Подполье сообщило об ударе ВС РФ по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Проживающий в РФ координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на своих соратников, остающихся на сопредельной территории, что сегодня ночью ВС РФ нанесли два удара по базе 1-й президентской бригады Нацгвардии Украины имени Богдана Хмельницкого. Это подразделение в составе Сухопутных войск ВСУ считается элитным и подчиняется непосредственно Зеленскому, вернее, главе его офиса Ермаку. На время особого периода, а таковой действует на Украине в рамках военного положения с конца февраля 2022 года, часть должна выполнять задачи по охране и обороне ряда особо важных объектов, в том числе резиденции президента.

В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины

рассказал Лебедев РИА «Новости», добавив, что звуки взрывов были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого.



По словам координатора николаевского подполья, именно в этом месте расположены основная часть военной базы президентской бригады Нацгвардии, полигон, казармы, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады с боеприпасами.

Помимо ударов по месту дислокации нацгвардейцев в Киевской области, сегодня ранним утром взрыв прогремел и в самой украинской столице в районе аэродрома Борисполь. Кроме того, юго-западнее Киева зафиксирован мощный взрыв в городе Васильков, добавил Лебедев. В этом городе базируется 40-я бригада тактической авиации в составе воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ.

На аэродроме в Василькове в момент прилетов, скорее всего, находились истребители МиГ-29 и чешские учебно-тренировочные самолеты L-39 Albatros. Как говорится, еще несколько заочных приветов от ВС РФ киевским властям и их западным союзникам в ожидании прибытия на Украину истребителей F-16.

На территории аэродрома (в Василькове) есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище

— сообщил координатор николаевского подполья.

Какие именно средства поражения сегодня ночью применили российские военные, как и последствия ударов, пока неизвестно. Возможно, детали позднее в официальных сводках сообщит Минобороны РФ.

Возвращаясь к 1-й президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Известно, что боевики именно этого формирования весной этого года в течение нескольких дней начиная с 12 марта принимали участие в попытках прорыва через российскую границу в Белгородскую область. Как сообщило тогда Минобороны РФ, все попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию РФ были отбиты Пограничной службой ФСБ, Росгвардией и военнослужащими регулярных частей. В результате было уничтожено порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 единица бронетехники, в том числе одиннадцать американских БМП Bradley.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:03
    «Сегодня ночью ВС РФ нанесли два удара по базе 1-й президентской бригады Нацгвардии Украины» —

    — Самого "бригадира" при бригаде не оказалось ...
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 13:08
    Странно, почему не Мазепы? Хмельницкий же зрадник, который ни о какой украине никогда не слышал
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:22
      И с москалями якшался....
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 13:28
      Дойдут и до этого. Дайте только срок.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:19
    Прилеты это всегда хорошо, а прилеты по аэродромам вдвойне хорошо. В настоящее время время многим понятно, что на ф16 начнется охота как только они появятся у бандерогеев. Решатся они их разместить на аэродромах сопредельных румыний и решится наше руководство вдарить по ним там?
  4. Arnok Звание
    Arnok
    -2
    Сегодня, 13:24
    Проживающий в РФ координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

    Звучит просто шикарно. lol
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 13:58
      Координаторы xoxлов вообще на другой половине земного шара живут, и ничего))
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:58
      Чего тут "шикарно"??? Если человек живет в Херсонской области на левом берегу - ничего тут удивительно. Просто у него есть связи со соратниками по борьбе с куевской хунтой.
  5. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 14:23
    Еще остались склады ГСМ? Странно, эти бочки видно с космоса... уже 862 день идет СВО recourse