На Украине провели опрос об отношении граждан к идее «экономического бронирования» от мобилизации

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На Украине провели опрос об отношении граждан к идее «экономического бронирования» от мобилизации

В украинском обществе существует идея освобождения от призыва в армию за официально одобренную и ежемесячно выплачиваемую сумму. На Украине провели опрос об отношении граждан к идее такого «экономического бронирования» от мобилизации.

Исследование проводилось агентством Info Sapiens по заказу украинского телеканала «Суспильне».



Выяснилось, что 48 процентов опрошенных такую инициативу не поддерживают. Но в то же время 38 процентов отнеслись к ней положительно. Оставшиеся 14 процентов не смогли определиться с ответом.

Примечательно, что отношение к идее «экономического бронирования» зависит от возраста и региона проживания респондентов. Ожидаемо, что среди граждан 18-34 лет процент противников «откупа» от мобилизации несколько ниже, чем в других возрастных категорий, и составляет 40 процентов, а не 48.

Также исследователи постарались выяснить, подходит ли для такой выплаты сумма 20 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей) в месяц. 34 процента высказались категорически против любой подобной мзды, независимо от ее размера. 12 процентов заявило, что сумма правильная. Остальные ответили, что она должна быть больше или меньше. Были и те, кто затруднился с ответом.

В интервью украинским журналистам депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. Они это делают, чтобы не попасть под мобилизацию. По мнению законодателя, данная цифра была бы значительно меньшей, если бы в стране действовал закон об «экономическом бронировании».
16 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 15:34
    Придумали же термин «экономическое бронирование». Назвали бы проще и понятней - откуп.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:00
      Также исследователи постарались выяснить, подходит ли для такой выплаты сумма 20 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей) в месяц.

      В общем те кто успел сбежать за кордон, смогут считать что сэкономили(ну или заработали) по 20 тысяч гривен в месяц... Средняя пенсия на Украине на начало 2024 составляла 5385 гривен, То есть все "ухилянты" как бы смогут читать себя пенсионерами с повышенной почти в три раза пенсией...
      Ну ничего себе, блин!!! Чтоб я так жил... fellow
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 15:34
    И деньги заберут и на фронт отправят, людоловы уличные разбираться не будут платил или не платил. "Демократическое" государство однако.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Лешак
      людоловы уличные разбираться не будут

      Заплатившим выдадут жовто-блакитные майданные шаровары, как охранительный знак.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 16:09
        Заплатившим выдадут жовто-блакитные майданные шаровары,
        ...не...как в кин дза дзе просто жёлтые...а малиновые только при наличии пачки кэцэ
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +1
        Сегодня, 16:15
        Цитата: antiaircrafter
        Заплатившим выдадут жовто-блакитные майданные шаровары, как охранительный знак.

        Жёлтый тризуб на грудь. И в гетто - чтоб остальные не прибили и чтобы ТЦК не заловили.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:34
    У кого есть деньги, тот и сам может решить проблемы. Купить белый билет.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 15:41
      ТермиНахТер (Николай)
      Тех у кого есть деньги, на улицах не ловят. По улицам они не ходят и на остановках автобусов и трамваев не стоят. Они ездят на "крутых тачках" и все сотрудники ДАИ знают их номера.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 16:49
        Ну, вы говорите за очень богатых. Я имел в виду, условно средний класс. Наличие машины не спасает. Фильтруют и на блок - постах и по городу мобильные блок - посты, выставляют конусы, оставляют одну полосу движения и проверяют все машины.
  4. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 15:37
    В украинском обществе существует идея освобождения от призыва в армию за официально одобренную и ежемесячно выплачиваемую сумму."

    Надеюсь они понимают что в таком случае война для них будет до невозможного. Пока Россия до Польши не дойдет.

    Бизнес и ничего личного.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:40
    Дебильная идея - бедные на фронт попадут при любом раскладе,а детей чиновников отмажут на ворованных деньгах .
    Демократия,понимать надо !
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:40
    Горячо.... откусить хоть малость от последнего пирога..... пятки горят, когти рвать надоть....
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:50
    И каждый месяц громодянам надо будет брать кредит под волю! laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:00
      И банк, один раз дав, перестать уже не сможет..
      ...... или плакали ваши денежки
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 16:06
    ну вот и правильно...узаконенный рэкет ...чё хотели то и получают....
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:18
    fool На простака не нужен нож... Завтра откупившимся просто скажут что их данных в базе нет и потащат за хибон не слушая причитания, поддавая под зад для ускорения. Что с ними произошло?! Ведь были же люди как люди и так оскотинились...