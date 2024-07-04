В Праге начался процесс по делу замешанного в мародёрстве в Буче чешского «добровольца» ВСУ
В столице Чехии Праге судят 27-летнего чешского гражданина Филиппа Симана, ранее участвовавшего в боевых действиях на Украине в составе одного из формирований ВСУ. Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny.
По данным следствия, в конце марта 2022 года Филипп Симан в качестве добровольца проходил службу в одном из националистических батальонов ВСУ. При этом разрешения от президента Чехии на службу в иностранной армии он не получал, а такое разрешение обязательно для участия граждан страны в украинском конфликте на стороне ВСУ.
В составе батальона Симан находился на должности командира отделения из 11 человек. Службу он проходил в Ирпене и Буче, где выполнял задачи по «зачистке» городской территории. Во время выполнения этих задач, как установило следствие, чешский наемник занимался мародерством.
Известно, что «доброволец» Симан украл очки Gucci, дыхательную маску из уничтоженного самолета Ан-225 «Мрия», слитки из золота и серебра, снимал личные вещи и украшения с погибших.
Спустя три недели службы в Буче Симан был задержан украинскими правоохранительными органами по обвинению в мародерстве. Затем его освободили. Мужчина вернулся в Чехию, где вскоре был арестован. Естественно, что сам Симан не признает свою вину. Он утверждает, что отправился на Украину к семье.
История чешского наемника является очередным примером того, кто на самом деле в украинском конфликте выступает военным преступником. Понятно, что для таких искателей легких денег как Филипп Симан, мародерство представляет собой лишь один из дополнительных способов нажиться на чужой беде. Надо отдать должное правоохранительным органам Чехии, что они привлекли наемника к ответственности, несмотря на то, что Прага безоговорочно поддерживает киевский режим.
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