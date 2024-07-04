Премьер Армении объявил о планах поднять отношения с США до уровня стратегического партнёрства

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Премьер Армении объявил о планах поднять отношения с США до уровня стратегического партнёрства

Активно реализующий курс сближения (подчинения) с Западом премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Ереван намерен поднять отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства.

К слову, примерно к этому в заигрывании с Западом пришла и Украина. Недавно Зеленский даже подписал с Байденом «соглашение о безопасности», которое в принципе ни к чему новому Вашингтон не обязывает. На деле такой курс киевских правителей постепенно приводит к тому, что как таковой Украины в будущем и вовсе не станет как государства. Впрочем, пример ущербной политики нашей западной соседки главу армянского кабмина нисколько не смущает.



О стремлении стать стратегическим партнером Соединенных Штатов Пашинян заявил в поздравительном послании американскому президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости в США, который отмечается 4 июля. Текст письма опубликован на сайте премьер-министра Армении. По мнению армянского премьера, партнерство будет способствовать «более благополучному будущему» как для Еревана, так и для Вашингтона.

Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства

— говорится в тексте послания премьера Армении президенту США.

Даже не скрывающий очевидно раболепского подтекста, Пашинян заявил, что сотрудничество Еревана и Вашингтона не только способствует укреплению независимости и защите национальных интересов Армении, но и благоприятно сказывается на ситуации на Южном Кавказе в целом.

Ранее военкор Александр Сладков с большим сожалением предрек, что безумный курс правительства Пашиняна на сближение Армении с НАТО и США, разрыв вековых связей с традиционными партнерами, включая Россию, неминуемо приведет к трагическим последствиям в этой ранее спокойной и процветающей стране.
31 комментарий
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 11:13
    Чем выше поднимутся, тем больней падать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:47
      Когда уже исключат Армению из ОДКБ, чтобы развязать руки Азербайджану? what
      Азербайджан быстро наведёт порядок в Эриванском ханстве. wink yes
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 11:50
        Я думаю - всему своё время.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 11:16
    Активно реализующий курс сближения (подчинения) с Западом премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Ереван намерен поднять отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства.
    прогнулся окончательно, пес шелудивый. Устал)) от дружбы с Россией. Ну, ну!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:39
      Цитата: a.s.zzz888
      прогнулся окончательно, пес шелудивый. Устал)) от дружбы с Россией. Ну, ну!

      А какая была прекрасная страна во времена Союза. Десятки раз бывал в Ереване, до сих пор прекрасные впечатления.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:48
        carpenter
        (Dimon)
        +1
        Сегодня, 11:39
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        прогнулся окончательно, пес шелудивый. Устал)) от дружбы с Россией. Ну, ну!

        А какая была прекрасная страна во времена Союза. Десятки раз бывал в Ереване, до сих пор прекрасные впечатления.
        Моё, hi Вам ! Я не за страну веду речь. Продажная прокладка в небольшой правящей стае, делают всю погоду)). Предполагаю, под чьим то чутким руководством. wink
        Армяне прекрасные люди. И если подружился, то не кинут)) тебя ни когда. У меня много друзей армян. Еще со Спитака пошло. До сих пор с некоторым поддерживаю отношения.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:57
          Цитата: a.s.zzz888
          Продажная прокладка в небольшой правящей стае, делают всю погоду)). Предполагаю, под чьим то чутким руководством.

          Самое большое американское посольство в Ереване. Значит не зря.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:17
    «По мнению армянского премьера, партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона» —

    — Пашинян, видимо, американский госдолг гасить будет ...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 11:26
      Это как украинцы "защищают" интересы запада.
      Ереван намерен поднять отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства
      . Дурочок совсем что ли? Для США эти армянины как расходный болтик или шевелящее мясо. Холопов никогда за барский стол не посадят, а будут в стойле держать и использовать.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:55
        Дурочок совсем что ли?

        На дурака не нужен нож:
        Ему с три короба наврешь -
        И делай с ним, что хошь!
        (из песенки "Какое небо голубое") yes
  4. Yujanin Звание
    Yujanin
    +2
    Сегодня, 11:18
    Пашинян объявил, что Ереван намерен поднять отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства.


    Поздно пить боржоми. Через пару недель Байден превратится в овощ. А Трамп бизнесмен, призирает дармоедов. Вот тогда и начнется "цигель, цигель, ай люлю" в Зангезуре.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 11:57
      Скажите честно, среди населения какие планы на Армению?
      Будем откровенны, у большинства граждан России, планы на всю украину. Ну или, как можно больше.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 11:21
    А чем для России интересна Армения, не имеющая с ней общих границ?
    Да пусть заключают в объятия кого угодно. Самое главное, в России не должно остаться НИ ОДНОГО собственника ресурсов (предприятий, бизнеса) с армянскими корнями.
    Ибо - нехрен!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: ROSS 42
      Самое главное, в России не должно остаться НИ ОДНОГО собственника ресурсов (предприятий, бизнеса) с армянскими корнями.

