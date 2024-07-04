Картаполов: Россия готова максимально быстро запустить производство ракет средней и меньшей дальности

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Картаполов: Россия готова максимально быстро запустить производство ракет средней и меньшей дальности

Россия готова максимально быстро развернуть производство ракет средней и меньшей дальности, для этого не потребуется восстанавливать старые заводы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Российский парламентарий ответил на вопрос корреспондента Life.ru о возможном возобновлении производства ракет средней и меньшей дальности, заявив, что если президент поставил такую задачу, то она будет выполнена в кратчайшие сроки. При этом для запуска производства данных ракет не требуется восстановление старых заводов, у России имеются новые технологии.



Мы к этому готовы. Если президент такое решение принял, значит, оно будет выполнено в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

- заявил Картаполов, добавив, что размещать ракеты Россия будет так, что Западу станет «некомфортно».

Напомним, что в конце июня Владимир Путин провел совещание Совбеза России по вопросу моратория на производство и размещение ракет средней и меньшей дальности. До этого президент поддержал идею начать производство РСМД в ответ на аналогичные действия США.

Согласно международной классификации, ракетами средней дальности считаются ракеты, способные поражать цели на дальности от 1000 до 5500 км. Ракеты, способные бить на дальность от 500 до 1000 км, считаются меньшей дальности.
18 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    -3
    Сегодня, 15:31
    Медленно ракеты улетают в даль...
    Встречи с ними враг России жди...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:11
      Россия готова максимально быстро развернуть производство ракет средней и меньшей дальности, для этого не потребуется восстанавливать старые заводы...

      Все как всегда... Сначала быстро их пилим, потом медленно строим... А строить (производить) надо было ещё вчера...
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:34
    Вроде как много лет назад был шум, что наш "Калибр" может летать куда дальше заявленных ТТХ не подпадающих под договоры.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 15:53
      Вот по этому заводы новые и не требуется строить. Всё построено до нас.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 16:02
        Вот по этому заводы новые и не требуется строить. Всё построено до нас.

        Строить может и не требуется но средства будут выделены и в том числе на строительство. А потом через N-ое время окажется что кто то не плохо так наварился на всём этом. Но это будет потом. Ракеты вообще такая вещь что их до поры до времени ни кто не видит ну а когда приходит время их применять тут то и выясняется что они только на бумаге в большом колличестве.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 15:56
      Так морской вариант и летает (и не попадает по договоры ибо морской). Шум был из-за его сухопутного варианта - мы заявляли, что он соблюдает ограничения (а джентльменам принято верить на слово), а США не могли поверить, что мы делаем "кастрированную" сухопутную версию.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 16:04
        Ну да. Вот поэтому новость похожа на правду.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:45
      За РСМД! drinks
      Хотелось бы, что бы темпы производства были выше, чем при Хрущёве.
      Мы ракеты як колбасы шлепаем. (С) НСХ.
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 15:38
    Одни рапорты, бывший зам. МО странно соскочил от СК, но дочери успел организовать бизнес с МО. Плюнуть не куда, одни святые люди у которых слова расходятся с делом.
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Сегодня, 15:40
    Картаполов, добавив, что размещать ракеты Россия будет так, что Западу станет «некомфортно

    "Будет", "станет", "некомфортно". Вы же генерал, а не пресс-секретать президента, говорите по сути.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 15:53
      Генералы умеют пургу нагонять не хуже Пескова.
    2. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +2
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Ясная
      "Будет", "станет", "некомфортно".

      Это еще что! Оцените глубину мысли: один пёрл картаполовский чего стоит?
      ...для запуска производства данных ракет не требуется восстановление старых заводов, у России имеются новые технологии.
      Блин!!! Это что же получается-то??? Ракеты будут "выращивать" по "новым технологиям", прямо в лабораториях, в пробирках. И даже "ЗАВОДОВ не нужно" !!! fellow
      Это от того, что язык опережает мысли: материальное производство без индустриальной базы невозможно. А основой этой самой базы как раз и являются те самые ЗАВОДЫ! yes
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:43
    Такие ракеты со взрывчаткой ,можно запускать прямо с поля возле цеха .
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 15:47
    Почему именно депутаты стараются о чём-то положительном первыми прокукарекать?
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 15:54
      Штоп из кресла депутатского не выгнали. Имитируют свою полезность.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 15:59
      Потому что это их работа - громко кукарекать. У военных - если речь не о пресс-секретаре) принято молчать.
  7. Степняк Звание
    Степняк
    +5
    Сегодня, 15:54
    Помню как стёкла в окнах дребезжали, когда горбатый сокращал советский арсенал. Я жил тогда недалеко от Сары-Озека. Не думал, что круг замкнётся ещё при моей жизни. Видел как разбрасывают камни. Увижу как их собирают. Или как камня на камне не останется...
  8. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    0
    Сегодня, 17:00
    Цитата: Удав КАА
    основой этой самой базы как раз и являются те самые ЗАВОДЫ!
    Знаете те самые заводы?