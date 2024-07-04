Появились кадры удара ВКС РФ двумя ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в лесополосе в Харьковской области

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Появились кадры удара ВКС РФ двумя ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в лесополосе в Харьковской области

На Харьковском направлении авиация Воздушно-космических сил России продолжает уничтожать с помощью ударов авиабомб живую силу и военную технику противника. Так, в интернете появились кадры удара ВКС РФ двумя ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в лесополосе в Харьковской области.

Противник оборудовал позиции в одной из лесополос на Харьковском направлении. Однако координаты расположения вражеских сил и средств стали известны российским военным, после чего по ним был нанесен авиационный удар.



Воздушно-космические силы России для нанесения удара по противнику использовали авиабомбы ФАБ (фугасные авиационные бомбы) с УМПК – универсальными модулями планирования и коррекции. Использование бомб с УМПК, во-первых, значительно повышает точность авиационных ударов по позициям противника, а во-вторых, позволяет российским боевым самолетам наносить удары по позициям ВСУ, оставаясь при этом в безопасности и не подвергаясь риску попасть под огонь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) украинских формирований.




На опубликованных в интернете кадрах мы видим, как сначала бомбы нацеливаются на вражеские окопы. Затем следуют мощные удары и в окопах происходят сильные взрывы. О потерях противника в результате авиационного удара ВКС РФ по его позициям не сообщается, но судя по кадрам взрывов, они могут быть весьма значительными.




Господство российской авиации в воздухе позволяет нашим войскам причинять большой урон силам противника посредством ракетно-бомбовых ударов по его позициям. В результате ВСУ несут значительные потери, а противопоставить что-либо действиям российской военной авиации они практически не в состоянии.

3 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:33
    Красиво конечно легло... Надеюсь, что и эффективность такая же!!! good
  2. Alex100 Звание
    Alex100
    0
    Сегодня, 16:51
    Ювелирная точность ! Ювелирная точность !
  3. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 16:56
    ох, как ровнехонько легли!