Госдума приняла поправки в бюджет на 2024 год, предусматривающие увеличение дефицита до 1,1 процента ВВП

Нижняя палата российского парламента сегодня во втором и третьем чтении приняла поправки в бюджет на текущий год. Ранее данный документ был инициирован правительством РФ.В новой редакции предусмотрено увеличение дефицита бюджета на фоне одновременного снижения доходов и роста расходов.Так, в документе говорится, что доходная часть после снижения на 2,77 млрд рублей составит 35,062 триллиона, что соответствует 18,3% от общего ВВП страны. В свою очередь, расходы вырастут на 521,972 млрд и составят 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП).В конечном счете, дефицит бюджета теперь составляет 2,12 трлн, что соответствует 1,1 проценту от ВВП. В предыдущей редакции бюджетного закона данный показатель составлял 1,595 трлн рублей.Со слов спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, основное увеличение бюджетных расходов связано с социальными программами, включая продление программы «Семейная ипотека», увеличение выплат ветеранам, индексацию пенсий и стипендий и др.Стоит добавить, что в этом же документе указывается рост внутреннего государственного долга с 26,637 трлн рублей до 26,68 трлн. При этом внешний долг РФ, наоборот, сократился с 64 до 63 млрд долларов.

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