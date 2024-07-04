В Крыму закрыли две незаконные проукраинские религиозные школы
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В столице Республики Крым городе Симферополе были закрыты две религиозные школы, которые работали незаконно и принадлежали проукраинской организации.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики, школы были открыты в Симферополе проукраинской мусульманской организацией «Таврический муфтият».
По словам правоохранителей, организация находится под влиянием иностранных идеологов и занимается распространением «деструктивной идеологии внутри исламской среды».
Отмечается, что эта проукраинская организация пыталась через школы расширить своё влияние среди мусульман региона и вовлечь их в свою противоправную деятельность.
В школах отсутствовала необходимая для законной преподавательской деятельности документация и условия, обеспечивающие безопасность образовательного процесса. В правоохранительных органах также заявили, что там была найдена литература экстремистского характера.
Напомним, что мусульманское население Крыма в основном представлено крымскими татарами. В регионе действует официальное Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь.
Очевидно, что в Киеве будут стараться разыграть эту карту для дестабилизации ситуации на полуострове.
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