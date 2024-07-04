Президент Турции представил подробный план мирного урегулирования украинского конфликта

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Президент Турции представил подробный план мирного урегулирования украинского конфликта

Политики со всех уголков нашей планеты предлагают участникам вооруженного противостояния на Украине свои варианты установления мира. Не стал исключением и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который представил свой подробный план мирного урегулирования украинского конфликта.

Прежде всего, считает турецкий лидер, противникам следует договориться о прекращении огня. За этим шагом должна последовать передача сторонами конфликта друг другу всех пленных и тел погибших.



Следующим пунктом идет создание демилитаризованной зоны в украинских областях, граничащих с территорией РФ. Гарантии безопасности при этом, считает Эрдоган, должны предоставить Россия, Турция и Евросоюз.

Судя по следующему пункту, план турецкого президента предполагает сохранение черноморских портов под контролем киевского режима. Более того, в районе Одессы и Николаева он рекомендует создание особой экономической зоны за счет энергопреференций.

Далее, по мнению Эрдогана, сторонам конфликта следует в течение последующих пяти лет урегулировать между собой спорные территориальные вопросы. Для этого он предлагает провести там референдумы среди местных жителей.

Собственно, Минские соглашения от 2015 года, как и турецкий план, тоже выглядели вполне логично и жизнеспособно. Но тогда из-за агрессивных действий Киева не удалось выполнить даже их первый пункт. Он, как и в плане Эрдогана, предусматривал прекращение огня в зоне конфликта.
23 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +17
    Сегодня, 10:37
    План Эрдогана по Украине - уже умер,не родившись.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +6
      Сегодня, 10:49
      Чем ближе кончина режима в 404 и чем меньше сил остается на войну, тем больше будет появлятся таких предложений о "справедливом мире".
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -3
        Сегодня, 11:12
        Концовка статьи-галимый бред,про Минские и Стамбульские сговорняки.Приказано что ли подводить базу?
        1. ААК Звание
          ААК
          0
          Сегодня, 11:39
          Про подведение базы под возможный договорняк - вполне возможно, настораживает лишь один момент, "другэрдоган" видит посредником (т.е. главным получателем плюшек от предстоящих доходов как в восстановлении, так и в развитии бандерштадта) прежде всего себя любимого и немного Евросоюз, а вот где тогда в данной парадигме место "Анкла Си", тот такого игнора Величайшему может и не простить...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: Mitos
        тем больше будет появляться таких предложений о "справедливом мире".

        Хотелось бы напомнить:
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 10:50
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +1
      Сегодня, 10:37
      План Эрдогана по Украине - уже умер,не родившись.

      Тут эрдогановский "план", а меж тем -
      Во вторник, 2 июля, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" во главе с его представителем Мухаммедом Абдельсалямом, сообщил МИД.

      Особое внимание было уделено происходящему в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению обстановки в акватории Красного моря.

      таки полагаю, что товарищам хуситам будет что то доставлено. евреи и их хозяева мерикатосы уже в гальюнах - дрыщут жиденько.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 10:54
        Саудиты дадут добро ,доставим сто угодно.Но есть вариант просто в наглую зайдёт к хуситам в порт судно снабженец под флагом ВМФ и под охраной- визит дружбы.
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +2
          Сегодня, 10:57
          tralflot1832
          (Андрей С.)
          0
          Сегодня, 10:54
          Новый
          Саудиты дадут добро ,доставим сто угодно.Но есть вариант просто в наглую зайдёт к хуситам в порт судно снабженец под флагом ВМФ и под охраной- визит дружбы.
          Кстати, почему бы и нет. good Вспоминаются 70-е прошлого века, когда заходили под килями коробок, под шумок), в р-не Сомали. Сейчас можно и при рубке) подойти, пусть любуются. Андрей, hi !
    3. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +11
      Сегодня, 10:55
      А кто Таракану Усатому слово давал?
      Друган, тоже мне, нашёлся...
      Таких друзей - за хрен и в музей!
      Мы что - войну в Xoxляндии проигрываем?
      Нам на кой нужен этот "план мирного урегулирования"?
      Бабай, твой номер - шестнадцать!
      Не отсвечивай!
      Готовь кебаб, продавай помидоры, а в нашу политику не суйся!
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +5
    Сегодня, 10:38
    Так себе предложения. Ни чего нового.
    Подождём пока Кац предложит украм сдаться.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 10:39
    «Политики со всех уголков нашей планеты предлагают участникам вооруженного противостояния на Украине свои варианты установления мира» —

