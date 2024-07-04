Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну. (...) Мы надеемся, что нам никогда не придется направлять своих военных на Украину для защиты республики Польша.

Польша не будет направлять своих военных на Украину, опасаясь эскалации конфликта. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.Польша отказывается участвовать в различных миссиях на Украине и отправлять туда своих военных. Как заявил Дуда, появление на украинской территории западных военных будет означать прямое участие НАТО в конфликте со всеми вытекающими из этого последствиями. По его словам, Польша надеется, что польские солдаты никогда не вступят на украинскую землю.- заявил Дуда.Ранее в Минобороны Польши также сообщили, что отказываются участвовать в учебной миссии под эгидой НАТО на Украине, предпочитая вести подготовку украинских солдат на своей территории.Тему с отправкой военных на Украину поднял президент Франции Макрон, решивший таким способом укрепить «пошатнувшееся величие» Франции, стремительно превращающейся из лидера Европы в еще одну заштатную страну. Предложение француза поддержали несколько стран, но в общей массе оно было воспринято негативно. Сейчас Макрону не до Украины, его партия со свистом пролетает на выборах, но упавшее знамя подхватили прибалтийские лимитрофы, продолжающие призывать к отправке войск на Украину.