Просим вас зарегистрировать нарушение. Мы никуда не уйдем и будем весь день, если потребуется, звонить в службу 112, потому что мы имеем право присутствовать на заседании парламента, и вы как полиция обязаны реагировать на наши звонки и обязаны обеспечить соблюдение закона

Руководство Республики Молдова во главе с прозападным президентом Майей Санду, готовой даже «подарить» страну Румынии ради евроинтеграции, очевидно беря пример с Зеленского, всеми возможными способами старается ограничить деятельность оппозиции. На этот раз, что называется, под раздачу попали депутаты парламента от оппозиционной партии «Победа».В середине прошлого месяца спикер молдавского парламента от правящей президентской партии «Действие и справедливость» (ПДС) Игорь Гросу запретил оппозиционным депутатам фракции «Победа» участвовать в пяти ближайших пленарных заседаниях законодательного органа страны. Предлогом для такого решения стало якобы нарушение дисциплины. Когда оппозиционным депутатам отключили микрофоны во время одного из заседаний, они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Причем в ходе перепалки члены ПДС покинули зал парламента.В список «запрещенных» депутатов попали пятеро членов фракции «Победа». Оппозиционеры оспорили решение спикера о запрете посещать заседания в суде, заявление находится на рассмотрении. Однако сегодня, когда они пришли в парламент, охрана не пропустила их в зал заседаний. В ответ члены партии «Победа» устроили акцию протеста в холле и даже вызвали полицию, назвав решение спикера незаконным.— заявила прибывшим на вызов к зданию парламента полицейским один из лидеров оппозиционного объединения Марина Таубер.Все происходящее в холле парламента Таубер сняла на видео и выложила в своем телеграм-канале. Она написала, что решение Гросу незаконное, так как такой запрет не предусмотрен регламентом парламента, нет соответствующих статей и в молдавском законодательстве. Таубер заявила, что спикер фактически «совершил должностное преступление, за которое он обязательно ответит».Оппозиционные парламентарии продолжают свою акцию, надеясь привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой других оппозиционных сил. Один из опальных депутатов, Василий Боля, выступил со специальным заявлением, напомнив, что в соответствии с законом, как только подается предварительный запрос, решение спикера парламента приостанавливается до вынесения окончательного решения. На место прибыли и репортеры телевидения.Ранее молдавские власти запретили оппозиционную партию «Шор», объявив ее деятельность антиконституционной. После этого основатель партии Илан Шор, скрывающийся от уголовного преследования за границей, учредил партию «Победа». Представители и других политических формирований, в том числе партии социалистов, партии «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.Против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которая сильно критикует Майю Санду и, что хуже всего в понимании нынешнего молдавского руководства, даже встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, вообще возбуждено уголовное дело. Впрочем, Гуцул это не напугало. Она заявила, что и дальше будет противостоять прозападной политике Санду и готова даже объявить о суверенитете Гагаузии в случае присоединения Молдавии к Румынии.