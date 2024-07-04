В США на заводе-производителе ракет Hellfire и ПТРК Javelin прогремел взрыв, есть пострадавшие

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В США на заводе-производителе ракет Hellfire и ПТРК Javelin прогремел взрыв, есть пострадавшие

В южном американском штате Арканзас на оборонном предприятии прогремел взрыв. Об инциденте сообщают американские СМИ. Речь идет о заводе, принадлежащем военно-промышленному концерну General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Судя по кадрам видео, запечатлевшим момент взрыва, инцидент произошел ночью.

На данном предприятии в том числе производятся ракеты класса «воздух-поверхность» с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением AGM-114 Hellfire, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, а также различные минометные боеприпасы. ПТРК Javelin Пентагон регулярно поставляет Украине с самого начала военного конфликта.





Американская телекомпания АВС сообщает со ссылкой на представителя General Dynamics Беркли Уэйли, что в результате взрыва пострадали два человека, один числится пропавшим без вести. По другим данным, погибшими числятся два сотрудника завода.

В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере двое получили ранения и один человек пропал без вести

— сообщил Уэйли.

Первоначально в компании-владельце завода выдвинули предположение, что инцидент на предприятии в городе Кэмден произошел по причине использования пиротехники. Однако позже поступило уточнение, что это действительно был взрыв.



Компания не предоставила подробностей о масштабах разрушений, причины взрыва тоже пока неизвестны. Работа предприятия приостановлена. Государственный департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что ведет наблюдение и готов оказать помощь, но не предоставил дополнительных подробностей, сообщает АВС. Одному пострадавшему оказана помощь в отделении неотложной помощи медицинского центра округа Уачита, его состояние стабильное. Второй пострадавший был вывезен из штата вертолетом.

20 комментариев
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  1. Тима Звание
    Тима
    +5
    Сегодня, 10:20
    [/quote]В США на заводе-производителе ракет Hellfire и ПТРК Javelin прогремел взрыв.[quote]


    Господи, радость то какая! Свершилось! Мы так давно этого ждали! И оно случилось!
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 10:30
      Чему радоваться то? Маленький такой пожар. Вот если бы все сгорело , тогда да, радость была бы .
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 11:02
        Посмотрите внимательнее, там 3 машины пытаются тушить, а в это время происходит детонация а потом еще и еще.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 10:20
    Вот только не надо все заслуги валить на Петрова и Боширова.
    В этот раз Мигель и Хулио резвились.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:24
      «Вот только не надо все заслуги валить на Петрова и Боширова» —
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 10:49
      . В этот раз Мигель и Хулио резвились.

      Это как когда в немецком автоконцерне два поляка уделались? laughing Конвеер встал, пошли проверять, а там два обкуренных поляка на полу в цехе, один ещё и набухался. В результате концерн несколько миллионов прибыли недосчитался
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      -1
      Сегодня, 11:22
      Поменяли фамилии, дело обычное. Дел у них много, везде не успевают, а то тут на ВО многие возмущаются, что зеленый клоун еще жив.
    4. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:45
      Никакие это не Хулиы, именно Петров и Баширов!
      Не зря же Конашенков этот пожар включил в свою ежесуточную сводку!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:22
    «В США на заводе-производителе ракет Hellfire и ПТРК Javelin прогремел взрыв» —

    — Короткое замыкание при курении в неположенном месте ...
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 10:24
    В южном американском штате Арканзас на оборонном предприятии прогремел взрыв.

    И это прекрасно!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:31
    Вот не верю я в эти взрывы и случайности. Ребята получат сейчас экстренно помощь от Пентагона на новые цеха и новое оборудование ,потому как у них гос заказ
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 10:38
      Вот не верю я в эти взрывы и случайности.
      ..вот именно...стоит обратить внимание на видео....в момент взрыва судя по мигалкам экстренных служб они уже находились там...по ходу подрывники получили ранения
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 10:50
        всё как и положено--пожарные прибыли на пожар за 20 минут до пожара.... laughing профессионалы....
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:54
          -пожарные прибыли на пожар за 20 минут до пожара..
          ..ну что б не нарушать статистику по ходу это логично
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:36
    Жаль ,что не сработал принцип домино,когда одна взорвавшаяся костяшка домино приводит к взрыву всех остальных заводов американского ВПК. . . winked
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:52
      Может и так быть, что они не справлялись со взятыми на себя обязательствами по контракту. Один же без вести пропал - скажут разметало на куски и на него всё свалят
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:52
    Компания не предоставила подробностей о масштабах разрушений, причины взрыва тоже пока неизвестны. Работа предприятия приостановлена. Государственный департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что ведет наблюдение и готов оказать помощь, но не предоставил дополнительных подробностей, сообщает АВС.
    макеты взорвались)) laughing воинствовнюх выложит ФСЕ факты "на лицо". Ждем.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:55
    Мы никому не хотели зла. Просто случайно повезло. Надеюсь в следующий рванет сильнее. sad
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:01
    Опять Петров с Бошировым беспредельничают?)))
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 11:09
    Заказ большой,торопятся успеть до дедлайна.