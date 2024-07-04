ВС РФ перерезали западный маршрут снабжения ВСУ в районе Красногоровки, есть продвижение и под Угледаром

В северо-западной части Красногоровки, за которую сейчас идут ожесточенные бои, российской армии удалось продвинуться на 400 метров вглубь, оттеснив противника. Это следует из сообщений российских военных источников.Как утверждают источники, ВС РФ перерезали западный маршрут снабжения ВСУ в районе Красногоровки. По данному маршруту осуществлялось снабжение действующей в данном регионе группировки украинских вооруженных сил.Кроме того, фиксируется и продвижение российской армии на Угледарском участке фронта. Только за последние сутки подразделениям ВС РФ удалось продвинуться вглубь на 1,7 км на участке шириной в 4 км. Несмотря на попытки ожесточенного сопротивления, сдерживать натиск российских войск украинским формированиям становится все сложнее.Ранее представители украинских формирований официально признали отступление ВСУ из микрорайона «Канал» в городе Часов Яр, за который в последнее время шли масштабные бои. В результате боевых действий позиции ВСУ были разрушены.Сами украинские военные признали, что далее удерживать микрорайон было нецелесообразно, поэтому командование приняло решение об отступлении с данного участка. Между тем, об освобождении мкр «Канал» российские военные источники сообщили еще 2 июля, но украинские формирования еще два дня пытались делать вид, что ничего не произошло и бои за данный микрорайон продолжаются.

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