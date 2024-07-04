В Крыму закрыли две незаконные проукраинские религиозные школы

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В Крыму закрыли две незаконные проукраинские религиозные школы

В столице Республики Крым городе Симферополе были закрыты две религиозные школы, которые работали незаконно и принадлежали проукраинской организации.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики, школы были открыты в Симферополе проукраинской мусульманской организацией «Таврический муфтият».



По словам правоохранителей, организация находится под влиянием иностранных идеологов и занимается распространением «деструктивной идеологии внутри исламской среды».

Отмечается, что эта проукраинская организация пыталась через школы расширить своё влияние среди мусульман региона и вовлечь их в свою противоправную деятельность.

В школах отсутствовала необходимая для законной преподавательской деятельности документация и условия, обеспечивающие безопасность образовательного процесса. В правоохранительных органах также заявили, что там была найдена литература экстремистского характера.

Напомним, что мусульманское население Крыма в основном представлено крымскими татарами. В регионе действует официальное Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь.

Очевидно, что в Киеве будут стараться разыграть эту карту для дестабилизации ситуации на полуострове.
14 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +5
    Сегодня, 12:04
    Врт это правильно. Не то что москвичи, в Крыму сопли не жуют!
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +5
    Сегодня, 12:07
    За мову надо сразу в рыло поросячье с носака! Как это было в Городе 60-70х! Рагульё , приезжая в Город , сразу же начинало на Русском бекать!
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +7
    Сегодня, 12:12
    Вот только в заметке не сказано главного: а долго ли эти школы фунциклировали? Это о многом бы сказало...
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 12:12
    Очевидно, что в Киеве будут стараться разыграть эту карту

    В первую очередь, в Лондоне.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +6
    Сегодня, 12:12
    Руководство отдела образования , которое допустило функционирование нацистского тренировочного центра , под суд , причём в качестве соучастников! И хватит с ними играться , как после ВОВ! Мочить или в лагеря пожизненно!
    1. MstislavHrabr Звание
      MstislavHrabr
      +1
      Сегодня, 12:37
      ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РЕЛИГИОЗНЫЕ ШКОЛЫ КУРИРУЕТ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 13:30
        Цитата: MstislavHrabr
        ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РЕЛИГИОЗНЫЕ ШКОЛЫ КУРИРУЕТ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ?

        А соответствии методики обучения в школах на ком лежит?
  6. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +3
    Сегодня, 12:13
    Класс!!! Больше 10 лет назад Крым вернулся в Россию и ... долго же присматривались... winked А если ещё более тщательнее присмотреться? Даже дух захватывает от скорости очистки нашей земли от всяких нежелательных элементов!
  7. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 12:17
    В обществе надо создавать атмосферу нетерпимости к рагулизму в любом виде! К , назвавшему себя укром , необходимо создать условия , как на зоне опущеным!
  8. Perun61 Звание
    Perun61
    +3
    Сегодня, 12:18
    Что-то рано закрыли, только десять лет прошло с возвращения Крыма, могли бы еще подождать, ведь времени на раскачку нет.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Perun61
      Что-то рано закрыли, только десять лет прошло с возвращения Крыма, могли бы еще подождать, ведь времени на раскачку нет.

      Ну для эстонцев, которые у нас в этих структурах работают это было ещё очень быстро. laughing
  9. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 12:27
    Это конечно хорошо, заxoxляцкие школы закрыли. Но почему нет таких же сообщений о закрытии вахабитских мечетей с высылкой их имамов, как это делают в среднеазиатских республиках?
    1. MstislavHrabr Звание
      MstislavHrabr
      0
      Сегодня, 12:40
      "школьники" не только в "религиозные школы" ходят, но и в мечети... А там есть имамы... которых бы не худо проверить!!!
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:26
      Особенно удивительно на фоне того, что наши среднеазиатские партнеры давно побрили все бороды-мочалки, позакрывали религиозные школы и мечети со словами - знаем чему вас там учат. А мы со своей толерантностью получаем вторую волну ваххабитов.