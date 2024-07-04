Председатель КНР на саммите ШОС призвал страны-участницы активнее обмениваться разведывательными данными

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Председатель КНР на саммите ШОС призвал страны-участницы активнее обмениваться разведывательными данными

4 июля в Казахстане проходит саммит руководителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в данном важном мероприятии в столицу РК съехались лидеры целого ряда стран, в том числе президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и так далее.

С интересным заявлением на саммите выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер призвал страны-участницы ШОС интенсивнее обмениваться разведывательными данными. Такой обмен осуществляется и сейчас, но Си Цзиньпин хочет, чтобы он был более активным и полным.

У китайского лидера есть все основания настаивать на интенсификации обмена разведывательной информацией. Одной из ключевых проблем на евразийском пространстве, в той или иной мере затрагивающей практически все страны ШОС, является терроризм и экстремизм. Спецслужбам стран, входящих в объединение, действительно следует активизировать усилия по обмену информацией о деятельности террористических и экстремистских группировок.

Другая проблема – подрывная деятельность западных разведывательных служб в странах Евразии. Известно, что спецслужбы ряда западных стран через подконтрольные политические структуры провоцируют «цветные революции», массовые беспорядки в странах региона. Для противодействия подобной активности иностранных игроков также следует активизировать процесс обмена разведывательной информацией.

Поэтому руководителям стран-участниц ШОС действительно стоило бы прислушаться к заявлению Си Цзиньпина. Безопасность на евразийском пространстве гораздо проще обеспечивать совместными усилиями.

Напомним, что в настоящее время в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) входят Российская Федерация, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей в ШОС, кроме того заявки на статус наблюдателей подавали Алжир, Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, Израиль, Ирак, Сирия и Лаос. Наконец, партнерами ШОС являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Мальдивские острова, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Шри-Ланка.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 15:38
    Председатель КНР на саммите ШОС призвал страны-участницы активнее обмениваться разведывательными данными

    Ну на конец то ! Явное формирование нового мира и новых правил ,где США ни за кем не присматривают
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -4
      Сегодня, 15:42
      Цитата: APASUS
      Явное формирование нового мира

      Да не, это он в своих интересах пытается расширить свою осведомлённость за счёт ресурсов чужих разведок.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 15:44
        Цитата: antiaircrafter
        Да не, это он в своих интересах пытается расширить свою осведомлённость за счёт ресурсов чужих разведок.

        Тут более глубокое проникновение. Привязка происходит к одному из берегов .Думаю Китай знает гораздо больше ,но он формирует клуб стран,клуб союзников и это первый звоночек
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          -1
          Сегодня, 16:09
          Тогда и начинать бы следовало с самого себя -пусть бы выложил собравшимся всё, что о них и их странах знает китайская разведка!
        2. SEVERIN Звание
          SEVERIN
          +1
          Сегодня, 16:31
          Проникновение действительно глубокое, и это радует, но многие страны семейства ШОС друзьями и тем более союзниками нам не являются, так - попутчики, но хотя бы это хорошо.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 16:20
      . нового мира и новых правил ,где США ни за кем не присматривают

      Я бы даже сказал - формируют мир, в котором сша остаются за бортом.
      Смысл любой организации в том, чтобы обьединившись получить преимущество над остальными, не являющимися членами этой организации. И за бортом однозначно окажутся сша и канада, возможно и британия с норвегией, швецией, финами и прочими шавками.
      В общем кто-то не успеет, а кого-то не пустят
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:45
    [quote так далее. [/quote]
    Тема не раскрытата... итд- это кто?
  3. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 16:22
    Very good. Russia and China cleary sensed the threat posed by NATO in the Asia-Pacific region. Japan, South Korea, India, Phillippines, Taiwan etc must stop dancing according to the tunes of USA. Blind Anglo-American worship must be stopped. The Anglo-American circus company - NATO should be tamed.