Госдума приняла поправки в бюджет на 2024 год, предусматривающие увеличение дефицита до 1,1 процента ВВП

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Госдума приняла поправки в бюджет на 2024 год, предусматривающие увеличение дефицита до 1,1 процента ВВП

Нижняя палата российского парламента сегодня во втором и третьем чтении приняла поправки в бюджет на текущий год. Ранее данный документ был инициирован правительством РФ.

В новой редакции предусмотрено увеличение дефицита бюджета на фоне одновременного снижения доходов и роста расходов.



Так, в документе говорится, что доходная часть после снижения на 2,77 млрд рублей составит 35,062 триллиона, что соответствует 18,3% от общего ВВП страны. В свою очередь, расходы вырастут на 521,972 млрд и составят 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП).

В конечном счете, дефицит бюджета теперь составляет 2,12 трлн, что соответствует 1,1 проценту от ВВП. В предыдущей редакции бюджетного закона данный показатель составлял 1,595 трлн рублей.

Со слов спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, основное увеличение бюджетных расходов связано с социальными программами, включая продление программы «Семейная ипотека», увеличение выплат ветеранам, индексацию пенсий и стипендий и др.

Стоит добавить, что в этом же документе указывается рост внутреннего государственного долга с 26,637 трлн рублей до 26,68 трлн. При этом внешний долг РФ, наоборот, сократился с 64 до 63 млрд долларов.
7 комментариев
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  1. iiggi Звание
    iiggi
    -1
    Сегодня, 16:13
    Молодцы, повысили ЕДВ ВБД на уровень инфляции и деньги сразу закончились, умора...
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -2
      Сегодня, 16:15
      Цитата: iiggi
      Молодцы, повысили ЕДВ ВБД на уровень инфляции и деньги сразу закончились, умора...

      Не закончились, а ещё глубже ушли в минус
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 16:42
        Цитата: BlackMokona
        Не закончились, а ещё глубже ушли в минус

        А может к концу года опять профицит бюджета ? Цыплят по осени считают . Дождемся цыфр выполнения бюджета за 24 год . Экономисты сплошь выдают консервативные прогнозы , для создания иллюзии успехов . hi
  2. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 16:16
    в этом же документе указывается рост внутреннего государственного долга с 26,637 трлн рублей до 26,68 трлн. При этом внешний долг РФ, наоборот, сократился с 64 до 63 млрд долларов.
    Всё правильно, долги партнёрам надо отдавать, а своё быдло потерпит.
  3. Ю-81 Звание
    Ю-81
    +1
    Сегодня, 16:19
    А что с доходами у олигархов? У них тоже снижение доходы произойдёт? Что там с поставкой газа через Украину? Это другое? Задолбали, блин. Патриоты хреновы.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 16:38
    Вообще кто-то хоть что-то понял? Бюджет всегда должен быть в дефиците, деньги должны делать деньги, а не лежать в кубышке, из которой их могут и не вернуть, как уже было недавно. Дефицит бюджета запланирован в 1%от ввп. А рост ввп ожидается в следующем году не менее двух-трёх процентов. При этом
    . основное увеличение бюджетных расходов связано с социальными программами, включая продление программы «Семейная ипотека», увеличение выплат ветеранам, индексацию пенсий и стипендий и др.

    Чем-то недовольны некоторые господа комментаторы?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:45
    Как бы у нас действует по прежнему " бюджетное правило" и ФНБ ликвидных средств 2,6 % ВВП.Паниковать сегодня начнём после отчёта Набиулиной сегодня ,может быть.