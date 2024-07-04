Показаны кадры очередного применения ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Харьковской области
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В сети опубликованы кадры очередного применения ВКС РФ трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям боевиков киевского режима на окраине города Волчанск Харьковской области.
На снятых разведывательным беспилотником кадрах объективного контроля можно увидеть мощный взрыв на месте прилета российского боеприпаса. Применение трехтонных авиабомб постепенно становится обыденностью, при этом можно убедиться, что точность попадания и дальность применения боеприпасов этого типа продолжает увеличиваться.
Впервые применение корректируемой ФАБ-3000 в зоне проведения военной операции на Украине было зафиксировано в июне текущего года и с тех пор стало практически ежедневным. Наиболее часто ФАБ-3000 применяются в Харьковской области, куда противник перебросил значительное количество резервов, пытаясь задержать наступление ВС РФ.
Разрушительная мощь ФАБ-3000 такова, что, даже если удар произошел на некотором расстоянии от конкретной цели, воздействие взрыва может оказаться смертельными для всего живого в радиусе более километра. Еще опаснее для противника планирующие авиабомбы делает тот факт, что эти боеприпасы сбрасывается вне зоны действия ПВО противника.
Как можно убедиться, ФАБ с УМПК достигли приемлемой точности и продолжают совершенствоваться в этом направлении. Точный прилет мощной авиабомбы способен уничтожить пролет моста, а то и его опоры, строение заводского цеха или крупный инфраструктурный объект.
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