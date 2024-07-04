Зампред Совбеза РФ провел параллели между Гражданской войной в США и украинским конфликтом

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Зампред Совбеза РФ провел параллели между Гражданской войной в США и украинским конфликтом

Сегодня в США отмечается главный для этой страны праздник – День независимости. Именно в этот день в далеком 1776 году была принята Декларация независимости США от Британской империи.

В то же время, как пишет в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, американцы сегодня уделяют недостаточно внимания Гражданской войне 1861-1865 годов, которая действительно стала ключевым и переломным моментом для их страны. Со слов чиновника, это особенно важно для властей в Вашингтоне и их союзников, которые должны заметить «мрачную» для них параллель между событиями XIX века и текущим конфликтом на Украине.



Как пишет Медведев, соотношение промышленного и людского потенциала между Севером и Югом в ходе Гражданской войны в США тогда соответствовало современным показателям России и Украины. Кроме того, «южан» тогда поддерживали Англия и Франция, так же, как сегодня они помогают Киеву.

Наконец, со слов российского чиновника, имеется параллель даже в идеологиях. Север США боролся за равенство и свободу, в то время как Юг – за сохранение рабовладельческого строя и дремучий расизм.

Напоследок Медведев напомнил, что в американской прессе президента РФ Путина нередко сравнивают с Линкольном. При этом чиновник подчеркнул, что это очень «прозрачное» для Вашингтона и его союзников сравнение.

Ведь именно Линкольн одержал победу над конфедератами, избавив южные штаты от рабства и объединив страну, сделав ее великой.

И результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России!

- написал Медведев.
6 комментариев
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  1. bandabas Звание
    bandabas
    +2
    Сегодня, 13:37
    Да уж. И это кандидат юридических наук. Сколько "негодников" он успел обучить в ЛГУ? А стал бы академиком?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 13:39
    А наш гарант, как Линкольн, собирается вернуть обратно отколовшиеся в 1991 году регионы и навести там порядок железной рукой? Или оставить там шуровать вражеские державы, лишь бы чуть слабее досаждали?
  3. spirit Звание
    spirit
    +2
    Сегодня, 13:45
    Север США боролся за равенство и свободу, в то время как Юг – за сохранение рабовладельческого строя и дремучий расизм.

    Ещё один историк) Видимо Айфон не в курсе что Юг вносил,перед гражданской войной, до 80% бюджета в США за счёт хлопка, а промышленность севера была дотационной и никому не нужна была кроме монополистов северян(которые вводили конские пошлины на экспорт похожих товаров из Европы).А про "негров " там вспомнили только тогда когда север сел в лужу и нужны были сепаратные движения в тылу врага и солдаты.Более того Север предлагал "колеблющимся" штатам при переходе на свою сторону "вечный" рабовлоденческий строй.Это была война за бабки и ресурсы, передел влияния ,Историк))))
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:04
      Цитата: spirit
      А про "негров " там вспомнили только тогда когда север сел в лужу и нужны были сепаратные движения в тылу врага и солдаты.Более того Север предлагал "колеблющимся" штатам при переходе на свою сторону "вечный" рабовлоденческий строй.
      У.Грант, генерал "северян", будущий президент США
      Если бы это была война за освобождение рабов, мой меч принадлежал бы другой стороне.

      А.Линкольн
      Моя главнейшая задача в этой борьбе – спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это

      Нашему ястребу-историку с айфончиком трудно почитать первоисточники? Он и в самом деле считает, что Север с Югом воевал за отмену рабства?
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 13:48
    Лучше молчи - пойдешь за умного.

    Человек не знает ни причин Гражданской Войны, ни ее хода, ни последствий. Но смеет что то утверждать.

    Видно решил по примеру патрона делать экскурсы в историю. Но для этого стоит ее выучить.
  5. курвиметр Звание
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 14:02
    Скучно. Без огонька. ДАМу пора менять своего "негра"... Исписался... wink