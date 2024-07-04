«У нас стоят бригады без оружия»: Зеленский пообещал новое контрнаступление, когда Запад поможет вооружить 14 бригад ВСУ
Новое контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) станет возможным в том случае, если Запад поможет Киеву вооружить и оснастить 14 новых бригад. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Bloomberg.
По словам Зеленского, Украина теоретически готова к контрнаступлению. Но необходимые для его проведения армейские бригады все еще не вооружены и не укомплектованы.
- заявил глава киевского режима.
Таким образом, возможность проведения очередной попытки «контрнаступа» Зеленский связывает исключительно с западной военной помощью. Тем самым, он в очередной раз признает полную зависимость Украины от Западав плане ведения вооруженного конфликта.
Примечательно и то, что Киев ничему не научили уроки летне-осеннего контрнаступления 2023 года. Между тем, тогда положение украинской армии было куда лучше, чем сейчас. За прошедшее со времени провала того контрнаступления время украинская армия потеряла многие тысячи военнослужащих.
Мобилизационные мероприятия сталкиваются со все большими сложностями, так как призывать в армию становится уже некого. Киев даже вынужден пойти на мобилизацию заключенных из украинских исправительных колоний, что свидетельствует о катастрофической ситуации с пополнением ВСУ личным составом. И на этом фоне Зеленский и его соратники продолжают рассуждать о проведении контрнаступления, которое если бы и началось, то закончилось бы неминуемым поражением ВСУ с огромными потерями.
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