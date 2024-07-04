В ЦБ прогнозируют инфляцию в 4 процента уже во второй половине следующего года
Несмотря на попытки ЦБ РФ остановить рост инфляции в стране и вернуть его в целевые рамки до 4 процентов, данный показатель на сегодняшний день уже превысил 8,5%. Между тем представители регулятора считают, что негативная тенденция уже близка к своему пику и скоро пойдет на спад.
Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе недавнего эфира на канале «Россия 24» заявил, что в этом месяце ожидается пик инфляции в России. Затем данный показатель начнет постепенно снижаться.
При этом он допустил, что целевой уровень в 4% может быть достигнут уже во второй половине следующего года. Ориентировочно, это может быть конец лета или осень 2025-го.
Стоит напомнить, что многие эксперты прогнозируют очередное повышение учетной ставки до 17 или даже 18 процентов уже на предстоящем заседании регулятора, запланированном на 26 июля.
В свою очередь, вышеупомянутые прогнозы, которые с учетом стремительного роста инфляции вполне могут стать реальностью, оказывают сильнейшее давление на российскую экономику. Это, в частности, отчетливо отражается на индексе «Мосбиржи».
Все дело в том, что кредиты для большинства производителей продукции у нас в стране становятся «неподъемными», что существенно тормозит развитие этих предприятий. В то же время те производители, которые все же пользуются заемными средствами, закладывают рост издержек в конечную стоимость своей продукции, что, в том числе, негативно влияет на уровень инфляции.
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