Reuters: США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за его работы в России

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Reuters: США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за его работы в России

Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank ограничением доступа к операциям с использованием американского доллара, если банк продолжит работу в России и сотрудничество с подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет издание Reuters.

В материале говорится, что данный инцидент произошел еще в мае, когда финансовая организация собиралась совершить крупную сделку с одной из компаний, принадлежащей вышеупомянутому миллиардеру. При этом после угроз со стороны Вашингтона банк расторг соглашение.



В то же время, как пишет издание, давление на австрийский Raiffeisen Bank со стороны США не только не ослабло, но и продолжает усиливаться. В Вашингтоне требуют от руководства банка полностью прекратить работу в России.

В свою очередь в «Райффайзенбанк» отметили, что уже прилагают максимум усилий для сокращения операций с кредитами и депозитами на территории России. При этом последних у банка там на 14 млрд евро.

Журналисты Reuters пишут, что ситуацией с возможными санкциями сильно обеспокоены в Австрии. Отключение Raiffeisen Bank от доллара там называют «фатальным» исходом. В то же время сам банк и вовсе попал в ловушку, так как более половины его прибыли приходится на клиентов из России.

Стоит отметить, что подобными действиями США в очередной раз продемонстрировали всему миру «токсичность» своей валюты, которая в любой момент может быть использована для политического давления. На этом фоне лидерам развивающихся и развитых стран стоило бы задуматься об ускорении процесса создания альтернативы существующей резервной валюте.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:12
    США без санкций жить просто не могут,а то окочурятся и ласты склеют . laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:19
      Да как они смеют плющить банк у которого был официальным лицом - Вурст,который Кончита. wassat
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:24
        Значит бородатость этой Кончиты недостаточна..... wassat Маловата бородатость и кончитость. lol
        Андрей hi
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:29
    . ограничением доступа к операциям с использованием американского доллара, если банк продолжит работу в России

    Решение- похоронить доллар... пусть себя этими фантикам посыпают...б
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:53
    Вот это я понимаю законы рынка в США . Если кто то там не понял рынка,то мы отключим газ
    1. Задира Звание
      Задира
      0
      Сегодня, 17:08
      Вот это я понимаю законы рынка в США

      Это законы капитализма как системы общественных отношений, о чем В.И. Ленин детально рассказал в своих работах.
      Это только ВВП витает в облаках с мечтами о свободной конкуренции в капиталистическом мире what
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:00
    В финансовой мафии быть по волчьи выть. Банда не церемонится, бьет своих, чтобы чужие боялись.
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 16:03
    Банк свой бизнес в России уже практически остановил. Сейчас он просто работает по старым договорам.