Белоруссия стала десятым членом ШОС на саммите организации в Астане

5
Белоруссия стала десятым членом ШОС на саммите организации в Астане

Президент России Владимир Путин и лидеры других стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документы о приеме Белоруссии в объединение. Таким образом, Белоруссия стала десятой страной ШОС.

В настоящее время в ШОС входят Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Основные цели ШОС заключаются в укреплении безопасности стран-участниц, в том числе военной, а также борьбе с терроризмом и наркоторговлей. 



После подписания документа о принятии Белоруссии в ШОС президент РБ Александр Лукашенко обозначил основные направления, которым Минск планирует уделять повышенное внимание в качестве полноправного члена организации.

Прежде всего, после вступления в ШОС руководство Белоруссии намерено уделить внимание вопросам международной безопасности. Как подчеркнул Лукашенко, в вопросах глобальной безопасности инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку Запад наглядно продемонстрировал свою неспособность обеспечить это.

Вторым по значимости направлением деятельности Белоруссии в ШОС Лукашенко назвал продовольственную безопасность, для обеспечения которой необходимо разрушить устоявшиеся принципы однополярности мира и устранить противоречия и конфликты из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и  ресурсов.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:34
    Запад освещает в своих СМИ в крайне негативном ключе саммит в Астане,значит с ШОС всё хорошо.Да кстати в Узбекистане сошла с конвера первая партия электромобилей BYD.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:41
      В ШОС входит 4 страны БРИКС+. bully
      ШОС - это ядро БРИКС. yes
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:55
        В брикс все равнопраные, а те кто ещё и в шос - ещё ровнее winked
  2. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 10:50
    Very well done. SCO+, BRICS+ and CIS+ are very important for the stability of this region - both Geographically and Geopolitically. The member countries of these organisations must abandon Anglo-American worship, Racism, Sinophobia, Russophobia, Islamophobia, Master-Slave mentality, Super Ego etc.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:08
    Белоруссия стала десятым членом ШОС на саммите организации в Астане
    Нашему полку прибыло. Ну, и вести оттуда)) -
    АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. Вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня, расширение членства - это не цель, преследуемая организацией, заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ".
    "На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", - сказал Мин.