Филиппины и Китай договорились снижать напряжённость в Южно-Китайском море
Власти Филиппин и Китая договорились снижать напряженность в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявили официальные лица обеих сторон по итогам встречи в Маниле после недавнего столкновения в спорных водах.
Ранее сообщалось, что распоряжение предпринять шаги к снижению напряженности в регионе отдал филиппинским военным президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
При этом напряженность между Филиппинами и Китаем в значительной степени продолжает провоцировать правительство США, которое стремится обустроить свои форпосты в регионе на фоне возможного начала конфликта на Тайване.
В частности, командующий Корпусом морской пехоты армии США генерал Эрик Смит обозначил задачи, которые в настоящее время решаются для противодействия действиям Китая, направленным на обеспечение контроля над островом Тайвань. Для этого Вашингтон продолжает налаживать связи с Филиппинами, Японией и Австралией, чтобы те имели возможность контролировать морские пути в пределах островной цепи.
В преддверии возможного вооруженного конфликта в регионе морская пехота США отказывается от всех своих танков, которые, по мнению Пентагона, будут бесполезны, учитывая специфику вероятных боестолкновений на Тайване, вместо этого усилив оснащение американского контингента в регионе дальнобойными средствами поражения - артиллерией, барражирующими боеприпасами, управляемыми реактивными снарядами, а также беспилотными летательными аппаратами MQ-9A Reaper и РЛС.
Планируется создание трех десантных групп для экспедиционных подразделений американской морской пехоты, которые будут дислоцироваться на побережье США и в Японии. Также предполагается в краткие сроки построить 31 новый десантный корабль и нарастить объемы производства боеприпасов.
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