Эти договоренности парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину, эти договоренности — стамбульские договоренности — остаются на «столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров

В основу новых мирных договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на Украине могут лечь Стамбульские соглашения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.В свое время Украина отказалась от дальнейших мирных переговоров с Россией под давлением стран Запада. Но возможность возврата к формату Стамбульских соглашений остается, и на это обращает внимание глава российского государства.- подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.Напомним, что ключевые требования Москвы для мирного урегулирования конфликта – освобождение всех российских территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины с отказом от идеи вступления в Североатлантический альянс.В свою очередь, киевский режим до сих пор пытается продвигать собственный «план», предполагающий вывод российских войск с тех территорий, которые Украина считает «своими», а это не только освобожденные в ходе специальной военной операции территории, но и республики Донбасса и Крымский полуостров.Понятно, что без соответствующего разрешения со стороны Вашингтона Киев ни на какие мирные переговоры не пойдет. Поэтому Владимир Зеленский и отвергает любые мирные предложения со стороны лидеров третьих стран.