«У нас стоят бригады без оружия»: Зеленский пообещал новое контрнаступление, когда Запад поможет вооружить 14 бригад ВСУ

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«У нас стоят бригады без оружия»: Зеленский пообещал новое контрнаступление, когда Запад поможет вооружить 14 бригад ВСУ

Новое контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) станет возможным в том случае, если Запад поможет Киеву вооружить и оснастить 14 новых бригад. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина теоретически готова к контрнаступлению. Но необходимые для его проведения армейские бригады все еще не вооружены и не укомплектованы.



У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно

- заявил глава киевского режима.

Таким образом, возможность проведения очередной попытки «контрнаступа» Зеленский связывает исключительно с западной военной помощью. Тем самым, он в очередной раз признает полную зависимость Украины от Западав плане ведения вооруженного конфликта.

Примечательно и то, что Киев ничему не научили уроки летне-осеннего контрнаступления 2023 года. Между тем, тогда положение украинской армии было куда лучше, чем сейчас. За прошедшее со времени провала того контрнаступления время украинская армия потеряла многие тысячи военнослужащих.

Мобилизационные мероприятия сталкиваются со все большими сложностями, так как призывать в армию становится уже некого. Киев даже вынужден пойти на мобилизацию заключенных из украинских исправительных колоний, что свидетельствует о катастрофической ситуации с пополнением ВСУ личным составом. И на этом фоне Зеленский и его соратники продолжают рассуждать о проведении контрнаступления, которое если бы и началось, то закончилось бы неминуемым поражением ВСУ с огромными потерями.
11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 13:15
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «У нас стоят бригады без оружия»: Зеленский пообещал новое контрнаступление, когда Запад поможет вооружить 14 бригад ВСУ

    ..дайте денег , жене Зеленского необходимо купить еще один «Bugatti» ...за хлебом ездить в Лондоне
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 13:23
      Украина теоретически готова к контрнаступлению.
      И теоретически освободить Крым и выйти на границы 91 года ! fellow
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +1
        Сегодня, 14:00
        Я думаю в августе по пробуют... Август - сентябрь идеальное время, как они думают. А потом, можно кричать караул. Не вывозим... laughing
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:22
    Какой-то недофюрер из сало рейха пару месяцев грозился воевать лопатами, если не дадут оружия. Мне кажется такой момент настал. Зелибобику надо показать решительный настрой (клинтаниха это открытым текстом говорила) и бросить бригады в мсясорубку.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:23
    14 бригад? 700 одних танков хотят? Не ну если магия существует то да, адабракадабра и опа вот они танки.
  5. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 13:23
    У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия,.....- заявил глава киевского режима.

    По моему опыту общения с людьми, типа киевского пройдохи, могу заявить совершенно однозначно "Сто процентов врёт".
    Для такого типа как он ничего не стоит пустить слезу, встать на колени и даже опуститься до лобызания рук ради получения выпрашиваемого. Бр-р-р-р-р-р, мерзость. negative
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 14:22
      Так же можно добавить,что нарик говорящий правду,в природе не существует
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 13:24
    У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия

    И как еще в располаги не прилетело?
    Или прилетело но без "мертвых душ" не продать оружие потому что не дадут само оружие?
  7. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 13:25
    Мельком посмотрел это интервью. Что сказать ? Позиция противника не изменилась ни на йоту.
    Границы 1991 года, никаких мирных договоров закрепляющих территориальные потери, второй мирный саммит до возможного президентства Трампа с приглашением туда РФ, предложение Китаю принудить РФ к миру, готовность воевать и просьбы о оружии.
    Судя по интервью,главное что реально волнует противника это Трамп.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:37
    Чего так скромно - всего 14, говори 400, все равно тебе никто не верит)))
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:55
    А в нашем генштабе что, не имеют сведений где стоят эти самые 14 "хероических" бригад? Ведь наверняка скучкованы где для муштры и переформатирования мозгов, пока мушкеты подвезут. Самая работа "Искандерам" с кассетами!