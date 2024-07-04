Путин: предложенный РФ вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия

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Путин: предложенный РФ вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия

В ходе выступления в рамках саммита ШОС президент России Владимир Путин подчеркнул, что предложенный РФ вариант урегулирования украинского кризиса в случае готовности Киева и его западных кураторов позволит прекратить боевые действия.

Путин также отметил, что Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение вооруженного конфликта на Украине, начавшегося в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.



Российский лидер напомнил, что в середине июня Москва представила еще один вариант урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в случае осуществления которого станет возможным немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров.

Однако, несмотря на несомненное преимущество ВС РФ на поле боя Киев по указке своих западных кураторов продолжает настаивать на абсолютно нереалистичном варианте мирного урегулирования, в рамках которого предполагается фактическая капитуляция России, оставление новых регионов и выплата Украине значительных репараций.

Даже несмотря на откровенный провал организованного главой киевского режима Владимиром Зеленским "саммита мира" в Швейцарии, киевский режим продолжает отказываться от предложенного Москвой плана урегулирования украинского кризиса, предусматривающего вывод ВСУ из оккупированной части России, включая административные центры Херсонской и Запорожской областей, внеблоковый статус Украины, а также денацификацию и демилитаризацию этой страны.
50 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 13:01
    А как же денацификация и демилитаризация, забыл что ли свои же слова???
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 13:05
      А как же денацификация и демилитаризация, забыл что ли свои же слова?

      Почему забыл. Там в предложениях всё есть. Принятие законов, (денацификация) ну а по армии разговаривать надо. Может быть роспуск всу....
      1. marchcat Звание
        marchcat
        -3
        Сегодня, 13:06
        У нас куча законов которые не исполняются, от слова совсем. Так, что веры в это мало.
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 13:10
          У нас куча законов которые не исполняются, от слова совсем. Так, что веры в это мало

          Так это украина должна принять законы о денацификации...там в предложениях всё есть...
          1. marchcat Звание
            marchcat
            0
            Сегодня, 13:10
            Вы и вправду в это верите???
            1. Msi Звание
              Msi
              -5
              Сегодня, 13:12
              Вы и правду в это верите

              Разговаривать и договариваться придётся. Всегда договариваются. А то что предлагает Путин. Это чистая победа России....
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +6
                Сегодня, 13:17
                без Одессы и выхода на рубеж Днепра, это не победа, а стратегическое поражение
                1. Msi Звание
                  Msi
                  -6
                  Сегодня, 13:20
                  без Одессы и выхода на рубеж Днепра, это не победа, а стратегическое поражение

                  Это от какой точки истории отталкиваться если только. Допустим от 1995 года или 1999года. Поражение?
                  Драма будет в нескольких частях. Пока так. Как собирала Московия свои земли при Иванах и Василиях царях. С этим правителем России сегодняшним пока так...
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +3
                    Сегодня, 13:22
                    Цитата: Msi
                    . Допустим от 1995 года или 1999года. Поражение?

                    от любой
                    вопрос не только в территориях, а в контроле как границ так и черного моря
                    1. Msi Звание
                      Msi
                      -5
                      Сегодня, 13:27
                      от любой
                      вопрос не только в территориях, а в контроле как границ так и черного моря

                      А Крым чей. Непотопляемый авианосец. Не на птичьих правах как в 90 е, а наш. Будет прописано и признано всеми. Если примут наши условия.
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 13:31
                        Цитата: Msi
                        А Крым чей.

                        и сильно сейчас РОССИЙСКИЙ Крым мешает морским поставкам в шумерию?!
                        еще раз территории это хорошо, но главное не это если мы говорим, о стратегии
                        матрасы в свое время свергли и посадили Норьегу именно из за возможной потери контроля нат торговыми путями
                      2. Msi Звание
                        Msi
                        -3
                        Сегодня, 13:39
                        и сильно сейчас РОССИЙСКИЙ Крым мешает морским поставкам в шумерию?!

                        Мы мир подпишем. На наших условиях. Зачем нам кому то мешать...
                      3. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 13:40
                        на каких наших?!!!
                        сегодняшняя линия фронта стратегически как граница России не выгодна от слова совсем, а цена подписанным договорам 0.0000
                      4. Msi Звание
                        Msi
                        -3
                        Сегодня, 13:45
                        на каких наших?!