      Ну есть же армяне которые родились в России и живут поколениями, а некоторые даже и в Армении не были.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: carpenter
        Ну есть же армяне которые родились в России и живут поколениями, а некоторые даже и в Армении не были.

        Ах! Как же я забыл - Мара Багдасарян иже с ней...
        * * *
        Я не пишу законы, я просто делаю предложения. Кто захотел -тот понял.
      2. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:53
        carpenter
        (Dimon)
        0
        Сегодня, 11:43
        Новый
        Цитата: ROSS 42
        Самое главное, в России не должно остаться НИ ОДНОГО собственника ресурсов (предприятий, бизнеса) с армянскими корнями.

        Ну есть же армяне которые родились в России и живут поколениями, а некоторые даже и в Армении не были.
        Однозначно! good И жили,и живем вместе. И, надеюсь, будут жить!
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:24
    Имел в виду старичок Бидон его поздравление. Он его и не читал, а если читал, то не понял. winked
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:25
    Кардинал и ... какой то таракан под ногами.
    Или оно на большее надеется? fool
    1. Yujanin Звание
      Yujanin
      0
      Сегодня, 11:41
      Галантерейщик и кардинал, это сила! lol
  8. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:27
    нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства
    — говорится в тексте послания премьера Армении президенту США.
    belay Вот дурень то. request Шкурка суслика нахваливает даже не лисицу, а тигра. fool
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 11:27
    Как пафосно звучит:
    послание премьера Армении президенту США.

    Только зря старается, Байден вряд ли в теперешнем его состояние, что то читает.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Gomunkul
      Как пафосно звучит:
      послание премьера Армении президенту США.

      Только зря старается, Байден вряд ли в теперешнем его состояние, что то читает.

      Читать то ладно, ему прочтут, а вот понять, вряд ли поймет.
      Хорошо хоть, что посланиями обмениваются, а не речами, а то бидон вполне мог Армению Турцией обозвать smile
  10. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 11:29
    Ну молодец. Текущий режим сделает всё, чтобы стать маленьким прозападным загончиком для пары сотен тысяч жителей, которые возможно будут жить красиво, на гранты/кредиты. Азербайджан с Турцией наверно безостановочно свечку за здравие ереванских армян открытого общества ставят.
  11. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 11:34
    Кролик по собственной воле лезет в пасть удаву, но ведь он не только себя, но и всю свою страну обретает на весьма туманное и незавидное будущее, ну как говорится, мы их предупредили о последствиях всех этих нелепых и неразумных действий, мы не будем на это просто так безучастно смотреть со стороны и обязательно ответим соответствующим образом, я думаю что армянам наш ответ на их де марш может сильно не понравиться.
  12. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:40
    Цитата: ROSS 42
    А чем для России интересна Армения, не имеющая с ней общих границ?

    Зангезурский коридор.
    1. Yujanin Звание
      Yujanin
      0
      Сегодня, 11:55
      Контроль над Зангезурским коридором навсегда забетонирует российское военное присутствие в Армении. По этой причине Пашик выступает против прокладки Зангезурского коридора под патронажем РФ. Он понимает, что таким образом в будущем не сможет вывести российских пограничников из Армении.
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:44
    Премьер Армении объявил о планах поднять отношения с США до уровня стратегического партнёрства

    Походу для николки пример окраины не дошёл. request
    Как можно расплачиваться благополучием своей страны в угоду кому-то?
    Ведь были же нормальные отношения с Россией, экономически всяко им помогали. Нет, им подавай "заокеанского партнёра". То, что при этом будет разрушена экономика и благополучие страны, знакомы-х, друзей, родственников наконец. им поф игу. no
    Не понимаю. request
  14. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 11:45
    Is a very good step for us, let Armenia move closer to Washington, we have nothing to benefit from them, the are just parasite, we need Azerbaijan more, Armenia push away Azerbaijan away from us, may be the we help bring them closer to us
  15. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 11:47
    Дурачьё так и рвётся в "любимые жёны" Дядюшки Сэма(((
  16. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:58
    Всегда непонятно было одно: все бывшие союзные республики так стремились к "независимости"от России,теперь же получив оную,как тараканы лезут обратно...
    Можно сделать вывод---все эти "кормильцы" России (как утверждают практически все бывшие) несостоятельны как государства (Азербайджан более менее )...
    Пашинян хотел чтобы за него воевали в Карабахе...его вежливо послали и,похоже,материальная помощь Ереван также сократилась.Поэтому Коля ищет новую "дойную корову",не предполагая,что "доить" будут Армению и его лично...
  17. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:59
    Партнёрства армянам захотелось! Да кому в США их волосатые задницы интересны?