Минобороны: Российский ЗРК С-350 «Витязь» успешно борется с поставленными Киеву западными ракетами
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» доказал свою эффективность в ходе применения в зоне спецоперации, как сообщают военные, данный ЗРК успешно перехватывает ракеты, поставляемые Киеву западными спонсорами.
Российский ЗРК С-350 эффективно борется с американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а также британскими и французскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. При этом один комплекс способен отразить массированную атаку, поскольку одна пусковая установка содержит 16 ракет. Это выгодно отличает «Витязь» от других зенитных комплексов, так как одна установка С-350 способна обеспечить залп, равный работе дивизиона С-300.
ЗРК С-350 «Витязь» — комплекс ПВО средней дальности, он способен поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, он способен перехватывать и низколетящие объекты. Комплекс призван заменить в войсках С-300ПС и Бук-М1-2.
ЗРК «Витязь» способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Максимальная дальность поражения — 60 км, высота — 30 км. Время развертывания системы в боевое положение — 5 минут.
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