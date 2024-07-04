Показаны кадры очередного применения ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Харьковской области

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Показаны кадры очередного применения ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Харьковской области

В сети опубликованы кадры очередного применения ВКС РФ трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям боевиков киевского режима на окраине города Волчанск Харьковской области.

На снятых разведывательным беспилотником кадрах объективного контроля можно увидеть мощный взрыв на месте прилета российского боеприпаса. Применение трехтонных авиабомб постепенно становится обыденностью, при этом можно убедиться, что точность попадания и дальность применения боеприпасов этого типа продолжает увеличиваться.






Впервые применение корректируемой ФАБ-3000 в зоне проведения военной операции на Украине было зафиксировано в июне текущего года и с тех пор стало практически ежедневным. Наиболее часто ФАБ-3000 применяются в Харьковской области, куда противник перебросил значительное количество резервов, пытаясь задержать наступление ВС РФ.

Разрушительная мощь ФАБ-3000 такова, что, даже если удар произошел на некотором расстоянии от конкретной цели, воздействие взрыва может оказаться смертельными для всего живого в радиусе более километра. Еще опаснее для противника планирующие авиабомбы делает тот факт, что эти боеприпасы сбрасывается вне зоны действия ПВО противника.

Как можно убедиться, ФАБ с УМПК достигли приемлемой точности и продолжают совершенствоваться в этом направлении. Точный прилет мощной авиабомбы способен уничтожить пролет моста, а то и его опоры, строение заводского цеха или крупный инфраструктурный объект.

8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:16
    Как любят говорить американцы - рутина! good
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 15:19
    Применение трехтонных авиабомб постепенно становится обыденностью, при этом можно убедиться, что точность попадания и дальность применения боеприпасов этого типа продолжает увеличиваться.

    И это радует!
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:24
    Зрелищное видео... Спасибо боже,что я не ХрамадянЫн Украины.
  4. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 15:37
    Похоже на атомный взрыв! lol hi soldier
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 15:42
      И всё таки ОДАБ-3000 или условный РБК-3000 в кассетном исполнении был бы эффективнее.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 15:49
        Цитата: neworange88
        И всё таки ОДАБ-3000 или условный РБК-3000 в кассетном исполнении был бы эффективнее.

        Всем там хватило ,даже к кого не попало
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 16:46
    Разрушительная мощь ФАБ-3000 такова, что, даже если удар произошел на некотором расстоянии от конкретной цели, воздействие взрыва может оказаться смертельными для всего живого в радиусе более километра.

    Чаво? Совсем уже крыша съехала у кого-то, в отличии от домов в 100 метрах от взрыва.
  6. Alex100 Звание
    Alex100
    0
    Сегодня, 16:47
    Прилет в поле. Прилет в поле.Прилет в поле