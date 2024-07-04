Американское издание: Экспорт вооружений из Германии снова может достичь рекордного уровня

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Американское издание: Экспорт вооружений из Германии снова может достичь рекордного уровня

Согласно недавно опубликованным правительственным данным, Германия разрешила экспортировать военную продукцию на сумму более 7,5 млрд евро (8 млрд долларов) в первой половине года, что приближается к общему объему экспорта в 2023 году, пишет американское издание Defense News.

По данным издания, в прошлом году Германия экспортировала в общей сложности 12,2 млрд евро, установив абсолютный рекорд для страны, которая исторически позиционировала себя как чрезвычайно осторожную в вопросах поставок оружия и развития своей оборонной промышленности.



Данные об экспорте вооружений были опубликованы после парламентского расследования, отмечает Defense News.

По словам авторов издания, Украина остается пунктом назначения №1, получив в первой половине 2024 года помощь на сумму почти 4,88 млрд евро. Это более чем в два раза превышает объем поставок, которые Германия предоставила Киеву за весь первый год конфликта.

Американское издание напоминает, что Германия стала ключевым поставщиком оружия для Украины, уступая только США. Около 65% немецкого экспорта оружия в этом году пришлось на Украину.
Кроме того, ФРГ возобновила экспорт оружия в Саудовскую Аравию, который был фактически заморожен в 2018 году после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Турции.

Кроме Украины и Саудовской Аравии в первую пятёрку стран по объему поставок немецкого оружия входят Сингапур, Индия и США.
11 комментариев
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  1. hohohol Звание
    hohohol
    +4
    Сегодня, 10:52
    Как так, а как же "одна винтовка на троих"?
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 10:59
      Так то для бундесвера. А тут "свидомым" за бешанные бабки, которые фрицы вряд ли получат. Впрочем издание американское. Они врут на голубом глазу и не краснеют. Школа.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 11:53
      В западных спецслужбах существуют целые группы, которые распространяют дезинформацию. Формирование мифа о «слабом и безоружном» Западе является элементом информационной войны. Более умные люди быстро поймут, что здесь что-то не так. К сожалению, большинство из них «глотают» контент, как голодная собака глотает ветчину.
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:58
    склады вычищают под чистую....за хранение платить не надо...а с нате копейка капает как и до вычищения складов хранения...не ну чё...хороший план
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:03
    А чему удивляться, если главные акционеры "Рейнметалла" живут в США? Потому и дают заработать - деньги все равно уйдут в правильные карманы.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Сегодня, 11:10
      Странные у Вас представления об экономике...
      Заводы находятся в Германии.
      Следовательно:
      1) Налоги на корпорацию идут в бюджет Германии.
      2) Зарплаты на содержание семей получают рабочие, техники, инженеры Германии
      3) Налоги с этих зарплат тоже идут в бюджет Германии

      Вся каша в голове (как и про Локхид, Ф-35 и т.д.) идет от общего непонимания работы экономики.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 11:15
        Кто получает больше - работяга на заводе или акционер у которого 10 % акций?))) Не знаю, куда и какие налоги идут, но приятели, которые живут под Кельном и Дюссельдорфом, говорят, что жить стало намного хуже.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 11:54
          "Кто получает больше - работяга на заводе или акционер у которого 10 % акций?)))"///
          ---
          Вы, похоже, и про акции не имеете ни малейшего представления, как и про налоги.
          3/4 владельцев акций Рейнметалл - это другие корпорации, а не частные лица.
          Дай бог, если какое-то частное лицо владееет 0.1% акций.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:22
        Круговорот бабла и не в природе, а внутри государства!
        Так, для общего понимания ... а на что государство тратит полученные налоги? в.т.ч и на закупки вооружений!
        Военные расходы, когда повышают допустимые пределы, это обуза для любого государства, а.т.ч и для всех налогоплательщиков, тем или иным образом!
        Это как закон сохранения энергии, т.е. ничто ниоткуда азятмятне млже и не исчезает бесследно!
        Ах да, есть нюансы!!! Хозяева, владельцем, власть и прочего имущие откусывают заметную часть от сего,всегда и компенсировать их жадность приходится ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, кто есть производительные силы, которые создают материальное, ценное и прочее значимое!
        Так что бюргер, работяга, производящий танки, например, заплатит раз, потом два, а сколько ещё раз, есть варианты!
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:17
    Шольц: Я гарантирую, что Германия не станет стороной украинского конфликта
    https://topwar.ru/245572-sholc-ja-garantiruju-chto-germanija-ne-stanet-storonoj-ukrainskogo-konflikta.html
    Американское издание: Экспорт вооружений из Германии снова может достичь рекордного уровня
    https://topwar.ru/245598-amerikanskoe-izdanie-jeksport-vooruzhenij-iz-germanii-snova-mozhet-dostich-rekordnogo-urovnja.html
    Мы вам покажем драму "Пиф-Паф": охотник и заяц, кто прав - кто неправ?
  5. Per se. Звание
    Per se.
    0
    Сегодня, 11:50
    По словам авторов издания, Украина остается пунктом назначения №1, получив в первой половине 2024 года помощь на сумму почти 4,88 млрд евро. Это более чем в два раза превышает объем поставок, которые Германия предоставила Киеву за весь первый год конфликта.

    Всё начиналось у Запада от поставок бронежилетов и касок. Дошли уже до танков, крылатых ракет и истребителей типа F-16, не за горами поставки дальнобойного оружия и отмашка киевским властям бить вглубь территории России. Кто бы здесь сомневался, что англосаксы иначе поступят. Но, вспомним и другие слова к началу СВО.
    Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.

    Третий год войны, даже Донбасс не освобождён, однако, Запад обогащается на войне, а Россия несёт потери и затраты, славяне взаимоуничтожают славян. Так и было задумано?