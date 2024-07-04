В ЦБ прогнозируют инфляцию в 4 процента уже во второй половине следующего года

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В ЦБ прогнозируют инфляцию в 4 процента уже во второй половине следующего года

Несмотря на попытки ЦБ РФ остановить рост инфляции в стране и вернуть его в целевые рамки до 4 процентов, данный показатель на сегодняшний день уже превысил 8,5%. Между тем представители регулятора считают, что негативная тенденция уже близка к своему пику и скоро пойдет на спад.

Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе недавнего эфира на канале «Россия 24» заявил, что в этом месяце ожидается пик инфляции в России. Затем данный показатель начнет постепенно снижаться.



При этом он допустил, что целевой уровень в 4% может быть достигнут уже во второй половине следующего года. Ориентировочно, это может быть конец лета или осень 2025-го.

Стоит напомнить, что многие эксперты прогнозируют очередное повышение учетной ставки до 17 или даже 18 процентов уже на предстоящем заседании регулятора, запланированном на 26 июля.

В свою очередь, вышеупомянутые прогнозы, которые с учетом стремительного роста инфляции вполне могут стать реальностью, оказывают сильнейшее давление на российскую экономику. Это, в частности, отчетливо отражается на индексе «Мосбиржи».

Все дело в том, что кредиты для большинства производителей продукции у нас в стране становятся «неподъемными», что существенно тормозит развитие этих предприятий. В то же время те производители, которые все же пользуются заемными средствами, закладывают рост издержек в конечную стоимость своей продукции, что, в том числе, негативно влияет на уровень инфляции.
22 комментария
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    -1
    Сегодня, 12:08
    В ЦБ прогнозируют инфляцию

    А может просто создают... это при рубле то "недооцененном", или побороть не могут. Наверное я чего то не допонимаю
    1. art266 Звание
      art266
      0
      Сегодня, 12:30
      Инфляция это результат деятельности нашего правительства, а не какое то там природное явление. Целенаправленная политика - повышение цен на все товары, кроме товара "рабочая сила"
      1. sergey822
        sergey822
        -3
        Сегодня, 12:45
        а санкции тут не причем? только наше правительство виновато?
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      -1
      Сегодня, 13:28
      Я тоже не понимаю.
      А как же Российская экономика - это четвертая экономика планеты?
      Очередное враньё?
      1. sergey822
        sergey822
        0
        Сегодня, 13:58
        видимо Всемирный банк наврал, руководство РФ ссылается на него
      2. Johnson Smithson Звание
        Johnson Smithson
        0
        Сегодня, 14:37
        экономика определяется по ВВП, а не по инфляции
  2. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 12:10
    Даааа в стране стабильность..судя по росту цен...инфляция в стране действительно 4% ежегодно.. laughing
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -4
      Сегодня, 12:25
      стабильность..судя по росту цен..
      Привезли в Светофор помидоры по 52 руб- тут же они начали продаваться по всему городу по 120-150.
      Привезли шампиньоны свежие по 98 руб - их начали продавать по 260-300.
      И так далее
      Валдберис/Озон- без вопросов, 2 цены.
      МТС/Билайн/Мегафон- в их салонах лежат флешки 8 Гб (которые уже даром не нужны и красная цена им 150 у офдилеров) - у них они по 500-600 руб
      Это видимо государство хвост торгашам крутит с криком "Накручивай, гад, 2 цены!! "....
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:54
        Да как бы желательно,что бы государство подключилось к устранению этого беспредела.А так,да-виновно
        1. Курганец-45 Звание
          Курганец-45
          +2
          Сегодня, 13:46
          есть ФАС на это дело, но он почему то совсем не работает, а только делает трусливые замечания сетевикам. Помнится про молочку был от них клич, но цены на молочку по-прежнему растут.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:10
      Цитата: kor1vet1974
      Даааа в стране стабильность..судя по росту цен...инфляция в стране действительно 4% ежегодно.. laughing
      Средняя температура по больнице.
      Квартиры подорожают на 2%, золото на 3%, помидоры на 50 рублей, молоко на 30. В среднем - искомые 4%. Ещё и ВВП неожиданно на полпроцента вырастет...