                        Вы куда-то отходили? Почитайте июньские предложения Путина...
                      5. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 13:48
                        еще раз, сегодняшняя линия разграничения СТРАТЕГИЧЕСКИ России не выгодна, это раз, контроля над черным морем и шароварией не будет это два
                        мирный договор на сегодняшних позициях есть поражение России, днепр и одесса это тот минимум (получится больше хорошо, меньше не допустимо) от которого мы должны отталкиваться все остальное в долгосрочной перспективе нам не выгодно
                      6. Msi Звание
                        Msi
                        -4
                        Сегодня, 13:54
                        еще раз, сегодняшняя линия разграничения СТРАТЕГИЧЕСКИ России не выгодна,

                        Ещё два... Вы предложения Путина слышали, читали? Июньские...ознакомьтесь...
                      7. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 13:55
                        простите если вы не понимаете цель тех "предложений" ВВП, то не вижу смысла разговора вообще
                      8. Msi Звание
                        Msi
                        -3
                        Сегодня, 13:58
                        простите если вы не понимаете цель тех "предложений" ВВП

                        Я не знаю, что ОН задумал. Но можно порассуждать самому. Мы забираем регионы, 4 региона. В границах регионов. Это шок и трепет на украине. За что воевали и дохли они тогда... Это смута внутри украины. Они могут рассыпаться. А потом можно и дальше посмотреть... По остальным землям.
                      9. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 14:20
                        Цитата: Msi
                        Мы забираем регионы, 4 региона. В границах регионов. Это шок и трепет на украине
                        детский лепет
                        Цитата: Msi
                        А потом можно и дальше посмотреть... По остальным землям.

                        я так понимаю, что вы ни когда и ни чем не руководили и понятия не имеет о подобных вещах
                      10. Msi Звание
                        Msi
                        0
                        Сегодня, 14:26
                        я так понимаю, что вы ни когда и ни чем не руководили и понятия не имеет о подобных вещах

                        Почему? сменой руководил. Маленькой правда 12 человек... Какое это отношение имеет только к предложениям Путина.?
              2. fif21 Звание
                fif21
                0
                Сегодня, 13:42
                Цитата: Msi
                Разговаривать и договариваться придётся. Всегда договариваются.

                Для разговора - договора нужно понимание их необходимости . Запад хочет стратегического поражения РФ . Поэтому мирный план кого либо тут не прокатит .
                Цитата: Msi
                А то что предлагает Путин.

                На западе , это никого не интересует . hi
                1. Msi Звание
                  Msi
                  -1
                  Сегодня, 13:47
                  На западе , это никого не интересует

                  Мы рассуждает о том не примут их или нет. А о самих предложениях. Они очень неплохие.
      2. andrewkor Звание
        andrewkor
        0
        Сегодня, 13:10
        Полное обнуление военного потенциала Окраины,суд над военными преступниками...это раз!
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 13:21
          Кто судить будет, они сами себя будут судить? Что бы судить, надо сначала оккупировать территории.
      3. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 13:16
        Что там есть в этих предложениях?Денафикация подразумевает отстрел и посадки нациков, как можно это провести без оккупации территорий? Возложить отстрел и посадки на самих нациков?
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 13:12
    "....предложенный РФ вариант урегулирования украинского кризиса в случае готовности Киева и его западных кураторов позволит прекратить боевые действия", тогда возникает закономерный вопрос - зачем тогда все это начинали?
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 13:16
      закономерный вопрос - зачем тогда все это начинали
      так ещё ничего не закончилось.
      Присоединение территории размером с Болгарию. belay когда подобное было в мире последний раз? Кто это мог сделать? Аншлюз ФРГ ГДР только если.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -3
        Сегодня, 13:18
        Что даёт России присоединение этих территорий?
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 13:24
          Что даёт России присоединение этих территорий

          Хм... С колена... Сухопутных коридор в Крым. Несколько триллионов бакинских стоимость ресурсов. Кажется американцы считали стоимость. Сколько не помню. Так ещё и условия там есть. Внеблоковый статус. Нельзя в НАТО. Разве это не то, что хотела власть России начиная СВО?
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 13:18
      На бумаге мы, вроде бы, получим все что хотели - нейтралитет, безопасность. Но по факту залезем в очередную бутылку, оттуда будем кричать как нас обманули.
      1. Бускан Звание
        Бускан
        0
        Сегодня, 13:19
        Цитата: ИванИванов
        На бумаге мы, вроде бы, получим все что хотели - нейтралитет, безопасность. Но по факту залезем в очередную бутылку, оттуда будем кричать как нас обманули.

        Причём в бутылку с узким горлышком.
    3. Per se. Звание
      Per se.
      +3
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Владимир М
      зачем тогда все это начинали?

      Смотрите, - "Обращение президента России о начале специальной военной операции". Там есть и такие слова, - "Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий ".
      Насчёт договоров с Западом, всё в том же обращении...
      Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами.

