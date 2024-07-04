Президент России: Стамбульские соглашения могут стать основой для новых мирных договоренностей по Украине

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Президент России: Стамбульские соглашения могут стать основой для новых мирных договоренностей по Украине

В основу новых мирных договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на Украине могут лечь Стамбульские соглашения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В свое время Украина отказалась от дальнейших мирных переговоров с Россией под давлением стран Запада. Но возможность возврата к формату Стамбульских соглашений остается, и на это обращает внимание глава российского государства.



Эти договоренности парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину, эти договоренности — стамбульские договоренности — остаются на «столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров

- подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, что ключевые требования Москвы для мирного урегулирования конфликта – освобождение всех российских территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины с отказом от идеи вступления в Североатлантический альянс.

В свою очередь, киевский режим до сих пор пытается продвигать собственный «план», предполагающий вывод российских войск с тех территорий, которые Украина считает «своими», а это не только освобожденные в ходе специальной военной операции территории, но и республики Донбасса и Крымский полуостров.

Понятно, что без соответствующего разрешения со стороны Вашингтона Киев ни на какие мирные переговоры не пойдет. Поэтому Владимир Зеленский и отвергает любые мирные предложения со стороны лидеров третьих стран.
8 комментариев
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  1. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 16:57
    если про те стамбульские где мединский с абрамовичем майсы рассказывали а товарищ лукашенко открыл слегонца то это таки будет номер вей измир)
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 17:04
      Тогда на фоне этого будет Брестский мир станет героическим деянием.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 17:12
      Единственный мирный договор, который можно подписать с нацистской Украиной - это безоговорочная капитуляция. yes
      Любые другие договоры - это отложенная война с Украиной, которая подготовится к реваншу гораздо лучше. yes
      Если началась гангрена, нужна ампутация. Зелёнка тут не поможет. wink
  2. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 17:02
    До кота Леопольда так и не дойдёт, что с ним никто говорить ни о чем не собирается?
    1. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 17:07
      кот Леопольд понимает, что украинцы пока не пойдут ни на какие переговоры, так что болтать можно что угодно, и выглядеть будет, типа я за МИР
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 17:08
    Если это не операция по дезинформации противника, по возврат к переговорам в Стамбульском варианте, вообще переговоры в данный момент - будет равносильно поражению. В Стамблудьских документах речь не шла о 4 новых территориях. Это попахивает кампитуляцией.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 17:09
    Во это и пугает - основа "стамбульского договорняка" для следующего "договорняка".....
  5. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 17:11
    10 дней назад он говорил что стамбул это пройденный этап и назвал новые наши условия, теперь опять заныл про стамбул, что у него вообще в голове происходит