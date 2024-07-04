Экс-командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Попову инкриминируют еще одну статью
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Неожиданный оборот приобрело дело с арестом экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Напомним, что высокопоставленный военный ранее обвинялся по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Следственные органы подозревают его в хищении более 1700 тонн металлопроката в ходе возведения фортификаций на линии фронта в Запорожской области в прошлом году.
Теперь же, согласно информации от издания ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, помимо вышеупомянутой статьи Попову также инкриминируют служебный подлог. В итоге по первой статье обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы, а по второй – до 4-х.
В материале говорится, что следствие уже предъявило генералу окончательное обвинение. В ближайшее время фигуранты дела будут ознакомлены с имеющимися материалами, после чего последние будут направлены в военную прокуратуру и суд.
Стоит отметить, что генерал Попов своей вины не признал. Также действия следователей резко раскритиковал адвокат генерала Сергей Буйновский.
Со слов защитника, правоохранители вменяют его клиенту еще одно дело, так как не имеют достаточных доказательств его вины по предыдущему. Таким образом, он считает, что следствие пытается «подстраховаться» на случай провала в ходе судебного процесса.
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