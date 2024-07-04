Председатель КНР на саммите ШОС призвал страны-участницы активнее обмениваться разведывательными данными

4 июля в Казахстане проходит саммит руководителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в данном важном мероприятии в столицу РК съехались лидеры целого ряда стран, в том числе президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и так далее.С интересным заявлением на саммите выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер призвал страны-участницы ШОС интенсивнее обмениваться разведывательными данными. Такой обмен осуществляется и сейчас, но Си Цзиньпин хочет, чтобы он был более активным и полным.У китайского лидера есть все основания настаивать на интенсификации обмена разведывательной информацией. Одной из ключевых проблем на евразийском пространстве, в той или иной мере затрагивающей практически все страны ШОС, является терроризм и экстремизм. Спецслужбам стран, входящих в объединение, действительно следует активизировать усилия по обмену информацией о деятельности террористических и экстремистских группировок.Другая проблема – подрывная деятельность западных разведывательных служб в странах Евразии. Известно, что спецслужбы ряда западных стран через подконтрольные политические структуры провоцируют «цветные революции», массовые беспорядки в странах региона. Для противодействия подобной активности иностранных игроков также следует активизировать процесс обмена разведывательной информацией.Поэтому руководителям стран-участниц ШОС действительно стоило бы прислушаться к заявлению Си Цзиньпина. Безопасность на евразийском пространстве гораздо проще обеспечивать совместными усилиями.Напомним, что в настоящее время в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) входят Российская Федерация, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей в ШОС, кроме того заявки на статус наблюдателей подавали Алжир, Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, Израиль, Ирак, Сирия и Лаос. Наконец, партнерами ШОС являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Мальдивские острова, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Шри-Ланка.

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