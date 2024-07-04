Президент Турции представил подробный план мирного урегулирования украинского конфликта

Политики со всех уголков нашей планеты предлагают участникам вооруженного противостояния на Украине свои варианты установления мира. Не стал исключением и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который представил свой подробный план мирного урегулирования украинского конфликта.Прежде всего, считает турецкий лидер, противникам следует договориться о прекращении огня. За этим шагом должна последовать передача сторонами конфликта друг другу всех пленных и тел погибших.Следующим пунктом идет создание демилитаризованной зоны в украинских областях, граничащих с территорией РФ. Гарантии безопасности при этом, считает Эрдоган, должны предоставить Россия, Турция и Евросоюз.Судя по следующему пункту, план турецкого президента предполагает сохранение черноморских портов под контролем киевского режима. Более того, в районе Одессы и Николаева он рекомендует создание особой экономической зоны за счет энергопреференций.Далее, по мнению Эрдогана, сторонам конфликта следует в течение последующих пяти лет урегулировать между собой спорные территориальные вопросы. Для этого он предлагает провести там референдумы среди местных жителей.Собственно, Минские соглашения от 2015 года, как и турецкий план, тоже выглядели вполне логично и жизнеспособно. Но тогда из-за агрессивных действий Киева не удалось выполнить даже их первый пункт. Он, как и в плане Эрдогана, предусматривал прекращение огня в зоне конфликта.

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