Reuters: США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за его работы в России

Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank ограничением доступа к операциям с использованием американского доллара, если банк продолжит работу в России и сотрудничество с подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет издание Reuters.В материале говорится, что данный инцидент произошел еще в мае, когда финансовая организация собиралась совершить крупную сделку с одной из компаний, принадлежащей вышеупомянутому миллиардеру. При этом после угроз со стороны Вашингтона банк расторг соглашение.В то же время, как пишет издание, давление на австрийский Raiffeisen Bank со стороны США не только не ослабло, но и продолжает усиливаться. В Вашингтоне требуют от руководства банка полностью прекратить работу в России.В свою очередь в «Райффайзенбанк» отметили, что уже прилагают максимум усилий для сокращения операций с кредитами и депозитами на территории России. При этом последних у банка там на 14 млрд евро.Журналисты Reuters пишут, что ситуацией с возможными санкциями сильно обеспокоены в Австрии. Отключение Raiffeisen Bank от доллара там называют «фатальным» исходом. В то же время сам банк и вовсе попал в ловушку, так как более половины его прибыли приходится на клиентов из России.Стоит отметить, что подобными действиями США в очередной раз продемонстрировали всему миру «токсичность» своей валюты, которая в любой момент может быть использована для политического давления. На этом фоне лидерам развивающихся и развитых стран стоило бы задуматься об ускорении процесса создания альтернативы существующей резервной валюте.

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