      Мама, несмотря на возраст, меня, взрослого и самостоятельного мужика, до сих пор учит: "Читай классику - там обо всём давно написано".
      Вот и вспоминается М.Твен:
      Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 12:11
    В ЦБ прогнозируют инфляцию в 4 процента уже во второй половине следующего года


    да, да - "после дождичка, в четверг"
    подъем тарифов ЖКХ на 10 % - не затормозили, а инфляция будет в 4%... мы, типа считать на пальцах не можем...
    кстати, жена говорит что газ подняли не на 10 % - а больше...
    1. Scipio Звание
      Scipio
      +1
      Сегодня, 12:16
      Про газ писали, что-то в районе 20 процентов. Видите ли у Газпрома рекордные убытки. Кто их должен возмещать? Правильно народ. Это же народное достояние)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 13:00
        Цитата: Scipio
        Про газ писали, что-то в районе 20 процентов. Видите ли у Газпрома рекордные убытки.
        Вроде бы, рассказывали про рекордные поставки. В кубометрах. "Газпром" приплачивает, что ли, чтобы Европа ЕГО (не "народное достояние"!) газ брала? Кубометры, почему-то, не переходят в рубли.
        Может, тогда дешевле не продавать совсем? Ну, чтобы в убыток не работать... Или совсем "Газпром" разогнать вместе с "эффективными менеджерами".

        В строительном деле, которым я занимаюсь, спад спроса обычно связан с взрывным ростом цен на рынке. Который, обычно, объективно не связан ни с чем. Сам по себе откуда-то берётся.
        Многие мои коллеги-конкуренты замораживают объекты, чтобы не нести убытки. Я работу не останавливаю, дело идёт в нормальном режиме. Зато потом, когда период безумия пройдёт, у меня есть объекты на продажу, а "вписавшиеся в рынок" лихорадочно ищут средства, собирают народ с улиц, пашут в три смены, пытаясь на волне спроса хоть что-то выбросить на рынок.

        Не знаю, как у нас "Газпром" планирует свою работу, но если смотреть ХОТЯ БЫ перспективой на полгода-год, то любой шторм на рынке можно пережить. А если всю огромную махину производства поставить в зависимость от СЕГОДНЯ и не смотреть дальше суток, то получается работа по спотовым ценам, что Европа на себе пережила, отказавшись от долгосрочных контрактов с нами. Большое производство нельзя нарастить-сократить за сутки. А потому неминуемы убытки в попытках догнать биржу.
        Я, человек с техническим образованием, всю жизнь работающий с производством, а не с перепродажей, это понимаю. Во всех огромных новых офисах "Газпрома" нет ни одного специалиста с экономическим образованием, понимающего это?
    2. art266 Звание
      art266
      +1
      Сегодня, 12:35
      Это они так проводят в жизнь политику озвученную Президентом - "повышение благосостояния граждан наш приоритет".
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 12:50
      Эта новость..Ну,не знаю..С Альфа Центавра по видимому..
    4. Комментарий был удален.
  4. Scipio Звание
    Scipio
    +1
    Сегодня, 12:14
    Сказки сказки. Для кого их рассказывают? Есть ещё люди, которые верят в подобное?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 12:18
      Сказки сказки. Для кого их рассказывают? Есть ещё люди, которые верят в подобное?
      Один есть. Тот для кого деньгивзадовна, отличный и незаменимый работник.
  5. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 12:18
    В ЦБ нолик забыли просто дописать, публикуя новость
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 12:25
    В ЦБ прогнозируют инфляцию в 4 процента уже во второй половине следующего года
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:33
    Похоже, заголовок и текст пишут разные люди или автор, когда пишет текст, успевает забыть, что написано в заголовке.

    ЦБ всего лишь допустил, что показатель в 4 % будет достигнут к следующему лету или осени, но это означает, что он также допустил, что показатель достигнут не будет. Это не прогноз, это - рассуждение на тему.
  8. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 12:35
    если не считать жкх, по продуктам то за год ощутил только скачок цен на яйца на 25%, остальное как заморозилось