В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили пострадали люди
На шоссе в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили пострадали люди. Целями для двух украинских беспилотников стали три автомашины, не имеющие никакого отношения к Вооруженным силам РФ.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
- написал чиновник.
Террористическая атака стала причиной ранений четырех человек, находившихся в машине. Это были двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Пострадавших экстренно доставили в лечебное учреждение. Девочка и один из мужчин были контужены. Ему также обожгло шею и голову. Помимо этого, находившиеся в машине взрослые получили баротравмы.
Второй украинский беспилотник выбрал в качестве цели грузовик, двигавшийся по тому же участку дороги. Его водитель вовремя отреагировал на атаку, заметив вражеский БПЛА в зеркало заднего вида. Он притормозил машину, поэтому дрон ударил в дорожное полотно. Взрыв повредил кабину грузового автомобиля, но находившийся за рулем мужчина остался невредим.
В итоге атака двух украинских беспилотников на три автомашины стала причиной травм у четырех мирных жителей, в том числе у ребенка.
В этот же день в одном из жилых кварталов Белгорода было зафиксировано падение дрона, принадлежавшего ВСУ. Никто из местного населения не пострадал. Всего из-за обстрелов и беспилотных атак украинских военных за минувшие сутки в регионе был убит один человек и 13 – ранено.
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