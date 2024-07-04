Руководство НАТО опасается выхода Франции из военного командования альянса при победе партии Ле Пен

В настоящее время существенно повышается вероятность выхода Франции из военного командования Североатлантического альянса. Соответствующие опасения уже высказывают представители руководства НАТО, сообщает Euractiv.В альянсе возможность выхода Франции из его военной структуры связывают с возможностью победы на парламентских выборах в стране блока «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как известно, политик ранее выступала с критикой участия Франции в Североатлантическом альянсе.Напомним, что изначально Франция была одним из двенадцати государств-основателей НАТО. Но в 1966 году страна официально вышла из объединенного военного командования Североатлантического альянса. Париж не присутствовал в военных структурах блока более сорока лет. Лишь в 2009 году Франция в полной мере восстановила свое членство в военном командовании НАТО.По мнению ряда французских политологов, если «Национальное объединение» победит на выборах, то это не будет означать моментального и резкого выхода страны из структур военного командования альянса. Скорее всего, Франция начнет медленно снижать уровень своего участия в военных операциях альянса, выделять меньше войск и средств.Учитывая, что Франция – одна из крупнейших и сильнейших в военном отношении европейских стран, прекращение или даже значительное сокращение ее участия в военной деятельности альянса далеко не лучшим образом скажется на его функционировании. Впрочем, один из лидеров «Национального объединения» Жордан Барделла ранее, говоря о намерениях вывести Францию из военных структур НАТО, подчеркивал, что это будет возможно сделать лишь после завершения вооруженного конфликта на Украине.

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