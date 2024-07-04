«Это вступление НАТО в войну»: Анджей Дуда подтвердил отсутствие планов по отправке польских военных на Украину
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Польша не будет направлять своих военных на Украину, опасаясь эскалации конфликта. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Польша отказывается участвовать в различных миссиях на Украине и отправлять туда своих военных. Как заявил Дуда, появление на украинской территории западных военных будет означать прямое участие НАТО в конфликте со всеми вытекающими из этого последствиями. По его словам, Польша надеется, что польские солдаты никогда не вступят на украинскую землю.
Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну. (...) Мы надеемся, что нам никогда не придется направлять своих военных на Украину для защиты республики Польша.
- заявил Дуда.
Ранее в Минобороны Польши также сообщили, что отказываются участвовать в учебной миссии под эгидой НАТО на Украине, предпочитая вести подготовку украинских солдат на своей территории.
Тему с отправкой военных на Украину поднял президент Франции Макрон, решивший таким способом укрепить «пошатнувшееся величие» Франции, стремительно превращающейся из лидера Европы в еще одну заштатную страну. Предложение француза поддержали несколько стран, но в общей массе оно было воспринято негативно. Сейчас Макрону не до Украины, его партия со свистом пролетает на выборах, но упавшее знамя подхватили прибалтийские лимитрофы, продолжающие призывать к отправке войск на Украину.
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