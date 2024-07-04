В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили пострадали люди

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В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили пострадали люди

На шоссе в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили пострадали люди. Целями для двух украинских беспилотников стали три автомашины, не имеющие никакого отношения к Вооруженным силам РФ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На участке автодороги Борисовка-Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство

- написал чиновник.

Террористическая атака стала причиной ранений четырех человек, находившихся в машине. Это были двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Пострадавших экстренно доставили в лечебное учреждение. Девочка и один из мужчин были контужены. Ему также обожгло шею и голову. Помимо этого, находившиеся в машине взрослые получили баротравмы.

Второй украинский беспилотник выбрал в качестве цели грузовик, двигавшийся по тому же участку дороги. Его водитель вовремя отреагировал на атаку, заметив вражеский БПЛА в зеркало заднего вида. Он притормозил машину, поэтому дрон ударил в дорожное полотно. Взрыв повредил кабину грузового автомобиля, но находившийся за рулем мужчина остался невредим.

В итоге атака двух украинских беспилотников на три автомашины стала причиной травм у четырех мирных жителей, в том числе у ребенка.

В этот же день в одном из жилых кварталов Белгорода было зафиксировано падение дрона, принадлежавшего ВСУ. Никто из местного населения не пострадал. Всего из-за обстрелов и беспилотных атак украинских военных за минувшие сутки в регионе был убит один человек и 13 – ранено.
2 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 14:12
    Нацисты специально бьют по мирняку. am good
    Операторов дронов нужно карать. am
  2. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 14:26
    А что можно сделать ? Ну, например, объявить власти окраины или даже лично зелю , буданова , сырского террористами . Только потом надо же уже по закону действовать( уничтожать), а низзя, что подумают "партнеры" ....Хотя есть слабая надежда , что не можем технически.