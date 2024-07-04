Темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате стремительного натиска российской армии постепенно утрачивают контроль над все большими территориями. Это следует из анализа статистики утраты территорий в 2024 и 2023 годах соответственно.
Как утверждают источники, в сравнении с первым кварталом 2024 года, темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились на 40 процентов. По сравнению с прошлым годом, темпы утраты контроля над территориями выросли в 3,5 раза. Украинские формирования теперь не контролируют внушительные площади по всей линии фронта – от Волчанского до Угледарского и Ореховского участков.
В конце мая 2024 года министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что с начала текущего года украинские формирования утратили контроль над 880 кв. км территории. Российские войска установили контроль над 28 населенными пунктами.
Только в Харьковской области в начале мая ВСУ утратили контроль над 11 населенными пунктами и 130 кв. км территории. Сами украинские политологи высказывали опасения, что из-за интенсивного наступления ВС РФ на Волчанском участке фронта Украина лишится контроля над территорией, равной по площади территории Великого герцогства Люксембург.
Большие территории были утрачены ВСУ и на Запорожском направлении – на Ореховском и Угледарском участках фронта, где наши подразделения продолжают освобождение населенных пунктов.
В течение июня 2024 года наступление российской армии продолжалось, были освобождены новые населенные пункты, поэтому сейчас масштабы территориальных потерь Украины еще выше.
Одной из основных задач Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции остается полное освобождение оккупированных ВСУ российских территорий – это части Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей России. Учитывая масштабы российского наступления и очевидное ослабление украинских формирований, в июле-августе 2024 года киевский режим ждут новые территориальные потери. Темпы утраты контроля ВСУ над территориями будут только расти.
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