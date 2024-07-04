На Украине провели опрос об отношении граждан к идее «экономического бронирования» от мобилизации
В украинском обществе существует идея освобождения от призыва в армию за официально одобренную и ежемесячно выплачиваемую сумму. На Украине провели опрос об отношении граждан к идее такого «экономического бронирования» от мобилизации.
Исследование проводилось агентством Info Sapiens по заказу украинского телеканала «Суспильне».
Выяснилось, что 48 процентов опрошенных такую инициативу не поддерживают. Но в то же время 38 процентов отнеслись к ней положительно. Оставшиеся 14 процентов не смогли определиться с ответом.
Примечательно, что отношение к идее «экономического бронирования» зависит от возраста и региона проживания респондентов. Ожидаемо, что среди граждан 18-34 лет процент противников «откупа» от мобилизации несколько ниже, чем в других возрастных категорий, и составляет 40 процентов, а не 48.
Также исследователи постарались выяснить, подходит ли для такой выплаты сумма 20 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей) в месяц. 34 процента высказались категорически против любой подобной мзды, независимо от ее размера. 12 процентов заявило, что сумма правильная. Остальные ответили, что она должна быть больше или меньше. Были и те, кто затруднился с ответом.
В интервью украинским журналистам депутат Рады Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. Они это делают, чтобы не попасть под мобилизацию. По мнению законодателя, данная цифра была бы значительно меньшей, если бы в стране действовал закон об «экономическом бронировании».
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