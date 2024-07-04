Депутат Рады: Минимум по 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину

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Депутат Рады: Минимум по 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину

Украинцы, пригодные к военной службе, продолжают массово покидать страну, чтобы не оказаться на фронте.

По словам депутата Верховной Рады и главы комитета по экономическому развитию Дмитрия Наталуха, как минимум 200 мужчин призывного возраста каждый день пытаются выехать из страны.



Хотя очевидно, что это заниженные цифры, но и они показывают, насколько люди не хотят рисковать своей жизнью ради чиновников, сидящих в Киеве.

Депутат отметил необходимость введения «экономического бронирования», так как всё это сказывается не только на состоянии армии, но и на экономике страны, где всё больше ощущается нехватка рабочих рук.

Он также добавил, что идёт значительный рост увольнений с работы, так как граждане не хотят «светиться» в реестрах и ищут неофициальную работу.

Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия

— сказал Наталуха.

Ранее украинские СМИ сообщали о значительном увеличении процента поступающих в аспирантуру мужчин призывного возраста, которые, очевидно, таким образом пытаются получить отсрочку от призыва.

По данным Минобразования Украины, в 2024 году было подано более 100 тысяч заявлений в аспирантуру, из которых более 91 тысячи подали мужчины в возрасте 25-60 лет.
2 комментария
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 13:37
    Свободный украинец, от свободы не убежишь.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 13:46
    Депутат отметил необходимость введения «экономического бронирования», так как всё это сказывается не только на состоянии армии, но и на экономике страны, где всё больше ощущается нехватка рабочих рук.

    То есть, если этих "испуганных патриотов" откалибруют где нибудь под Волчанском, на экономике Руины это совсем не скажется?
    Лечить надо не симптомы, а причину...