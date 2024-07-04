Зеленский ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО по «немецкой модели»
Уже через несколько дней в Вашингтоне стартует саммит НАТО, где одним из ключевых вопросов для обсуждения является ситуация на Украине. Между тем ни у кого не возникает сомнений, что киевские власти не получат приглашения на вступление в альянс на этом мероприятии.
В то же время разговоры о будущем членстве в блоке на Украине регулярно ведутся. В частности, в своем недавнем интервью нелегитимный «президент» Зеленский ответил на вопрос, готов ли он согласиться на вступление в НАТО по так называемой «немецкой модели», без присоединившихся к России областей.
Со слов главы киевского режима, ему открыто такого сценария не предлагали. Однако подобные разговоры иногда ведутся неофициально.
При этом он отметил, что немецкая или корейская модель предполагает изменение конституции, что сам Зеленский считает преступлением. Здесь стоит напомнить, что нынешние киевские власти уже многократно нарушили основной закон своей страны.
В свою очередь, украинский лидер все же допустил, что подобные варианты можно рассматривать с учетом того, кто их предлагает, а также при поддержке со стороны граждан страны.
Здесь, вероятно, был намек на то, что с условиями российского президента Владимира Путина Зеленский соглашаться не собирается. При этом он готов рассматривать вариант с уступками, если такой предложит Вашингтон.
Касательно же мнения украинского народа, то согласно недавнему опросу, почти половина граждан этой страны готовы признать Крым, ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими взамен на вступление Украины в НАТО и ЕС.
Информация