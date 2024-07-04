Зампред Совбеза РФ провел параллели между Гражданской войной в США и украинским конфликтом
Сегодня в США отмечается главный для этой страны праздник – День независимости. Именно в этот день в далеком 1776 году была принята Декларация независимости США от Британской империи.
В то же время, как пишет в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, американцы сегодня уделяют недостаточно внимания Гражданской войне 1861-1865 годов, которая действительно стала ключевым и переломным моментом для их страны. Со слов чиновника, это особенно важно для властей в Вашингтоне и их союзников, которые должны заметить «мрачную» для них параллель между событиями XIX века и текущим конфликтом на Украине.
Как пишет Медведев, соотношение промышленного и людского потенциала между Севером и Югом в ходе Гражданской войны в США тогда соответствовало современным показателям России и Украины. Кроме того, «южан» тогда поддерживали Англия и Франция, так же, как сегодня они помогают Киеву.
Наконец, со слов российского чиновника, имеется параллель даже в идеологиях. Север США боролся за равенство и свободу, в то время как Юг – за сохранение рабовладельческого строя и дремучий расизм.
Напоследок Медведев напомнил, что в американской прессе президента РФ Путина нередко сравнивают с Линкольном. При этом чиновник подчеркнул, что это очень «прозрачное» для Вашингтона и его союзников сравнение.
Ведь именно Линкольн одержал победу над конфедератами, избавив южные штаты от рабства и объединив страну, сделав ее великой.
- написал Медведев.
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