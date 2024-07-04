Минобороны подтвердило уничтожение истребителя МиГ-29 ВС ВСУ в ходе удара по аэродрому Долгинцево
Российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, противник вынужден уйти в оборону. Прошедшие сутки значительных изменений не принесли, тем не менее наши сумели прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении и под Торецком.
За минувшие сутки населенных пунктов российские войска не брали, освобожденные Сокол и Восход на Покровском направлении, скорей всего, войдут уже в новую сводку Минобороны, сейчас идет их зачистка. Имеются продвижения в Красногоровке и под Угледаром, взято под контроль село Сотницкий Казачок в Харьковской области.
Подразделения группировки войск «Север» вперед не продвигались, встречные бои идут по-прежнему в Волчанске и под Липцами, здесь ВСУ пытаются перейти в наступление, наши им этого сделать не дают. Все остальные группировки войск «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» сумели занять «более выгодные рубежи» и улучшить «положение по переднему краю». Более подробной информации Минобороны не дает, идет ежедневная трудная боевая работа.
В течение суток ВС России нанесли серию ударов ракетами и дронами-камикадзе по выявленным целям в тылу украинской армии, уничтожив на аэродроме базирования истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, речь идет про аэродром Долгинцево в районе Кривого Рога (Днепропетровская область). Про поражение двух штурмовиков Су-25 в сводке ничего не сказано. Также были поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА.
ПВО за сутки сбило 37 беспилотников, одну французскую управляемую авиабомбу «Hammer», американскую противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.
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