      Перечитайте, очень интересно сопоставлять слова с делами.
  3. Бускан Звание
    Бускан
    -1
    Сегодня, 13:16
    Из всех "утюгов" в июне месяце я слышал о том, что президент Зеленский потерял легитимность. drinks
    С кем тогда обсуждать и подписывать договор о мире? angry
    Или что-то у меня с логикой? laughing
    Как бы потом не услышать "нас обманули". fellow

    PS Вспомнил басню Крылова, где лиса упрашивала ворону спеть.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:05
      рада легитимна еще...............
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 13:23
    Путин подчеркнул, что предложенный РФ вариант урегулирования украинского кризиса в случае готовности Киева и его западных кураторов позволит прекратить боевые действия

    Всё? Профукали войну? Капиталистическое позорище во главе с гарантом.
    А вот например тов. Сталин И.В. при помощи Советской армии и ВМФ, а так же всего советского народа заставил немцев подписать Акт о безоговорочной капитуляции. А еще немцев заставили платить контрибуцию.
    Вот так народ-победитель поступает.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 13:40
      не-не-не, еще 27млн. человек погибших мы не потянем
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -2
      Сегодня, 13:41
      Просто тогда у СССР были союзники-англосаксы, а сейчас они против оказались, вот и результат. Сомневаюсь что Украина без западной помощи хотя бы год продержалась.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:45
        Цитата: Дмитрий Ригов
        а сейчас они против оказались, вот и результат.

        ну проблема не в этом
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Сомневаюсь что Украина без западной помощи хотя бы год продержалась.

        Она бы даже месяца не продержалась.
      3. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Просто тогда у СССР были союзники-англосаксы, а сейчас они против оказались, вот и результат.

        "Хуже вражды с англосаксом может быть только одно - дружба с ним", эти "союзники" и привели Гитлера к власти, сделали из поверженной в Первую мировую Германии анти-СССР, закрыли для этого глаза на все нарушения ограничений Версаля, позволили поглотить Австрию, отдали Чехословакию, далее, "странная война", после которой Гитлеру достался необходимый потенциал почти всей Европы. "Рептилоиды" под Дюнкерком фюреру и кучу вооружения оставили непосредственно от Англии, а англофил Адольф, на три дня остановил немецкие дивизии, чтобы бриты за "английский канал" ноги унесли.
        Сейчас из Украины слепили анти-Россию, подонки, по сути уже русские убивают русских, это им никогда нельзя простить.
  5. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 13:30
    Почему то этот план только от всех скрыт.
    Думаю,что многим россиянам он не понравится.
  6. владимир 290 Звание
    владимир 290
    -1
    Сегодня, 13:30
    Президент сделал правильное заявление, он таким образом показывает и декларирует всем, готов в любое время к переговорам о мире и предлагает мирное решение конфликта, при этом ставит условия которые бандеровцы заведомо не примут. То есть виноваты в продолжении войны будут уже только бандеры и их "помощники" и хозяева. Поэтому надеюсь вся денацификация, демилитаризация непонятного образования со столицей в куеве впереди.
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 13:43
      вот на это и остается надеяться, в принципе хрен с ним с Киевом, но от Черного моря надо отрезать
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 13:32
    А какие там уступки с нашей стороны планируются? Как бы снова не решили сначала всё выполнить со своей стороны, а потом сказать, что обманули снова
  8. canurodes Звание
    canurodes
    +2
    Сегодня, 13:32
    Такая вот многоходовочка. Жителей Донбасса защитил — нет, стали обстреливать территорию России.
    Демилитаризации и денацификации Украины — нет, массовая мобилизация русскоговорящего населения Украины. Цели начала войны будут достигнуты — нет.
    Даже если случится чудо, и украинцы отведут войска из областей, это не решит вообще ничего, а только заморозит на какое то время, по сути Минск-3, серая зона, обстрелы, терроризм, массовая гибель населения с той и другой стороны.
    Вопрос только один, к гроссмейстеру, а оно вообще стоило ради этого начинать.
  9. Комментарий был удален.
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 13:50
    Я не хочу конечно чтобы Русские люди гибли, но на этом останавливаться явно нельзя.
  11. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 14:07
    Путин: предложенный РФ вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия

    Вот только прекратятся они не надолго, нацистский режим в Киеве при первой же возможности их возобновит.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 14:13
      Цитата: guest
      нацистский режим в Киеве при первой же возможности их возобновит.

      Да он их и прекращать не будет.
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 14:20
        Цитата: Практик23354df
        Цитата: guest
        нацистский режим в Киеве при первой же возможности их возобновит.

        Да он их и прекращать не будет.

        Но если там кто то по умней к власти придёт, вполне может сделать вид что согласен на "наши" условия, а дальше как с Минском будет у них ещё большая нацификация и милитаризация и очередные крики от нашего руководства о том как нас обманули.
  12. Лудоман
    Лудоман
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    Сегодня, 14:42
    Очередные хотелки которые не соответствуют реальности. Над Украиной не висит никакой угрозы разгрома, так зачем ей на это соглашаться? Никакой победы не будет, не потому что не можем, а потому что для неё нечего не делается. И честно говоря мне уже поливать на исход, главное с окопов выбраться.