствовали разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper, сделав их менее заметными
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В США решили доработать один из наиболее известных и популярных беспилотных летательных аппаратов американского производства – разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper.
По словам командующего Корпусом морской пехоты США генерала Эрика Смита, они оснастили эти беспилотники новыми модулями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что сделает дрон ещё более незаметным.
Если верить Смиту, то модуль превращает MQ-9 Reaper в что-то наподобие «черной дыры», так как дрон «в некоторой степени исчезает с радаров» противника.
Модуль может имитировать отправленные ему данные, которые он обнаруживает, разворачивать их и отправлять обратно. Таким образом, он становится "чёрной дырой". Его практически невозможно обнаружить
— заявил генерал, видимо, не особо владеющий нюансами астрономии.
Модуль Reaper Defense Electronic Support System / Scalable Open Architecture Reconnaissance (RDESS/SOAR) является совместной разработкой двух американских компаний - General Atomics и L3Harris.
Напомним, что и беспилотник MQ-9 Reaper был разработан той же компанией General Atomics в 1990-е годы, а его первый полёт состоялся в феврале 2001 года. Дрон оснащён турбовинтовым двигателем и может развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полёта составляет 24 часа, а предельная высота - около 15 километров.
Википедия/Lt. Col. Leslie Pratt
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