    — Мы тоже за мир!
    — За мир после победы,а не вместо победы ...
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +12
    Сегодня, 10:43
    Гарантии безопасности при этом, считает Эрдоган, должны предоставить Россия, Турция и Евросоюз.
    1. О гарантиях со стороны ЕС - не надо, они не стоят бумаги, на которой написаны. 2. Турция - член НАТО во-первых, а во-вторых, нам ни разу не друг и имеет собственные интересы, часто противоречащие нашим. 3. Где здесь демилитаризация-денацификация-нейтральный статус Украины? 4. Какие референдумы на российских территориях: Крыму, Донбассе, Херсоне и Запорожье? В общем, спасибо Эрдогану, что он за мир, но мы решим сами.
  5. Оболенский Звание
    Оболенский
    +3
    Сегодня, 10:43
    Да не надо нам этих всех предложений.
    Россия сама решит, что делать, как делать и с кем делать. А ЕС и им подобным - веры нет!
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:46
    Мирный план Эрдогана по Украине?! Будет чем подтереться. sad
  7. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:46
    по мнению Эрдогана,
    ...коварное мнение....вот по этому оно и останется между булок
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:46
    Вообще-то НАТО в 2021 году отведена только одна роль - проигравших,почётного мира который они хотят для них не будет.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 10:48
    Время такого плана еще не пришло, мы еще слишком мало убили друг друга.
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 10:50
    Восточный Тимор еще пацанчики весовые и конечно Буркина-Фасо без них никуды
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:09
    Иногда мне хочется, чтобы Андрей Рэмович стал ВГК со всеми вытекающими последствиями.
    * * *
    У России есть множество дееспособных граждан, которые не хуже китайских и турецких лидеров знают, как нужно завершить (что необходимо сделать, чтобы успешно завершить) СВО.
    Не нужно следовать советам посторонних, пытающихся представить Россию страной недоумков.
    Более того, страна, поставляющая оружие нацистам и решающая строить второй пролив, чтобы не придерживаться конвенции Монтрё, не имеет никакого права решать судьбу России.
    Кроме всего прочего, Турция - член НАТО, того самого блока, что спит и видит гибель России.
    * * *
    Хочу напомнить случай:
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    Подобным образом нужно решать и заканчивать конфликты, а не жевать сопли и надувать щёки.
    Не можешь - женись и учи свою жену щи варить!
  12. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 11:19
    Зерновая сделка показала договороспособность Киева и гарантии Эрдогана - как сказал Путин - нас постоянно за нос водили.
    Может хватит ?
    Что за демилитаризованные зоны по границам России? - это он случайно не о ДНР, ЛНР и Харьковской области пишет?
    5 новых регионов РФ - это РФ - обсуждать тут вообще нечего ибо ни одно международное соглашение, подписанное президентом РФ, не может противоречить нормам Конституции РФ.
    Все остальное - условия для переговоров с позиции слабого.
    Это условия перемирия, но не конца войны.
    На таких условиях Киев через 5-10 лет окрепнет (запад ему в этом поможет) соберет новую армию и будет новая война при более худших для нас вводных, чем сейчас
  13. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:22
    Он, как и в плане Эрдогана, предусматривал прекращение огня в зоне конфликта.
    Было уже огонь ЛДНР прекращали, а ВСУ вооружалось. Из Киевской области мы выходили, а потом оказалось, что нас разгромили.request С начало подписать мир, потом прекратить огонь. recourse
  14. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 11:53
    "Неее, не пойдёть!" ©
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:58
    Стесняюсь спросить...
    А зачем нам турецкий план, если ещё наш (от декабря 2021 года) не исполнен?!
    В очередь! (с)