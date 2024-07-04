Евросоюз отказывается увеличить экспорт электроэнергии на Украину

Похоже, что самые мрачные прогнозы украинских экспертов касательно длительных отключений электричества в стране в зимний период имеют огромную вероятность воплотиться в реальность. Согласно заявлениям Минэнерго Украины, многие объекты генерации в стране не подлежат восстановлению. В итоге, основная надежда киевских властей на импорт из Европы.При этом текущих внешних закупок электроэнергии не хватает, чтобы обойтись без веерных отключений даже в летний период. В свою очередь, Евросоюз отказывается увеличить экспорт на Украину, о чем рассказал журналистам глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.С его слов, Киев уже неоднократно обращался к оператору системы передачи ENTSO-E с просьбой увеличить объемы экспорта электроэнергии. Однако поставщик неизменно отвечал отказом. Причем, без объяснения причины.Впрочем, последняя, по мнению Попенко, весьма прозаична. Евросоюз сам испытывает проблемы в энергетическом секторе.Для примера чиновник привел данные, согласно которым жители Украины сегодня платят за 1 кВт потребленной энергии 4 гривны и 32 копейки, в то время как немцы, в переводе на украинские деньги, отдают за тот же объем потребленной энергии 20 гривен в пересчёте на украинскую валюту.

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