Экс-командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Попову инкриминируют еще одну статью

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Экс-командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Попову инкриминируют еще одну статью

Неожиданный оборот приобрело дело с арестом экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Напомним, что высокопоставленный военный ранее обвинялся по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Следственные органы подозревают его в хищении более 1700 тонн металлопроката в ходе возведения фортификаций на линии фронта в Запорожской области в прошлом году.

Теперь же, согласно информации от издания ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, помимо вышеупомянутой статьи Попову также инкриминируют служебный подлог. В итоге по первой статье обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы, а по второй – до 4-х.



В материале говорится, что следствие уже предъявило генералу окончательное обвинение. В ближайшее время фигуранты дела будут ознакомлены с имеющимися материалами, после чего последние будут направлены в военную прокуратуру и суд.

Стоит отметить, что генерал Попов своей вины не признал. Также действия следователей резко раскритиковал адвокат генерала Сергей Буйновский.

Со слов защитника, правоохранители вменяют его клиенту еще одно дело, так как не имеют достаточных доказательств его вины по предыдущему. Таким образом, он считает, что следствие пытается «подстраховаться» на случай провала в ходе судебного процесса.
29 комментариев
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  1. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    +13
    Сегодня, 18:54
    Со слов защитника, правоохранители вменяют его клиенту еще одно дело, так как не имеют достаточных доказательств его вины по предыдущему. Таким образом, он считает, что следствие пытается «подстраховаться» на случай провала в ходе судебного процесса.
    Очень похоже на правду.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 19:02
      Экс-командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Попову инкриминируют еще одну статью

      Как там говорят - был бы человек, а статья завсегда найдётся... Особенно для козла отпущения... am
      1. ВитаминBF3mg Звание
        ВитаминBF3mg
        +1
        Сегодня, 19:15
        "опять дело шьют"@
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 19:27
          "опять дело шьют"@

          Притом как говорят белыми нитками. Ну не любят у нас тех кто говорит правду в разрез от официальных говорящих голов. Вот у Шойгу почти все замы по экономической части под следствием а с самого кукловода как с гуся вода, а тут боевого генерала под следствие за хищение арматуры . А куда он её сбыл, кому в зоне б/д ?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 18:55
    А как там с аудитом в Минобороны? Пара взяток и всё за 10 лет у Тимура? Точно никто ничего не спёр, все жили на свою официальную зарплату?
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +3
      Сегодня, 19:07
      Там сыкливо,там можно и на оленивода и выйти,а тут пока непонятки так сказать снять сняли но и как бы к стенке то не поствавели
    2. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 19:09
      С аудитом там всё норм... А если еще учесть, что новый зам. нового министра в Счетной палате курировал МО и сам замазан по уши... То, как говорится, картина маслом...
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 19:00
    Ну 1700 тонн это не иголка в стоге сена...считай 40 танков, считай состав ж/д. Козлом отпущения сложно быть в такой ситуации... recourse
    1. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      +1
      Сегодня, 19:18
      смотря чё за меттал-так-то да
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:21
        Я не думаю, что за чугунину так впряглись....с реальными сроками feel
        ЧТобы такое скомуниздить - нужно и документы делать и своих людей на местах иметь yes
        1. ВитаминBF3mg Звание
          ВитаминBF3mg
          +1
          Сегодня, 19:25
          тссс,там и 3 микросхемы,итд.необезательно лом с Линии ,нуу вы поняли soldier
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 19:02
    ЗАКАЗУХА ЗАКАЗУХА ЗАКАЗУХА ЗАКАЗУХА ЗАКАЗУХА в войсках Попов пользуется уважухой просто кто то решил прогнуться
    1. К_4 Звание
      К_4
      +2
      Сегодня, 19:06
      Боятся Пригожина 2.0. Просто отпускники уже напрямую говорят, что их продает ...нецензурно власть.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: К_4
        Боятся Пригожина 2.0.

        детский лепет
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 19:20
        А вот СВО слить не боятся, там кажется Гааги меньше боятся, чем собственного народа
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:03
    1700 тонн металлопроката в карман не спрячешь. и даже на "Камазе" на дачу не увезёшь. Все видели, все знали. Те, кто снизу - молчали, чтобы очередное звание вовремя получить. Те, кто сверху - "охвачены благодарностью". В итоге отдали на съедение крайнего. Не прапорщика и даже не полковника - чтобы уж совсем смешно не было. Но срок дадут смешной. Особенно на фоне украденного.

    Помнится, у нас какой-то "шишке" из финуправления МО умудрились семь лет условно влепить... Так что сенсаций с "торжествующей справедливостью" не будет, можно расходиться.

