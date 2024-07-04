Евросоюз отказывается увеличить экспорт электроэнергии на Украину

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Евросоюз отказывается увеличить экспорт электроэнергии на Украину

Похоже, что самые мрачные прогнозы украинских экспертов касательно длительных отключений электричества в стране в зимний период имеют огромную вероятность воплотиться в реальность. Согласно заявлениям Минэнерго Украины, многие объекты генерации в стране не подлежат восстановлению. В итоге, основная надежда киевских властей на импорт из Европы.

При этом текущих внешних закупок электроэнергии не хватает, чтобы обойтись без веерных отключений даже в летний период. В свою очередь, Евросоюз отказывается увеличить экспорт на Украину, о чем рассказал журналистам глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.



С его слов, Киев уже неоднократно обращался к оператору системы передачи ENTSO-E с просьбой увеличить объемы экспорта электроэнергии. Однако поставщик неизменно отвечал отказом. Причем, без объяснения причины.

Впрочем, последняя, по мнению Попенко, весьма прозаична. Евросоюз сам испытывает проблемы в энергетическом секторе.

Для примера чиновник привел данные, согласно которым жители Украины сегодня платят за 1 кВт потребленной энергии 4 гривны и 32 копейки, в то время как немцы, в переводе на украинские деньги, отдают за тот же объем потребленной энергии 20 гривен в пересчёте на украинскую валюту.
17 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 13:03
    При этом текущих внешних закупок электроэнергии не хватает, чтобы обойтись без веерных отключений даже в летний период. В свою очередь, Евросоюз отказывается увеличить экспорт на Украину,...

    Жадины. angry
    1. andrewkor Звание
      andrewkor
      0
      Сегодня, 13:07
      .....говядины!( я и без напоминание знаю ,что текст моего сообщения слишком короткий и не несёт значимой информации- получите,распишитесь).
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:14
        А ещё обещали, что будут помогать Украине до последнего украинца.
        Обманщики. crying
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 13:35
          Энергетическая инфраструктура ЕС находится в процессе трансформирования- она лабильная поэтому тянуть страну, которая не умеет побеждать за процветани ЕС никто не возьмётся.

          Пример:
          Шведы в этом году отказались от планов синхронизации с энергетической сетью ФРГ по причине неэффективности последнеё.
          Так-же и украинская энергосеть -пока неэффективная.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 13:04
    Нам бы все "их" надежды похоронить бы навсегда. negative
    (надежда киевских властей на импорт из Европы.)
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:11
      Дружба дружбой,а... электричество врозь.
  3. Msi Звание
    Msi
    -3
    Сегодня, 13:08
    жители Украины сегодня платят за 1 кВт потребленной энергии 4 гривны и 32 копейки, в то время как немцы, в переводе на украинские деньги, отдают за тот же объем потребленной энергии 20 гривен в пересчёте на украинскую валюту.

    Так добавьте стоимость за электроэнергию. До 50 округлите. И вся энергия будет у вас... А платить... what потрохами расплатятся...
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:14
    можно вырабатывать энергию с помощью скакания feel
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Василенко Владимир
      с помощью скакания
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:33
      можно вырабатывать энергию с помощью скакания
      Движение, это жизнь! wink
  5. Попандос Звание
    Попандос
    +1
    Сегодня, 13:16
    Евросоюз сам испытывает проблемы в энергетическом секторе.

    Да ладно no в европе же из каждого утюга вещали, что им ненужна больше углеродная энергетика. У них же там панели с ветряками столько электричества дают, ну прям девать некуда laughing
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:18
    Ну, что сынку... помогли тебе твои ляхи...
  7. bandabas Звание
    bandabas
    -1
    Сегодня, 13:47
    18-ть лет уже не был на руине. Думал что у них уже гроши вместо копейки laughing Что то прыгуны упустили в декоммунизации и деруссификации.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:33
      Что то прыгуны упустили в декоммунизации и деруссификации
      Раз ещё какие-то электростанции работает, значит что-то упустили
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:52
    Евросоюз отказывается увеличить экспорт на Украину

    На войну деньги есть. На электричество - нет. Причина объединяющая, какая? Какая разница, где помните вукраинец: в очередном контрнаступе или в холодной квартире?
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 14:04
    Надо чтобы наши еще раз прошлись по энергетике укропа. А то их вопли как у них с этим плохи дела, скорее говорят о том, что не так уж и плохо всё на самом деле. Хотят чтобы наши атаки не повторяли и думали, что там всё "лежит".
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:30
    В свою очередь, Евросоюз отказывается увеличить экспорт на Украину
    А что они уже больше не друзья? wink