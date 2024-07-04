Опубликованы кадры прилёта кассетного боеприпаса по позициям ВСУ в лесопосадке
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть прилет авиабомбы с кассетной боевой частью по позициям боевиков киевского режима на Запорожском направлении.
Боеприпас, оснащенный модулем планирования и коррекции, точно поразил намеченную цель, при этом кассетные суббоеприпасы накрыли значительную площадь, при этом уничтожив позиции противника.
Применение ВС РФ авиабомб с УМПК оказывает существенное влияние на обстановку на поле боя. Боеприпасами этого типа зачастую атакуются объекты, расположенные в тылах украинской армии, при этом для ПВО врага затруднено раннее обнаружение самолета.
Как утверждают ресурсы противника, после увеличения дальности применения ФАБ-500 с УМПК до 80 километров объекты инфраструктуры и логистика в ближних тылах ВСУ регулярно подвергаются авиаударам.
За время интенсивных испытаний в боевых условиях УМПК был существенно технически доработан и в настоящее время позволяет ВКС РФ работать по целям ВСУ с куда большей дальностью и точностью, чем ранее. При этом самолет может находиться на большем расстоянии от линии фронта, что осложняет жизнь ПВО противника и затрудняет раннее обнаружение. При нанесении ударов с более близких дистанций увеличивается глубина поражения и в зону атаки авиабомбами попадают объекты, ранее считавшиеся тылами ВСУ, что резко осложняет жизнь украинской военной машине в целом.
Продолжающиеся разработки в направлении развития УМПБ -авиабомбы с более совершенной аэродинамикой и реактивным ускорителем позволяют надеяться, что уже в ближайшем будущем фронтовая авиация будет способна поражать объекты противника на удалении 120—150 километров от линии фронта без применения крылатых ракет.
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