Подполье сообщило об ударе ВС РФ по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины

На территории аэродрома (в Василькове) есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище