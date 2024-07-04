Руководство НАТО опасается выхода Франции из военного командования альянса при победе партии Ле Пен

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Руководство НАТО опасается выхода Франции из военного командования альянса при победе партии Ле Пен

В настоящее время существенно повышается вероятность выхода Франции из военного командования Североатлантического альянса. Соответствующие опасения уже высказывают представители руководства НАТО, сообщает Euractiv.

В альянсе возможность выхода Франции из его военной структуры связывают с возможностью победы на парламентских выборах в стране блока «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как известно, политик ранее выступала с критикой участия Франции в Североатлантическом альянсе.

Напомним, что изначально Франция была одним из двенадцати государств-основателей НАТО. Но в 1966 году страна официально вышла из объединенного военного командования Североатлантического альянса. Париж не присутствовал в военных структурах блока более сорока лет. Лишь в 2009 году Франция в полной мере восстановила свое членство в военном командовании НАТО.

По мнению ряда французских политологов, если «Национальное объединение» победит на выборах, то это не будет означать моментального и резкого выхода страны из структур военного командования альянса. Скорее всего, Франция начнет медленно снижать уровень своего участия в военных операциях альянса, выделять меньше войск и средств.

Учитывая, что Франция – одна из крупнейших и сильнейших в военном отношении европейских стран, прекращение или даже значительное сокращение ее участия в военной деятельности альянса далеко не лучшим образом скажется на его функционировании. Впрочем, один из лидеров «Национального объединения» Жордан Барделла ранее, говоря о намерениях вывести Францию из военных структур НАТО, подчеркивал, что это будет возможно сделать лишь после завершения вооруженного конфликта на Украине.
13 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:49
    Было бы неплохо, но очень сомнительно. Ее или посадят - надолго, или убьют.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:54
      Париж не присутствовал в военных структурах блока более сорока лет.
      И чо опять влезли ?! sad
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:54
      Цитата: ТермиНахТер
      Было бы неплохо, но очень сомнительно. Ее или посадят - надолго, или убьют.
      Она изнасилует иммигранта-коридорного в гостинице...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 14:17
        Самое смешное, что в это поверят))) ну, или по крайней мере сделают вид.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:21
      Этот Бордольеро вовсе не де Голль. yes
      Вывести Францию из НАТО у него кишка тонка. yes
      Жабоеды будут и дальше удобрять украинские черноземы своими трупами. am
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 14:43
        К сожалению - да. Нет никакой Европы, есть марионетки США.
    4. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:40
      вы забыли про ослика груженного золотом...
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 13:52
    Лягушатникам давно пора выпрыгивать из этого поезда , несущегося в пропасть (и натА и еС). Им бы со своими тараканами и клопами разобраться!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:01
    Да куда они денутся с "подводной лодки" ...
    Поторгуются, получат некоторые плюшки и ... и все вернётся на круги своя.
    ТАМ ПРАВИТ СИСТЕМА, а против нее пойти, это надо такие фаберже иметь ...
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:03
    Руководство НАТО опасается выхода Франции из военного командования альянса при победе партии Ле Пен

    К сожалению зря опасаются. Даже если бы Ле Пен действительно хотела это сделать, у неё не вышло ведь президентом остаётся всё ещё Макрон.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:21
    Ляпен вообще за нас, за хорошие отношения, но вот задавят же, она в меньшинстве.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:41
      вы многое пропустили, она за оказание помощи Киеву....
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:22
    Руководство НАТО опасается выхода Франции
    Она ещё и Трампа опередит wink