В Минобразования Украины поблагодарили вузы за то, что те пополняют ВСУ за счёт отчисления студентов
Киевские власти продолжают выполнять поставленную Западом задачу по максимальному задействованию человеческого ресурса страны в войне против России. В этом году был принят целый ряд законов, ужесточающих мобилизацию и существенно расширяющих полномочия военкомов.
В то же время режим Зеленского ведет поиски новых способов призвать на фронт как можно больше своих сограждан. Так, недавно нелегитимный «президент» Украины подписал закон, согласно которому брони лишаются студенты очной формы, которые получают второе образование.
В свою очередь, замминистра образования Украины Михаил Винницкий в эфире одного из местных телеканалов выразил благодарность вузам за то, что те пополняют ВСУ за счет отчисления студентов.
Чиновник подчеркнул, что в этом году резко вырос спрос на высшее образование. Со слов Винницкого, это большая проблема для страны, так как на очную форму обучения стараются попасть уклонисты, которые заинтересованы в получении брони, а не образования.
Именно поэтому он благодарит руководство вузов, которые отчисляют таких людей и тем самым не позволяют им уклониться от исполнения воинского долга. Правда, вместе с уклонистами всё чаще отчисляются и обычные студенты - под надуманными предлогами.
Исходя из вышеописанной ситуации и того, что сегодня происходит на Украине в целом, не вызовет никакого удивления, если киевские власти введут систему поощрений для организаций, которые будут «поставлять» новых солдат для армии.
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