    А я бы за воровство в Армии, не разбираясь, к стенке ставил.
    Потому что любой украденный у Армии рубль - это, в конечном счёте, жизни солдат. Кто знает, может, недавно погибшему сыну друга не хватило того, что именно этот персонаж украл? А если завтра моему точно так же не хватит того, что другой такой же украдёт?
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 19:06
      1700 тонн металлопроката в карман не спрячешь

      Да вроде и не так много. Пусть 25 полувагонов металлопроката... Налево отправить вполне реально. Явно не один занимался вопросом. Непонятно почему один на скамье?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:13
        Цитата: Msi
        Да вроде и не так много. Пусть 25 полувагонов металлопроката... Налево отправить вполне реально.
        И больше украсть вполне реально. Я к тому, что это не сверло с завода в кармане вынести. И, опять же
        Цитата: Msi
        Явно не один занимался вопросом. Непонятно почему один на скамье?

        Вопрос мой, скорее, общий - чего у нас законодательство так избирательно мягкое и там, ГДЕ НАДО, не глаза тряпкой завязывает, а вобще пивка попить уходит?
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 19:22
          у нас законодательство так избирательно мягкое и там, ГДЕ НАДО, не глаза тряпкой завязывает, а вобще пивка попить уходит?

          Либералы у власти, что поделать...
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +6
      Сегодня, 19:10
      А я бы за воровство в Армии, не разбираясь, к стенке ставил.

      Вот так три сволочи по сговору в 1947 г. пытались моего отца со своего пути убрать (шибко талантливый и молодой!). Донос - и дело пошло.
      Однако в отличие от вашего предложения "не разбираясь" - разобрались. Эту сволоту всю выперли, а отцу - повышение в должности, причём по заслугам.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:17
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Однако в отличие от вашего предложения "не разбираясь" - разобрались. Эту сволоту всю выперли, а отцу - повышение в должности, причём по заслугам.
        Ну, "не разбираясь" - это я, может, и сгоряча. Хотя такое воровство видно всем, в одиночку в карман не сунешь. А потому вся эта комедия с судом, следствием - кому это надо?
        Вот если есть сомнения, если, кроме доноса, ничего - тогда и думать. А тут...
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 19:27
          Вот если есть сомнения, если, кроме доноса, ничего - тогда и думать. А тут...

          А тут привёз на УТМЗ молодой инженер три трофейные турбины. Две - в порядке, одна - с трещиной в сварном роторе. По немецкой методике на стенде трещину определили, заварили, ротор отбалансировали и готовят к испытаниям (это под руководством отца). А тут сигнал: вредительство! Враг (в Германии был - враг!) намеренно пытается поставить дефектную турбину нашей стране.
          Бог помог, турбина прошла испытания. Но помурыжили, и то что отец его штабс-капитаном был и прочее. Правда по концовке разобрались и оргвыводы сделали.
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 19:23
      А кто будет разбираться - украдено или нет?
      То есть донос - и стенка...
      Тут просто красота для сведения счетов или убрать неугодных.
      Хватит уже стенок
    4. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:24
      Скорее всего, грешки за генералом Поповым есть, вряд-ли на ровном месте дело шьют. Но ему конечно очень далеко до тестя блогера и компании. Воровство в Армии надо бы приравнять к измене Родине.
    5. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 19:26
      1700 тонн металлопроката в карман не спрячешь. и даже на "Камазе" на дачу не увезёшь. Все видели, все знали.

      Скорее всего, - его просто не было. А были бумаги.
      Скажу, как старый безопасник: всё толковое воруют "до ворот". На объекте - слёзы.
  6. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 19:19
    Большой "привет" всем, кто восторгался бухгалтерским талантам менеджеров МО.... Если генерал Попов действительно адекватно организовал провал "контрнаступа", то ему давно пора принести (в зубах) извинения и повысить в звании. "Кража" железа - это чепуха по сравнению с тяжёлой обстановкой на фронте.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 19:24
      принести (в зубах) извинения и повысить в звании

      Белеберда какая - то...
      Кража" железа - это чепуха

      Ну вы так договоритесь. Если виновен - должен быть наказан. Только всех надо установить. Всю цепочку.
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 19:21
    Что-то там смутно напоминает натягивание совы на глобус...
    Должностной подлог вменяется для того, что бы подследственный сдался и начал клепать на себя, признание и сделка со следствием - тогда ничего доказывать не придется.
    Сдаваться Попову не нужно, очень есть ощущение, что дело в суде рассыпется.
    Если не в первой инстанции, то по кассации.
    И следователи начинают плести всякую дурь, ведь найти "липу" в делопроизводстве армии - дело не сложное, там такой чепухи тысячи, НО это не преступления, а недостаточный контроль за работой подчиненных, то есть всего дисциплинарка.

    За подлоги весь ГШ с МО можно оприходовать.........

    Статья 159 часть 4
    "4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

    наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового."
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 19:23
    Лента пишет что следствие считает что Попов получил 1млн. рублей за аферу с металлом. То есть я должен поверить что генерал ради пары месячных окладов пошел на аферу? кто-то явно с головой не дружит....