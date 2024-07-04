За справедливый мир, согласие и развитие: на саммите ШОС в Астане подписана итоговая декларация
В столице Казахстана завершил работу двухдневный саммит глав государств и правительств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Сегодня была подписана итоговая Астанинская декларация, впервые свою подпись под документом поставил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Накануне это государство стало десятым членом ШОС, торжественный прием состоялся до начала официальной части саммита, что позволило белорусскому лидеру полноправно участвовать во всех мероприятиях объединения.
В декларации отмечено, что сейчас в мире происходят глобальные тектонические сдвиги, затрагивающие все сферы международных отношений, включая экономику и политику. Фактически полным ходом идет формирование нового многополярного и справедливого миропорядка. Одновременно страны так называемого коллективного Запада не оставляют попыток уже не сохранить, а хотя бы частично вернуть былую доминирующую роль, не чураясь использовать для этого все возможные методы, в том числе силовые, и нарушая международные нормы.
В свою очередь, страны ШОС выступают за равноправные и взаимовыгодные партнерские отношения между всеми государствами, в том числе не входящими в объединение. С этой целью на саммите в Астане была принята Инициатива ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», участники объединения пригласили все мировое сообщество присоединиться к ней.
В декларации особо подчеркнуто, что государства-члены ШОС не будут участвовать в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела суверенных стран и противоречащих международному праву. Кроме того, в документе подчеркнута необходимость укрепления авторитета и эффективности ООН, в том числе проведение реформы, направленной на большую представленность развивающихся стран в этой международной организации.
В документе указано, что бесконтрольное и ничем не обусловленное наращивание некоторыми странами и военными блоками сил противоракетной обороны (ПРО), якобы для защиты национальной безопасности, на деле несет новые угрозы уже международной безопасности. Лидеры десяти государств выступили за мирное освоение космоса и запрет на милитаризацию околоземного пространства. Для предотвращения гонки вооружений в космосе предложено принять соответствующий международный юридически обязывающий документ.
В декларации заявлено о необходимости принятия дальнейших мер по борьбе с распространением терроризма и экстремизма в любых их формах, указано на необходимость наращивания совместных усилий по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации.
Участники саммита единогласно выступили против односторонних санкций и торговых ограничений, используемых странами Запада как инструмент получения международного конкурентного преимущества и в качестве давления на другие государства.
Среди других пунктов декларации значится готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане и необходимость реализации плана действий по ядерной программе Ирана. В целом, страны, входящие в ШОС, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Помимо итоговой декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане было подписано более 20 документов. Среди них проект Стратегии развития ШОС до 2035 года, программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, дорожная карта о сотрудничестве в рамках объединения и другие.
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