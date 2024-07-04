Окружение Зеленского опровергло его интервью Такеру Карлсону
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Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили в окружении самого Зеленского.
Ранее ряд средств массовой информации сообщил, что Такер Карлсон собирается взять интервью у главы киевского режима. Якобы он должен был задать Зеленскому целый ряд важных вопросов относительно вооруженного конфликта на Украине. Однако в окружении Зеленского заверили, что планов по встрече с Карлсоном у украинского лидера нет.
Господин Такер Карлсон, стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет
- написал в социальной сети пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Таким образом, представитель киевского режима еще и открыто обвинил Карлсона в том, что тот якобы сотрудничает с российскими спецслужбами и распространяет информацию в их интересах. Понятно, что Зеленский, зная настрой Карлсона по вопросу украинского конфликта, и так вряд ли стал бы давать ему интервью. Слишком каверзные вопросы мог бы задать американский журналист главе киевского режима.
Напомним, что Такер Карлсон – один из действительно независимых американских журналистов, который с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине излагает альтернативный взгляд на вооруженный конфликт и роль Запада в нем. Кроме того, Карлсон не раз обрушивался с критикой на действующую американскую администрацию.
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