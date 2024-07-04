Минобороны: Российский ЗРК С-350 «Витязь» успешно борется с поставленными Киеву западными ракетами

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Минобороны: Российский ЗРК С-350 «Витязь» успешно борется с поставленными Киеву западными ракетами

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» доказал свою эффективность в ходе применения в зоне спецоперации, как сообщают военные, данный ЗРК успешно перехватывает ракеты, поставляемые Киеву западными спонсорами.

Российский ЗРК С-350 эффективно борется с американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а также британскими и французскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. При этом один комплекс способен отразить массированную атаку, поскольку одна пусковая установка содержит 16 ракет. Это выгодно отличает «Витязь» от других зенитных комплексов, так как одна установка С-350 способна обеспечить залп, равный работе дивизиона С-300.



В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удары врага. Комплекс сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца — ATACMS и Storm Shadow. С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов — до 16 за один залп
, — говорится в сообщении Минобороны.

ЗРК С-350 «Витязь» — комплекс ПВО средней дальности, он способен поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, он способен перехватывать и низколетящие объекты. Комплекс призван заменить в войсках С-300ПС и Бук-М1-2.

ЗРК «Витязь» способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Максимальная дальность поражения — 60 км, высота — 30 км. Время развертывания системы в боевое положение — 5 минут.

9 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -2
    Сегодня, 12:49
    Да как бы это все хорошо.Маленький нюанс-обьясните это людям в Крыму и на Донбассе
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:50
    При этом один комплекс способен отразить массированную атаку, поскольку одна пусковая установка содержит 16 ракет.

    Эта штука посильнее чем Фауст Гёте.
  3. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 12:51
    А кабельные коммуникации опять короткие (раз развертывается за 5 мин) . Опять поражение всего комплекса одним кассетным боеприпасом. Хоть и 17-м.
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -1
    Сегодня, 12:59
    Цитата: dmi.pris1
    хорошо.Маленький нюанс-обьясните это людям в Крыму и на Донбассе

    Объяснить что ? Что если бы не было ПВО то погибших мирных было кратно больше ?
  5. Cympak Звание
    Cympak
    +6
    Сегодня, 13:00
    Опять журнализд "с гуманитарным складом ума".
    Прежде чем выдавать миру свои "перлы" нужно ознакомиться с матчастью, хотя бы на фотографию ПУ С-350 взглянуть...

    ПУ несёт 12 ракет, а не 16
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 13:27
      Именно так
      Статья, вернее пересказ чего-то...
      Без имени или имён её готовивших и опубликовавших.
      И ещё, бравурное "С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов — до 16 за один залп". Обстрелять, двенадцатью ракетами, сможет, а вот прямо таки, остановить, "целую эскадрилью", вряд-ли.
      Чудес не бывает. request
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 13:33
        в статье не указано сколько ПУ входят в состав комплекса
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 13:29
      "С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов - до 16 за один залп", - уточнили в Минобороны России.
      - это не к журналисту вопросы, да и собственно ПУ работают не по одиночке
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:40
    Классификация ЗРК претерпела существенные изменения. Если раньше дальность 35 - 40 км. - это средней дальности. То сейчас, это уже ближне - средний. А "Бук" стреляет уже на 70 км., как раньше С - 300.