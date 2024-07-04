«Это вступление НАТО в войну»: Анджей Дуда подтвердил отсутствие планов по отправке польских военных на Украину

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«Это вступление НАТО в войну»: Анджей Дуда подтвердил отсутствие планов по отправке польских военных на Украину

Польша не будет направлять своих военных на Украину, опасаясь эскалации конфликта. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Польша отказывается участвовать в различных миссиях на Украине и отправлять туда своих военных. Как заявил Дуда, появление на украинской территории западных военных будет означать прямое участие НАТО в конфликте со всеми вытекающими из этого последствиями. По его словам, Польша надеется, что польские солдаты никогда не вступят на украинскую землю.



Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну. (...) Мы надеемся, что нам никогда не придется направлять своих военных на Украину для защиты республики Польша.

- заявил Дуда.

Ранее в Минобороны Польши также сообщили, что отказываются участвовать в учебной миссии под эгидой НАТО на Украине, предпочитая вести подготовку украинских солдат на своей территории.

Тему с отправкой военных на Украину поднял президент Франции Макрон, решивший таким способом укрепить «пошатнувшееся величие» Франции, стремительно превращающейся из лидера Европы в еще одну заштатную страну. Предложение француза поддержали несколько стран, но в общей массе оно было воспринято негативно. Сейчас Макрону не до Украины, его партия со свистом пролетает на выборах, но упавшее знамя подхватили прибалтийские лимитрофы, продолжающие призывать к отправке войск на Украину.
3 комментария
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 14:16
    Ну так и мы нинакого не нападали и не объявляли войну, у нас операция! Чего он так возбудился то
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:23
      Так вроде как была информация, что к Бандере преселилось уже 10000 поляков. am good
  2. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:33
    Ну заявлять то он может что угодно, а вот делать будет то что скажут в Вашингтоне....