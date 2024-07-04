Зеленский: Представители РФ должны принять участие во втором «саммите мира»

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Зеленский: Представители РФ должны принять участие во втором «саммите мира»

По мнению узурпировавшего власть на Украине после завершения срока своих президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского, российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского кризиса. Как и первый "саммит мира" в Швейцарии, мероприятие планирует организовать Киев.

В интервью американскому телеканалу Bloomberg TV Зеленский заявил, что следующая встреча должна проходить в формате, предусмотренном Киевом, и в ней будут принимать участие представители "большинства стран мира". При этом глава киевского режима не уточнил, какой смысл России отправлять свою делегацию на заведомо провальное мероприятие, в ходе которого Киев будет в очередной раз пытаться продвигать свою обычную повестку, предусматривающую фактическую капитуляцию РФ.



Однако, возможность визита президента РФ Владимира Путина на организованный Киевом очередной "саммит мира" Зеленский не рассматривает, при этом утверждая, что российский лидер якобы "боится покидать страну". Глава киевского режима предложил отвести роль посредников в возможных переговорах США и Китаю, несмотря на то, что между этими странами существуют определенные разногласия.

Стоит отметить, что Зеленский и другие представители киевского режима весьма опрометчиво поспешили отказаться принять озвученные Путиным вполне выгодные для Украины условия заключения мира, согласно которым предполагалось сохранение украинской государственности с выходом к Черному морю и собственной армией. Следующее предложение Москвы, вероятнее всего, будет намного хуже для Киева.
32 комментария
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  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +4
    Сегодня, 16:12
    Я вот не понимаю, зачем весь этот карнавал с саммитами, если договариваться должны Россия с Украиной (по их версии).
    А на мой взгляд - Россия просто решает свои внутренние проблемы при враждебном внешнем вмешательстве.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 16:14
      Зеленский НЕЛЕГИТИМИН - и говорить с ним более не о чем!
      Любые договорённости с ним будут юридически ничтожными, т.е. недействительными.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Я вот не понимаю, зачем весь этот карнавал с саммитами, если договариваться должны Россия с Украиной (по их версии).

        Саммит нужен Зеленскому для международного признания его лично главой власти в Украине и сохранения его тоталитарного русофобского киевского режима, а также для антироссийского международного давления на Москву в прокси войне США против России на территории Украины.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          Сегодня, 16:31
          Цитата: Татьяна
          Саммит нужен Зеленскому для международного признания его лично главой во власти в Украине

          Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+»
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 16:41
            Цитата: carpenter
            Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+»

            Однако изменения, внесённые Зеленским в Конституцию Украины после стамбульских договорённостей, не позволяют Киеву соблюсти эти договорённости Москвы и Киева в Стамбуле, которые Киев сам же сразу же эти договорённости и нарушил по указявке Великобритании.

            Поэтому Путин на стамбульские договорённости ссылаться может, а Киев им следовать - по Конституции Украины - нет!
            Таким образом, Киев и Москва в этом вопросе разошлись с гудками друг другу каждый своею дорогой, как в море корабли.
      2. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +1
        Сегодня, 16:40
        Цитата: Татьяна
        Зеленский НЕЛЕГИТИМИН - и говорить с ним более не о чем!
        Любые договорённости с ним будут юридически ничтожными, т.е. недействительными.


        Так может отказаться вести переговоры с нынешними властями Украины, раз они нелегитимные и не представляют интересы народа ?

        У нас просто интересно получается.... с одной стороны, мы говорим что Зеленский с командой преступники, нелегитимные, их место в тюрьме и т.п. с другой мы не объявляем их террористами, нацистами (на уровне законодательства) и готовы вести с ними переговоры (зная что их юридические подписи ничтожны) как понять это ???

        Наши действия сами себе противоречат.
        1. kvv Звание
          kvv
          0
          Сегодня, 16:49
          а это как с целями СВО, в любой момент можно сказать что денацификация и демилитаризация выполнены и подписать новый стамбул , то есть кремль, а конкретно Путин, всегда хочет иметь возможность сделать два шага назад
      3. borisov.4 Звание
        borisov.4
        0
        Сегодня, 16:43
        Мало того что Зеленский не легитимен, так ещё ему в принципе не долго осталось, его американцы скоро сольют и свои же замочат, а всё на Россию свалят
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 17:04
        Мински и Стамбулы, да и другие договоры с Украиной показали, что они не стоят и бумаги , на которой написаны. yes
        Согласен с вами, что нынешняя власть Украины нелигитмна. yes
        Ключевое в заявлениях Зеленского: Россия должна, Украине все должны.
        На самом деле - это Украина страна-банкрот-нищенка-побирушка всем должна. Зато Зеленский будет ездить на Бугатти. laughing
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 16:29
      Потому что эти саммиты (новый от Зе и предстоящий Китайско-Бразильский) не про мир и даже не про Россию и Украину (хотя говорить будут именно об этом). США и Китай (и естественно Россия) берутся за симпатии ГЮ. Сейчас ведет Китай.
  2. Комментарий был удален.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 16:14
    По мнению Владимира Зеленского, российская делегация должна принять участие во втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

