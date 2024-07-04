Появились кадры удара ВКС РФ двумя ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в лесополосе в Харьковской области
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На Харьковском направлении авиация Воздушно-космических сил России продолжает уничтожать с помощью ударов авиабомб живую силу и военную технику противника. Так, в интернете появились кадры удара ВКС РФ двумя ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в лесополосе в Харьковской области.
Противник оборудовал позиции в одной из лесополос на Харьковском направлении. Однако координаты расположения вражеских сил и средств стали известны российским военным, после чего по ним был нанесен авиационный удар.
Воздушно-космические силы России для нанесения удара по противнику использовали авиабомбы ФАБ (фугасные авиационные бомбы) с УМПК – универсальными модулями планирования и коррекции. Использование бомб с УМПК, во-первых, значительно повышает точность авиационных ударов по позициям противника, а во-вторых, позволяет российским боевым самолетам наносить удары по позициям ВСУ, оставаясь при этом в безопасности и не подвергаясь риску попасть под огонь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) украинских формирований.
На опубликованных в интернете кадрах мы видим, как сначала бомбы нацеливаются на вражеские окопы. Затем следуют мощные удары и в окопах происходят сильные взрывы. О потерях противника в результате авиационного удара ВКС РФ по его позициям не сообщается, но судя по кадрам взрывов, они могут быть весьма значительными.
Господство российской авиации в воздухе позволяет нашим войскам причинять большой урон силам противника посредством ракетно-бомбовых ударов по его позициям. В результате ВСУ несут значительные потери, а противопоставить что-либо действиям российской военной авиации они практически не в состоянии.
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