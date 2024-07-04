Окружение Зеленского опровергло его интервью Такеру Карлсону

9
Окружение Зеленского опровергло его интервью Такеру Карлсону

Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили в окружении самого Зеленского.

Ранее ряд средств массовой информации сообщил, что Такер Карлсон собирается взять интервью у главы киевского режима. Якобы он должен был задать Зеленскому целый ряд важных вопросов относительно вооруженного конфликта на Украине.
Однако в окружении Зеленского заверили, что планов по встрече с Карлсоном у украинского лидера нет.

Господин Такер Карлсон, стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет

- написал в социальной сети пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Таким образом, представитель киевского режима еще и открыто обвинил Карлсона в том, что тот якобы сотрудничает с российскими спецслужбами и распространяет информацию в их интересах. Понятно, что Зеленский, зная настрой Карлсона по вопросу украинского конфликта, и так вряд ли стал бы давать ему интервью. Слишком каверзные вопросы мог бы задать американский журналист главе киевского режима.

Напомним, что Такер Карлсон – один из действительно независимых американских журналистов, который с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине излагает альтернативный взгляд на вооруженный конфликт и роль Запада в нем. Кроме того, Карлсон не раз обрушивался с критикой на действующую американскую администрацию.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 12:28
    Малыш не готов к встрече с Карлсоном ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:54
      Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили в окружении самого Зеленского.

      Испугался Зеля... Ой Вовчик зaccaл!!! Карлсон таких авантюристов насквозь видит... Ну и потом, насчёт личной коррупции на весь мир придётся врать... Врать ему не привыкать, но на весь мир...??? Запад поначалу "super star" из клоуна слепил, а теперь не знает как с него корону снять... Подсказываю - любую вот такую "звезду" можно просто "загасить"!!! am
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 12:35
    Очевидно что Зеленский боится, до поноса, общаться с Карлсоном. yes
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 12:38
    И зачем был этот вброс? Такеру не интересен зенелох - его время прошло. Интерес могла вызвать только очень большая сумма.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 12:56
      Только что украинцы засветились свежее интервью с просроченым... wink
      Сказал есть 14 бригад без сброи... laughing
      Сказал, неукомплектованы...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 13:46
        Когда-то Ринат Ахметов сказал про Коломойского: "Если бы он немного больше любил футбол и немного меньше деньги, ФК "Днепр" был бы одним сильнейших клубов))) перефразируя Рыжего, можно сказать: "Если бы зенелох немного меньше любил деньги, и немножко больше бандерлогов, то все было бы по другому)))
  4. Тралл Звание
    Тралл
    +2
    Сегодня, 12:38
    Интервью состоится, но позже. И на гр.Зеленском будет совсем другая казенная одежда.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:54
    От этой новости "воняет"...
    Ну, во-первых: у Т. Карлсона достаточно "масла в голове", чтобы догадаться, что после 21 мая этот носатенький - НИКТО.
    Во-вторых: Т. Карлсону больше нечем заняться, кроме того, чтобы тратить своё время (и деньги!) на интервью с НИКЕМ...
    Вывод: этот "высер" карлика только для того, чтобы обратить на себя внимание.
    Мал клоп, да вонюч! (ст. нар.примета)
  6. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:01
    "Дать или не дать, дать или не дать?" - мучался вопросом "Просроченный", который раз перечитывая телеграмму с предложением из США.
    "Если сейчас кто-нибудь мне позвонит с просьбой, то тогда не дам" - решил про себя "Просроченный" и буквально через минуту на столе зазвонил телефон.

    "Просроченный" напрягся, поднял трубку и услышал голос жены - "Малыш, привет".
    "Просроченный" осклабился и поняв, что жене что-то надо, откинулся в кресле в ожидании вопроса.
    "Ты знаешь малыш, я тут кое-что присмотрела для себя, детей и тебя любимый, но мне не хватает один миллион баксов. Дашь." - проворковала жена в трубку.

    Напряжение спало, "Просроченный" расслабился, так как решение вопроса удачно совпало со звонком, и счастливый выпалил - "Нет, нет и нет", бросил трубку телефона и размашисто написал на телеграмме ответ "Нет". stop