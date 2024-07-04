«Северный ветер»: Большие потери в Волчанске вынуждают противника бросать в бой заключенных

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«Северный ветер»: Большие потери в Волчанске вынуждают противника бросать в бой заключенных

Обстановка на Харьковском направлении за последние сутки не претерпела значительных изменений, по-прежнему основными участками, где идут ожесточенные бои, являются город Волчанск и район села Глубокое на направлении Липцев. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», противник не оставляет попыток перейти в наступление, но наши ему активно мешают.

В Волчанске штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районе многоэтажек, отбивая контратаки противника, который пытается форсировать реку Волчья. По имеющимся данным, командование ВСУ учло негативный опыт предыдущих попыток и теперь отправляет через реку небольшие группы. Тем не менее доплывают не все, наши активно работают как артиллерией, так и беспилотниками. Агрегатный завод продолжает находиться под нашим контролем, все попытки ВСУ отбить его обратно закончились потерями.



На Липцевском направлении противник в течение ночи предпринял три попытки атаковать позиции ВС России, наступление велось малыми группами, командование ВСУ сделало ставку на внезапность, но она не сработала. Все три атаки отбиты, противник, понеся потери, отступил.

Отмечается, что хотя противник и не оставляет попыток перейти в наступление, накопить достаточно сил для этого он не может. Очень сильно мешает наша артиллерия и авиация, особенно авиабомбы ФАБ-1500, периодически прилетающие по местам временной дислокации всушников. К тому же сильно упал уровень подготовки резервов, в ход пошли недавно мобилизованные, также на направлении появились бывшие заключенные.
7 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 13:35
    В соседней новости 14 бригад без оружия стоят ждут, а в этой понимаешь заключенных в бой бросают.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:55
      Высказывали такие факты, что противник занимается формированием новых подразделений, как может, сколько может и получается у него не айс ...при этом в подразделениях на передовой сильный недобор ЛС.
      Как оно на самом деле, поди разберись, уж больно густой "туман войны"!
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Копчёный
      14 бригад без оружия стоят ждут

      Поэтому и ждут...
  2. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 13:41
    доплывают не все
    Там речушка корове по брюхо .
    what
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:51
    Все равно, надо помни ть, что противник упорный и командование сил противника, может контролировать свои войска в необходимой степени!
  4. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    -1
    Сегодня, 14:01
    Так и у нас в Волчанске тяжелые потери (военкор Котенок). Там недельный прогресс измеряется 1-2 многоэтажками. Притом мы не всегда их берем, бывает что и отходим.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 14:26
    По имеющимся данным, командование ВСУ учло негативный опыт предыдущих попыток и теперь отправляет через реку небольшие группы.

    Как так можно писать? Имеющиеся данные, а какие, имеются списки небольших групп? Или наблюдают небольшие группы? А какой негативный опыт учли ВСУ на 3 год войны и кому доложили? ТГ-каналу Северный ветер? Целыми бригадами раньше реку форсировали? Мутный очень ТГ-канал, лучше читать Коца, Поддубного или Рыбаря, но не Северный ветер, которому лишь бы с форсом написать красивые изъезженные фразы