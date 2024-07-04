«Крутых бойцов забрасывают на мясо»: украинские военные пожаловались на большие потери в 206-м батальоне ВСУ

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«Крутых бойцов забрасывают на мясо»: украинские военные пожаловались на большие потери в 206-м батальоне ВСУ

Участвующий в боевых действиях в Донбассе 206-й батальон территориальной обороны ВСУ несет очень большие потери. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на самих украинских военнослужащих.

По рассказам украинских военных, в батальоне сейчас очень много «двухсотых» (погибших) и «трехсотых» (раненых). Сами военнослужащие ВСУ связывают это с заданиями, которые ставит командование, не желающее верно оценивать все риски для личного состава при их выполнении.

206 батальон ВСУ стирают в порошок. Очень много 200 и 300. Крутых бойцов забрасывают на мясо

- пожаловался один из украинских военнослужащих.

Другой военный рассказал, что батальону удалось «отбиться от суицидальной задачи». Однако командование поставило другую очень рискованную задачу. Правда, во втором случае есть хоть какие-то шансы уцелеть. Подробности о поставленных задачах военнослужащий батальона приводить не стал.

Отметим, что это – не первый пример жалоб украинских военнослужащих на положение дел на фронте. Главная претензия к вышестоящему командованию со стороны солдат и младших офицеров – нежелание считаться с потерями личного состава.

Ради выполнения бессмысленных задач командование ВСУ готово жертвовать сотнями человеческих жизней. Например, приказывают удерживать позиции, не представляющие стратегического значения, и в результате украинские военные просто гибнут, а российская армия продолжает продвигаться вперед.

Подобное поведение украинского командования способствует дальнейшему росту недовольства в армейской среде и недоверия в обществе. В конечном итоге, киевский режим сам себе копает могилу таким потребительским отношением к военнослужащим.
18 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:13
    недовольства в армейской среде и недоверия в обществе.
    ...ну дык пущай пушки разворачивают в обратку....но по ходу ссыкотно....потому что нацыки конкретно опустили как петухов...вот пускай и дохнут дальше...
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 10:19
      Ну да... Мы, как бы за неньку, но желательно в 3й линии. yes
      Не хотите умирать, разварачивайте стволы, начинайте бой против "побратымов" и запрашивайте помощь на открытой волне от русских..
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 10:14
    Откуда в территориальной обороне взялись крутые бойцы?
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 10:18
      Из компуктерных стрелялок выползли.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 10:25
        Из компуктерных стрелялок выползли.
        ...эт точно...как баба в менструальном цикле болеющая ангиной говорит...ни дать ни взять...да нет там рэмбов...так...крутое мясо...жаль у нас нет каннибального корпуса..потому как пацанам нашим приходится убирать не забранную дохлятину...процесс скажем так весьма блевотный
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 11:06
        Ладно бы из стрелялок, их можно операторами БПЛА пристроить. Но изначально, ТРО набирали из добровольцев от 18 до 65, разного рода непотреб. Их финансировали местные ОГА, естественно это быстро надоело, поскольку кроме скандалов на блок - постах, другой пользы не было, их разогнали. По второму разу, уже гребли всех подряд, по мобилизации.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 10:19
      Так ведь одели их в красивую снарягу как в кино. Выдали западное оружие как в кино. Бороды наверно тоже отрастили как в кино. Знают как по рации передавать всякие Альфа, Браво, Заппа, ви нид медивак, значит крутые бойцы.
      1. Комментарий был удален.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 11:07
        Красиво одели только западенские ТРО, разграбили западную гуманитарку. Остальные были, кто в чем. В основном в своем.
      3. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 11:08
        Но если при всём этом счастье им хари боевым камуфляжем не раскрасили, то незачёт!
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:31
      Помню в ТО были злые тётки в красных польтах с деревянными автомвтами. Они как раз и есть крутые.
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 10:17
    Они думали, что в песочницу поиграть пришли?
    Война дело такое.... опасное. Не всем дано выжить.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 10:21
    Крутых бойцов забрасывают на мясо
    - пожаловался один из украинских военнослужащих.

    1.Сам себя не похвалишь, кто похвалит?
    2.Крутое мясо тоже пользуется спросом. Есть спрос - будет предложение.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 10:23
    Означает ли это, что "не крутых бойцов" бросать на мясо нормально? Тут недавно приводили высказывания какого-то ублю дочного командира навоза из разряда - никакого мира, война до победы итп. Вот только сам навоз всегда дает деру от туда где становится реально горячо. Т.е. упертые бандеровцы на своем примере не хотят показывать как воевать и умирать за неньку? Надеюсь, этих упырей найдет свой ФАБ УМПК.
  6. Старый мореходЪ
    Старый мореходЪ
    -3
    Сегодня, 10:26
    Хай дохнуць уси. Яшчэ бы жалеть об них, вырадкав.
    1. Старый мореходЪ
      Старый мореходЪ
      -1
      Сегодня, 11:21
      О! "Минусы" кто-то наклепал. Не-до-би-ли, не-до-у-мо-ро-зи-ли. Надо повторить! без амнистий.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 10:31
    рают в порошок. Очень много 200 и 300
    Читаю я это и заряжаюсь хорошим настроением wink
  8. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 10:36
    Из новости(статьи) без автора.
    "По рассказам украинских военных, в батальоне сейчас очень много «двухсотых» (погибших) и «трехсотых» (раненых). Сами военнослужащие ВСУ связывают это с заданиями, которые ставит командование, не желающее верно оценивать все риски для личного состава при их выполнении."
    Так это применимо к любой армии мира. Но приказ и пр.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:03
    По рассказам украинских военных, в батальоне сейчас очень много «двухсотых» (погибших) и «трехсотых» (раненых). Сами военнослужащие ВСУ связывают это с заданиями, которые ставит командование, не желающее верно оценивать все риски для личного состава при их выполнении.
    Таки не всем же, по бункерам сидеть под Банковой. bully Кому то надо и ( читай ВСЕМ остальным ) на мясо, на фарш, на удобрение, на силос... Кому как повезет.