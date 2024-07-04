«Северный ветер»: Большие потери в Волчанске вынуждают противника бросать в бой заключенных
Обстановка на Харьковском направлении за последние сутки не претерпела значительных изменений, по-прежнему основными участками, где идут ожесточенные бои, являются город Волчанск и район села Глубокое на направлении Липцев. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», противник не оставляет попыток перейти в наступление, но наши ему активно мешают.
В Волчанске штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районе многоэтажек, отбивая контратаки противника, который пытается форсировать реку Волчья. По имеющимся данным, командование ВСУ учло негативный опыт предыдущих попыток и теперь отправляет через реку небольшие группы. Тем не менее доплывают не все, наши активно работают как артиллерией, так и беспилотниками. Агрегатный завод продолжает находиться под нашим контролем, все попытки ВСУ отбить его обратно закончились потерями.
На Липцевском направлении противник в течение ночи предпринял три попытки атаковать позиции ВС России, наступление велось малыми группами, командование ВСУ сделало ставку на внезапность, но она не сработала. Все три атаки отбиты, противник, понеся потери, отступил.
Отмечается, что хотя противник и не оставляет попыток перейти в наступление, накопить достаточно сил для этого он не может. Очень сильно мешает наша артиллерия и авиация, особенно авиабомбы ФАБ-1500, периодически прилетающие по местам временной дислокации всушников. К тому же сильно упал уровень подготовки резервов, в ход пошли недавно мобилизованные, также на направлении появились бывшие заключенные.
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