Подполье сообщило об ударе ВС РФ по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
Проживающий в РФ координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил со ссылкой на своих соратников, остающихся на сопредельной территории, что сегодня ночью ВС РФ нанесли два удара по базе 1-й президентской бригады Нацгвардии Украины имени Богдана Хмельницкого. Это подразделение в составе Сухопутных войск ВСУ считается элитным и подчиняется непосредственно Зеленскому, вернее, главе его офиса Ермаку. На время особого периода, а таковой действует на Украине в рамках военного положения с конца февраля 2022 года, часть должна выполнять задачи по охране и обороне ряда особо важных объектов, в том числе резиденции президента.
— рассказал Лебедев РИА «Новости», добавив, что звуки взрывов были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого.
По словам координатора николаевского подполья, именно в этом месте расположены основная часть военной базы президентской бригады Нацгвардии, полигон, казармы, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады с боеприпасами.
Помимо ударов по месту дислокации нацгвардейцев в Киевской области, сегодня ранним утром взрыв прогремел и в самой украинской столице в районе аэродрома Борисполь. Кроме того, юго-западнее Киева зафиксирован мощный взрыв в городе Васильков, добавил Лебедев. В этом городе базируется 40-я бригада тактической авиации в составе воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ.
На аэродроме в Василькове в момент прилетов, скорее всего, находились истребители МиГ-29 и чешские учебно-тренировочные самолеты L-39 Albatros. Как говорится, еще несколько заочных приветов от ВС РФ киевским властям и их западным союзникам в ожидании прибытия на Украину истребителей F-16.
— сообщил координатор николаевского подполья.
Какие именно средства поражения сегодня ночью применили российские военные, как и последствия ударов, пока неизвестно. Возможно, детали позднее в официальных сводках сообщит Минобороны РФ.
Возвращаясь к 1-й президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Известно, что боевики именно этого формирования весной этого года в течение нескольких дней начиная с 12 марта принимали участие в попытках прорыва через российскую границу в Белгородскую область. Как сообщило тогда Минобороны РФ, все попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию РФ были отбиты Пограничной службой ФСБ, Росгвардией и военнослужащими регулярных частей. В результате было уничтожено порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 единица бронетехники, в том числе одиннадцать американских БМП Bradley.
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