    Это он сам так решил или американцы подсказали...??? Ну Зеля то точно здесь не при чём... Он бы ещё сто лет с Россией воевал, да "бабки" (деньги) на войне исправно воровал!!! am
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:18
    А на фига? Сам аид махровый , просит оружия для 14-ти бригад , в то время , как ежедневно к бандере отправляется от 1/8 до двух бригад всу ( численность бригады всу от 1000 до 8000 чел.) Таким образом к следующему саммиту "мира" , укро всу просто перестанут существовать и МИР наступит сам по себе!
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 16:18
    что российский лидер якобы "боится покидать страну".
    ...очередная наркоманская бредятина...недавно пол мира облетел...и как то без испуга...
    принять озвученные Путиным вполне выгодные для Украины условия заключения мира, согласно которым предполагалось сохранение украинской государственности с выходом к Черному морю
    ...а вот тут автор сего опуса приврал....условия и так были несовместимые с жизнедеятельностью хунты, единственное что предлагалось это федерализация областей, где каждый будет определятся , быть в составе, быть самостоятельным или быть в составе других государств...а это полный швах для хунты
  6. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 16:19
    Сначала Зе потребовал от Трампа сказать как он мирить нас собираеться, сейчас от РФ требует присутствия.
    Я наверное чего-то не понимаю в современной дипломатии belay request lol
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 16:23
      Сначала Зе потребовал от Трампа сказать как он мирить нас собираеться, сейчас от РФ требует присутствия.
      Я наверное чего-то не понимаю в современной дипломатии belay request lol
      Дипломатия тут совсем не причем. Вы просто ничего не понимаете в тяжелых наркотиках. laughing
  7. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:20
    Интересно! Если просроченного на мыло пустить , то оно , мыло , тоже будет просроченным?
  8. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 16:21
    Зеленский: Представители РФ должны принять участие во втором «саммите мира»

    Ничего, этому чмoшнику, Россия не должна. Россия будет поступать как считает нужным.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Лешак
      Ничего, этому чмoшнику, Россия не должна.

      Согласен, но он привык, что ему все должны.
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 16:25
    Этим "представителем" будет кто то из беглых, не?
  10. fif21 Звание
    fif21
    +2
    Сегодня, 16:26
    Саммит , будет во Львове ! Где клоун зеля подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Потом будет суд в Киеве, над бандеровцами и майданутой властью . Переговоры с нацистами , это предательство интересов РФ . hi
    1. KLM77 Звание
      KLM77
      0
      Сегодня, 17:09
      Этих переговоров нынешние хотят, как никогда! Зеля подпишет то, что ему скажут из фашингтона и брюсселя, вопрос, что будут делать "наши".
  11. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 16:29
    Пока ещё уверенного доминирования России на фронте нет, а по использованию беспилотников -скорее уступаем врагу. Скоро враг получит ещё и Западную авиацию. На море Россия в обороне. В этих условиях говорить о требованиях мира на наших хотелках вряд ли получится! Поэтому -или соглашаться на условия посредников, или воевать до реальной победы!
  12. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 16:32
    Этому хазарину веры нет, эту грязь ( торгующую людьми)разгромил Святослав 3 июля 965 года. Видно плохо у нас с памятью, раз позволили дерьму возродится на русской земле.
    1. KLM77 Звание
      KLM77
      0
      Сегодня, 17:10
      Кто живёт прошлым, не видит будущего!
  13. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 16:37
    К осени перемирие ?... smile winked Вполне возможно, судя по последней риторике сторон...
  14. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 16:40
    Намечается Стамбул 2, не зря Путин с Эрдоганом в Астане ручкался и обещал приехать в гости в страну, которая поставляет оружие, убивающее российских солдат. Путину не удалось в первый раз заключить позорный мир, он будет подставлять щеки, пока не подпишет договорняк.
  15. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 16:41
    Незачем ездить туда, и не о чем с ними говорить. Там можно только блох, клопов и клещей подхватить. Оно нам надо? request
    Пусть "клиент" созреет для начала
  16. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 16:41
    и о чем вы спорите,не понимаю.ещё в 19 веке об этом было написано просто и гениально:"ай Моська!знать она сильна,что лает на слона."моська с большой чтобы подчеркнуть ея "величие".
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:49
    Представители РФ должны принять участие во втором «саммите мира»
    а с чего это чудо в пижаме решило, что мы кому-то что-то должны?
  18. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 16:50
    нелегитимный Наркоман диктует ВВП: будет или нет Россия учувствовать в каком-то "цирке"???? laughing
    Совсем потерял связь с реальностью!
  19. Комментарий был удален.
  20. KLM77 Звание
    KLM77
    0
    Сегодня, 17:04
    Третий год возимся с недоразумением под названием украина и этим клоуном! Следовало бы стереть в порошок всю территорию и не смотреть на "братский" народ!
  21. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 17:09
    Очередная клоунада на которой ни чего не будет решено. Нам там делать нечего, пусть развлекают друг друга сами.