Киеву вместе с настоящими F-16 могут передать надувные муляжи

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Киеву вместе с настоящими F-16 могут передать надувные муляжи

В ближайшем будущем ВСУ получат (может, уже получили) американские истребители F-16. Стоит отметить, что именно на эти самолеты киевский режим возлагает большие надежды. Впрочем, так же ранее было с «Хаймарсами», «Леопардами» и «Штормовой тенью».

В то же время, после отказа европейских стран «прятать» у себя украинские самолеты и предоставлять ВСУ свои аэродромы, перед военным руководством нашей «западной соседки» встала серьезная задача, заключающаяся в сохранности переданной техники.



Напомним, что ВС РФ все чаще поражают места дислокации самолетов ВВС ВСУ. Так, в последние дни ракетной атаке подверглись аэродромы в Миргороде, Полтаве и Долгинцево (пригород Кривого Рога).

На фоне происходящего некоторые эксперты предполагают, что вместе с самолетами западные партнеры Киева могут передать украинской армии качественные надувные муляжи. В сети разошлось фото одной из таких «обманок».



Из вышеприведенного изображения становится понятно, что отличить с дальнего расстояния подобный муляж от настоящего самолета практически невозможно. Едва ли «надувной» истребитель распознает дрон-разведчик, а для спутника это и вовсе невыполнимая задача.

Вероятно, уже скоро масса подобных муляжей будет расположена на аэродромах, с которых не будут взлетать настоящие F-16.

Между тем, как бы ни старались прятать свои самолеты ВВС ВСУ, им рано или поздно придется участвовать в боевых действиях, где американские машины уже не удастся заменить «обманками». При этом, как сообщали в том числе и западные источники, подготовка украинских пилотов в плане управления F-16 оставляет желать лучшего.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:52
    Может Киеву лучше вместо настоящих передать надувные муляжи F- 16?
    1. Мореход Звание
      Мореход
      0
      Сегодня, 17:12
      Вот очень даже может быть, что на украинском аэродроме будет муляж, а с Румынии будут боевые вылеты.
  2. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 16:54
    Киеву вместе с настоящими F-16 могут передать надувные муляжи

    Многоразовое резиновое изделие? fellow
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    -1
    Сегодня, 17:02
    Эти F-16 уже набили оскомину. Думаю, их передавать не будут, во всяком случае украинским лётчикам.

    А вот будут другие обострения, будут ракетные удары, новые беспилотники, будет подключена Балтия, Скандинавия, вторгутся в РБ... Но всё под чужим флагом. А эти "птички" - информационный мусор.
  4. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 17:11
    Можно ещё передать надувные ракеты, надувные танки, надувные автоматы и надувные патроны к ним.