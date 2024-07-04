«Крутых бойцов забрасывают на мясо»: украинские военные пожаловались на большие потери в 206-м батальоне ВСУ
Участвующий в боевых действиях в Донбассе 206-й батальон территориальной обороны ВСУ несет очень большие потери. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на самих украинских военнослужащих.
По рассказам украинских военных, в батальоне сейчас очень много «двухсотых» (погибших) и «трехсотых» (раненых). Сами военнослужащие ВСУ связывают это с заданиями, которые ставит командование, не желающее верно оценивать все риски для личного состава при их выполнении.
- пожаловался один из украинских военнослужащих.
Другой военный рассказал, что батальону удалось «отбиться от суицидальной задачи». Однако командование поставило другую очень рискованную задачу. Правда, во втором случае есть хоть какие-то шансы уцелеть. Подробности о поставленных задачах военнослужащий батальона приводить не стал.
Отметим, что это – не первый пример жалоб украинских военнослужащих на положение дел на фронте. Главная претензия к вышестоящему командованию со стороны солдат и младших офицеров – нежелание считаться с потерями личного состава.
Ради выполнения бессмысленных задач командование ВСУ готово жертвовать сотнями человеческих жизней. Например, приказывают удерживать позиции, не представляющие стратегического значения, и в результате украинские военные просто гибнут, а российская армия продолжает продвигаться вперед.
Подобное поведение украинского командования способствует дальнейшему росту недовольства в армейской среде и недоверия в обществе. В конечном итоге, киевский режим сам себе копает могилу таким потребительским отношением к военнослужащим.
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