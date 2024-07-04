Reuters: США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за его работы в России
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Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank ограничением доступа к операциям с использованием американского доллара, если банк продолжит работу в России и сотрудничество с подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет издание Reuters.
В материале говорится, что данный инцидент произошел еще в мае, когда финансовая организация собиралась совершить крупную сделку с одной из компаний, принадлежащей вышеупомянутому миллиардеру. При этом после угроз со стороны Вашингтона банк расторг соглашение.
В то же время, как пишет издание, давление на австрийский Raiffeisen Bank со стороны США не только не ослабло, но и продолжает усиливаться. В Вашингтоне требуют от руководства банка полностью прекратить работу в России.
В свою очередь в «Райффайзенбанк» отметили, что уже прилагают максимум усилий для сокращения операций с кредитами и депозитами на территории России. При этом последних у банка там на 14 млрд евро.
Журналисты Reuters пишут, что ситуацией с возможными санкциями сильно обеспокоены в Австрии. Отключение Raiffeisen Bank от доллара там называют «фатальным» исходом. В то же время сам банк и вовсе попал в ловушку, так как более половины его прибыли приходится на клиентов из России.
Стоит отметить, что подобными действиями США в очередной раз продемонстрировали всему миру «токсичность» своей валюты, которая в любой момент может быть использована для политического давления. На этом фоне лидерам развивающихся и развитых стран стоило бы задуматься об ускорении процесса создания альтернативы существующей резервной валюте.
pixabay.com
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