Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате стремительного натиска российской армии постепенно утрачивают контроль над все большими территориями. Это следует из анализа статистики утраты территорий в 2024 и 2023 годах соответственно.Как утверждают источники, в сравнении с первым кварталом 2024 года, темпы утраты контроля ВСУ над территориями увеличились на 40 процентов. По сравнению с прошлым годом, темпы утраты контроля над территориями выросли в 3,5 раза. Украинские формирования теперь не контролируют внушительные площади по всей линии фронта – от Волчанского до Угледарского и Ореховского участков.В конце мая 2024 года министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что с начала текущего года украинские формирования утратили контроль над 880 кв. км территории. Российские войска установили контроль над 28 населенными пунктами.Только в Харьковской области в начале мая ВСУ утратили контроль над 11 населенными пунктами и 130 кв. км территории. Сами украинские политологи высказывали опасения, что из-за интенсивного наступления ВС РФ на Волчанском участке фронта Украина лишится контроля над территорией, равной по площади территории Великого герцогства Люксембург.Большие территории были утрачены ВСУ и на Запорожском направлении – на Ореховском и Угледарском участках фронта, где наши подразделения продолжают освобождение населенных пунктов.В течение июня 2024 года наступление российской армии продолжалось, были освобождены новые населенные пункты, поэтому сейчас масштабы территориальных потерь Украины еще выше.Одной из основных задач Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции остается полное освобождение оккупированных ВСУ российских территорий – это части Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей России. Учитывая масштабы российского наступления и очевидное ослабление украинских формирований, в июле-августе 2024 года киевский режим ждут новые территориальные потери. Темпы утраты контроля ВСУ над территориями будут только расти.

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