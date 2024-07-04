Картаполов: Россия готова максимально быстро запустить производство ракет средней и меньшей дальности
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Россия готова максимально быстро развернуть производство ракет средней и меньшей дальности, для этого не потребуется восстанавливать старые заводы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Российский парламентарий ответил на вопрос корреспондента Life.ru о возможном возобновлении производства ракет средней и меньшей дальности, заявив, что если президент поставил такую задачу, то она будет выполнена в кратчайшие сроки. При этом для запуска производства данных ракет не требуется восстановление старых заводов, у России имеются новые технологии.
Мы к этому готовы. Если президент такое решение принял, значит, оно будет выполнено в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.
- заявил Картаполов, добавив, что размещать ракеты Россия будет так, что Западу станет «некомфортно».
Напомним, что в конце июня Владимир Путин провел совещание Совбеза России по вопросу моратория на производство и размещение ракет средней и меньшей дальности. До этого президент поддержал идею начать производство РСМД в ответ на аналогичные действия США.
Согласно международной классификации, ракетами средней дальности считаются ракеты, способные поражать цели на дальности от 1000 до 5500 км. Ракеты, способные бить на дальность от 500 до 1000 км, считаются меньшей дальности.
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