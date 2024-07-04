В Минобразования Украины поблагодарили вузы за то, что те пополняют ВСУ за счёт отчисления студентов

9
В Минобразования Украины поблагодарили вузы за то, что те пополняют ВСУ за счёт отчисления студентов

Киевские власти продолжают выполнять поставленную Западом задачу по максимальному задействованию человеческого ресурса страны в войне против России. В этом году был принят целый ряд законов, ужесточающих мобилизацию и существенно расширяющих полномочия военкомов.

В то же время режим Зеленского ведет поиски новых способов призвать на фронт как можно больше своих сограждан. Так, недавно нелегитимный «президент» Украины подписал закон, согласно которому брони лишаются студенты очной формы, которые получают второе образование.



В свою очередь, замминистра образования Украины Михаил Винницкий в эфире одного из местных телеканалов выразил благодарность вузам за то, что те пополняют ВСУ за счет отчисления студентов.

Чиновник подчеркнул, что в этом году резко вырос спрос на высшее образование. Со слов Винницкого, это большая проблема для страны, так как на очную форму обучения стараются попасть уклонисты, которые заинтересованы в получении брони, а не образования.

Именно поэтому он благодарит руководство вузов, которые отчисляют таких людей и тем самым не позволяют им уклониться от исполнения воинского долга. Правда, вместе с уклонистами всё чаще отчисляются и обычные студенты - под надуманными предлогами.

Исходя из вышеописанной ситуации и того, что сегодня происходит на Украине в целом, не вызовет никакого удивления, если киевские власти введут систему поощрений для организаций, которые будут «поставлять» новых солдат для армии.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:23
    Правда, вместе с уклонистами всё чаще отчисляются и обычные студенты - под надуманными предлогами.

    Придумать такие "надуманные предлоги" у автора не хватило воображения, читатель сам должен дофантазировать его выдумку.
    На самом деле отчисляют реально только тех, кто не платит за обучение, обучаясь при этом на контракте. Во всех остальных вуз заинтересован- за них вузу идут деньги.
    Не говоря уж о том, что речи о вчерашних школьниках не идет в любом случае- до 25 лет на Украине не призывают.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +2
      Сегодня, 10:36
      Сейчас наберут студентов, те кому надо бабла хапнут за бронь, а в сентябре придёт ТЦК, двери заблокирует и всех кто "подходит" под белым рученьки в окопы... laughing
      Обязательно с академом до конца войны. wink
      К этому времени, понизят планку возраста до 21. Осенью выборы в США, надо соответствовать...
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 10:37
        Ох уж эти новости из будущего!
        До осени все забудут, кто что раньше писал. :((
  2. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +2
    Сегодня, 10:24
    Всех в адский котёл!!! am
    Зеленский сказал, если придёт Трамп, всем надо готовиться к тотальной войне...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:30
    — Писать, читать, считать научился, стрелять научат на месте ...
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 10:58
    Т е студентам стипуху вообще не платят! А кто будет возникать то тутже в всу. Удобно и профитно.
  5. Electrical Звание
    Electrical
    +3
    Сегодня, 11:02
    Вот это я понимаю "Бразильская система"! Не сдал зачет - на могилизацию. laughing
  6. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 11:17
    вот же счастье.
    конченная страна
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:38
    Дык и в окопах заочно можно образование получать. Гы-гы-гы-гы...