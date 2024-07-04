Темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

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Темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате стремительного натиска российской армии постепенно утрачивают контроль над все большими территориями. Это следует из анализа статистики утраты территорий в 2024 и 2023 годах соответственно.

Как утверждают источники, в сравнении с первым кварталом 2024 года, темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились на 40 процентов. По сравнению с прошлым годом, темпы утраты контроля над территориями выросли в 3,5 раза. Украинские формирования теперь не контролируют внушительные площади по всей линии фронта – от Волчанского до Угледарского и Ореховского участков.



В конце мая 2024 года министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что с начала текущего года украинские формирования утратили контроль над 880 кв. км территории. Российские войска установили контроль над 28 населенными пунктами.

Только в Харьковской области в начале мая ВСУ утратили контроль над 11 населенными пунктами и 130 кв. км территории. Сами украинские политологи высказывали опасения, что из-за интенсивного наступления ВС РФ на Волчанском участке фронта Украина лишится контроля над территорией, равной по площади территории Великого герцогства Люксембург.

Большие территории были утрачены ВСУ и на Запорожском направлении – на Ореховском и Угледарском участках фронта, где наши подразделения продолжают освобождение населенных пунктов.

В течение июня 2024 года наступление российской армии продолжалось, были освобождены новые населенные пункты, поэтому сейчас масштабы территориальных потерь Украины еще выше.

Одной из основных задач Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции остается полное освобождение оккупированных ВСУ российских территорий – это части Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей России. Учитывая масштабы российского наступления и очевидное ослабление украинских формирований, в июле-августе 2024 года киевский режим ждут новые территориальные потери. Темпы утраты контроля ВСУ над территориями будут только расти.
5 комментариев
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  1. krot Звание
    krot
    +2
    Сегодня, 14:01
    Будем надеяться этот год, это начало конца ВСУ, руины самой и НАТО!
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 14:08
    В Херсоне ночью массированным ударом Искандер М и группой БПЛА ударного типа уничтожен центр обучения военных инженеров, расположенный в бункере. Погибли четыре военспеца из Франции и два польских офицера инженерных войск. В бункере шла подготовка и сборка БПЛА самолетного типа и БПЛА минирования типа "Баба-Яга".
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:17
      За дохлых жабоедов. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Микрону кол в зад. good
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 14:42
        Я не пью, а вот хлопушку запулю fellow Вообще не жалко этих лягушатников. Хочется чтобы и на олимпиаде чё бы посрывалось. Не любительница пакостить, но я изменилась.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:19
    Ну так народ то не бесконечный, а деньги и нервы европейцев тем более.