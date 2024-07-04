По мнению узурпировавшего власть на Украине после завершения срока своих президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского, российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского кризиса. Как и первый "саммит мира" в Швейцарии, мероприятие планирует организовать Киев.В интервью американскому телеканалу Bloomberg TV Зеленский заявил, что следующая встреча должна проходить в формате, предусмотренном Киевом, и в ней будут принимать участие представители "большинства стран мира". При этом глава киевского режима не уточнил, какой смысл России отправлять свою делегацию на заведомо провальное мероприятие, в ходе которого Киев будет в очередной раз пытаться продвигать свою обычную повестку, предусматривающую фактическую капитуляцию РФ.Однако, возможность визита президента РФ Владимира Путина на организованный Киевом очередной "саммит мира" Зеленский не рассматривает, при этом утверждая, что российский лидер якобы "боится покидать страну". Глава киевского режима предложил отвести роль посредников в возможных переговорах США и Китаю, несмотря на то, что между этими странами существуют определенные разногласия.Стоит отметить, что Зеленский и другие представители киевского режима весьма опрометчиво поспешили отказаться принять озвученные Путиным вполне выгодные для Украины условия заключения мира, согласно которым предполагалось сохранение украинской государственности с выходом к Черному морю и собственной армией. Следующее предложение Москвы, вероятнее всего, будет намного хуже для Киева.

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