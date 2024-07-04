Депутат Рады: Минимум по 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину
Украинцы, пригодные к военной службе, продолжают массово покидать страну, чтобы не оказаться на фронте.
По словам депутата Верховной Рады и главы комитета по экономическому развитию Дмитрия Наталуха, как минимум 200 мужчин призывного возраста каждый день пытаются выехать из страны.
Хотя очевидно, что это заниженные цифры, но и они показывают, насколько люди не хотят рисковать своей жизнью ради чиновников, сидящих в Киеве.
Депутат отметил необходимость введения «экономического бронирования», так как всё это сказывается не только на состоянии армии, но и на экономике страны, где всё больше ощущается нехватка рабочих рук.
Он также добавил, что идёт значительный рост увольнений с работы, так как граждане не хотят «светиться» в реестрах и ищут неофициальную работу.
— сказал Наталуха.
Ранее украинские СМИ сообщали о значительном увеличении процента поступающих в аспирантуру мужчин призывного возраста, которые, очевидно, таким образом пытаются получить отсрочку от призыва.
По данным Минобразования Украины, в 2024 году было подано более 100 тысяч заявлений в аспирантуру, из которых более 91 тысячи подали мужчины в возрасте 25-60 лет.
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