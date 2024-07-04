Во Львове подожгли дом военкома одного из районов города
На Украине продолжает резко возрастать недовольство в обществе деятельностью военных комиссариатов (или территориальных центров комплектования ТЦК, как их официально называют в стране).
По сути же это недовольство сегодняшней властью, сидящей в Киеве во главе с Зеленским, потерявшим легитимность.
Украинские граждане как открыто, так и тайно проводят акции, говорящие об их протесте против жёстких мер, которые применяют ТЦК к призывникам.
Как сообщает телеграм-канал «Украина.ру», минувшей ночью в городе Львове, что на западе Украины, неизвестные подожгли дом начальника одного из районных ТЦК города.
Согласно информации, опубликованной украинским политологом и блогером Александром Семченко у себя в Telegram, дом начальника львовского военкомата почти полностью выгорел, а он сам был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Имя пострадавшего военкома пока неизвестно. Семченко отметил, что власти замалчивают информацию об этом инциденте.
Ранее в ряде регионов страны были случае поджогов автомобилей, принадлежащих представителям ТЦК. Так, например, в конце мая в Харькове был сожжен целый автопарк, который пренадлежал семье одного из руководителей ТЦК Салтовского района города.
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