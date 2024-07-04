Опубликованы кадры прилёта кассетного боеприпаса по позициям ВСУ в лесопосадке

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Опубликованы кадры прилёта кассетного боеприпаса по позициям ВСУ в лесопосадке

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть прилет авиабомбы с кассетной боевой частью по позициям боевиков киевского режима на Запорожском направлении.

Боеприпас, оснащенный модулем планирования и коррекции, точно поразил намеченную цель, при этом кассетные суббоеприпасы накрыли значительную площадь, при этом уничтожив позиции противника.






Применение ВС РФ авиабомб с УМПК оказывает существенное влияние на обстановку на поле боя. Боеприпасами этого типа зачастую атакуются объекты, расположенные в тылах украинской армии, при этом для ПВО врага затруднено раннее обнаружение самолета.

Как утверждают ресурсы противника, после увеличения дальности применения ФАБ-500 с УМПК до 80 километров объекты инфраструктуры и логистика в ближних тылах ВСУ регулярно подвергаются авиаударам.

За время интенсивных испытаний в боевых условиях УМПК был существенно технически доработан и в настоящее время позволяет ВКС РФ работать по целям ВСУ с куда большей дальностью и точностью, чем ранее. При этом самолет может находиться на большем расстоянии от линии фронта, что осложняет жизнь ПВО противника и затрудняет раннее обнаружение. При нанесении ударов с более близких дистанций увеличивается глубина поражения и в зону атаки авиабомбами попадают объекты, ранее считавшиеся тылами ВСУ, что резко осложняет жизнь украинской военной машине в целом.

Продолжающиеся разработки в направлении развития УМПБ -авиабомбы с более совершенной аэродинамикой и реактивным ускорителем позволяют надеяться, что уже в ближайшем будущем фронтовая авиация будет способна поражать объекты противника на удалении 120—150 километров от линии фронта без применения крылатых ракет.

14 комментариев
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  1. maiman61 Звание
    maiman61
    +7
    Сегодня, 12:31
    Ах! Какая красота! Покос укропа!
    1. megadeth Звание
      megadeth
      +4
      Сегодня, 12:47
      Вот так бы с самого начала СВО!!!
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 12:57
      Красота - страшная сила good
  2. Orso Звание
    Orso
    +5
    Сегодня, 12:33
    Внушает! Реально, страшно красиво!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 12:43
      Такие удары спасают жизни тысячам наших бойцов. yes
      Коси укроп!!! am good
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 12:45
      Или наоборот, красиво, но страшно. Я представляю, что там на земле творится... На данный момент, УМПК можно назвать оружием победы. Которое реально меняет ситуацию на поле боя! good
      1. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        Сегодня, 13:11
        О необходимости вооружения ВКС аналогами JDAM, способными поражать цели без захода в зону действия ПВО малого и среднего радиуса действия говорилось много лет. Но сначала было "дорого", потом "Гефест"-наше Всё", и только во время СВО вдруг дошло...
        Где те "теоретики"? Давайте вспомним их имена, звания, должности. А ведь будь у нас к началу СВО достаточное количество бомб с УМПК, СВО могло бы по другому сложиться.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:41
    Как только по россиянам начинают применять кассетные б/п, именно так нужно отвечать...
    1. vinschu Звание
      vinschu
      +2
      Сегодня, 12:54
      Применять "денно и нощно" обязательно привентивно! А уж ОДАБ и подавно!
    2. Grania Звание
      Grania
      +1
      Сегодня, 13:07
      нужно не отвечать а работать на опережение.так будет больше пользы и меньше потерь.а касетами чубатые били по нам еще летом 22.и по мирным летало!!!
  4. Кырс Звание
    Кырс
    0
    Сегодня, 12:49
    Один раз видел где-то в километре от меня. Впечатлило.
  5. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 13:13
    Интересно, почему диаметры зон поражения отличаются? Разные бомбы?
    1. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 14:25
      Скорее всего разная высота открытия кассеты
  6. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:25
    Вот так выглядит капец, впечатляет, когда смотришь на мониторе.